Fenerbahçe'de son dakika Ozan Tufan gelişmesi! Erol Bulut'un zor kararı...

Luiz Gustavo, sarı lacivertli takımda yeri değişilmez olan isimlerden. Rekabette en rahat isim Sambacı olabilir. Gustavo sezona çok iyi başladı. Ozan ve Tolga da defansif orta saha olarak görev yapabiliyor ancak tecrübeli oyuncu bu ikilinin çok önünde. Orta saha oyuncuları içerisinde ilk 11’e en yakın isim Gustavo gibi görünüyor.