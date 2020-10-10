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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Ekim 2020 - 10:39 | 

Fenerbahçe'de son dakika Ozan Tufan gelişmesi! Erol Bulut'un zor kararı...

Ozan Tufan'ın Türkiye - Almanya maçında gösterdiği performans Fenerbahçe'de işleri değiştirdi...

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Ozan Tufan'ın Almanya maçında oynadığı futbol ve attığı gol sonrası Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor...

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Gustavo ve Sosa şu ana kadar ön plana çıkan isimler oldu. Ancak Ozan Tufan'ın Almanya maçı sonrası işler değişebilir.

3ALMANYA MAÇINDAN SONRA...
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ALMANYA MAÇINDAN SONRA...

A Milli takımın Almanya ile oynadığı maçta harika bir gol atan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan, böylece Fenerbahçe 11'ine de göz dikti.

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Bayern Münih'in radarına girdiği iddia edilen Ozan, orta sahadaki pozisyon için Sosa, Mert Hakan ve Tolga Ciğerci ile mücadele ediyor.

5EROL BULUTUN ZOR KARARI
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EROL BULUT'UN ZOR KARARI

Erol Bulut'un orta sahada elinde birçok kozu var. Bulut'u milli aradan sonra zor bir süreç bekliyor...

6EN RAHATI GUSTAVO
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EN RAHATI GUSTAVO

Gustavo'nun yeri garanti gözüküyor ancak Erol Bulut, Gustavo'nun yanına kimi oynatacağının kararını verecek...

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Luiz Gustavo, sarı lacivertli takımda yeri değişilmez olan isimlerden. Rekabette en rahat isim Sambacı olabilir. Gustavo sezona çok iyi başladı. Ozan ve Tolga da defansif orta saha olarak görev yapabiliyor ancak tecrübeli oyuncu bu ikilinin çok önünde. Orta saha oyuncuları içerisinde ilk 11’e en yakın isim Gustavo gibi görünüyor.

8SOSANIN TEK DEZAVANTAJI...
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SOSA'NIN TEK DEZAVANTAJI...

Jose Sosa ise geçtiğimiz haftalarda kalitesi ile farkını gösterdi. Arjantinli oyuncunun rekabette tek dezavantajı, ilerlemiş yaşı.

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21 takımlı uzun sezonda 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun zaman zaman fiziksel düşüşler yaşaması muhtemel. Ancak sağlıklı ve fiziken hazır bir Sosa’dan formayı almak hiç kolay olmaz.

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Ozan Tufan'ın formu ise yükselişte. Milli oyuncu, ligin ilk haftasında Rize maçında yedek kaldı ve bu durumdan memnun olmadığını ortaya koydu. Ozan, her geçen hafta formunu yükseltiyor. Son olarak Almanya maçındaki futboluyla herkesi hayran bıraktı. Başarılı oyuncu rekabette iddialı.

11MERT HAKAN ÇOK HIRSLI
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MERT HAKAN ÇOK HIRSLI

Sezonun flaş transferlerinden olan Mert Hakan Yandaş'ın en büyük şanssızlığı, lig başlamadan hemen önce sakatlanmasıydı. Bu nedenle hazır hale gelmesi zaman aldı, rekabette geri kaldı. Mert Hakan şimdi idmanlarda 11’i ne kadar istediğini gösteriyor.

12EROL BULUT BEĞENİYOR
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EROL BULUT BEĞENİYOR

Tolga Ciğerci ise rekabette zayıf halka olarak görülen oyunculardan biri. Ancak Erol Bulut’un Tolga’yı beğendiği de bir gerçek. 28 yaşındaki futbolcu belki yeni transferlerle birlikte arka planda kalmış olabilir ancak formayı yeniden kapmak için elinden geleni yapacaktır.

13PELKAS ÇOK HAZIR
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PELKAS ÇOK HAZIR

Yunan yıldız Pelkas, PAOK’tan hazır geldi. Hatta sezonu daha erken açtığı için takımdaki en hazır isim Pelkas olabilir. Ancak takıma uyumu, yeni sistemi benimsemesi gibi konular soru işareti. 26 yaşındaki oyuncu potansiyelini sahaya yansıtırsa, 11’den kolay kolay çıkmaz.

14ÖMER FARUKUN İŞİ ZOR
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ÖMER FARUK'UN İŞİ ZOR

Fenerbahçe altyapısının göz bebeği olan genç yıldız adayı Ömer Faruk, geçen sezonun son haftalarında forma şansı bulmaya başlamıştı. İlk 4 haftada sadece Karagümrük maçında kadroya alınan 17 yaşındaki oyuncu için bu sezon süre alması çok daha zor görünüyor.

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