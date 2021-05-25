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GeriFutbol Fenerbahçe'de son dakika! Jose Sosa depremi, Ali Koç apar topar çaÄŸÄ±rdÄ± - Transfer Haberleri
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Futbol
Spor Arena / Süleyman Arat
Haber GiriÅŸ: 25 MayÄ±s 2021 - 07:22 | 

Fenerbahçe'de son dakika! Jose Sosa depremi, Ali Koç apar topar çaÄŸÄ±rdÄ± - Transfer Haberleri

Sezonu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada tamamlayan ve Sivas maÃ§Ä±yla bÃ¼yÃ¼k fÄ±rsatÄ± tepen FenerbahÃ§eâ€™de flaÅŸ bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±... Jose Sosa Ä°stanbul'a davet edildi.

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Arjantinli yÄ±ldÄ±z Jose Sosa Bodrum'da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ tatil esnasÄ±nda bir telefon alarak apar topar Ä°stanbul'a Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

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Sosa, Bodrum'daki tatilinde bir otelin beachâ€™inde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸ ve Galatasaray'Ä±n HollandalÄ± futbolcusu Ryan Donk'la da bir araya gelmiÅŸti.

3APAR TOPAR Ä°STANBULA

APAR TOPAR Ä°STANBUL'A

YÃ¶netimin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine Bodrumâ€™da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ tatilini yarÄ± bÄ±rakarak Ä°stanbulâ€™a gelen Arjantinli yÄ±ldÄ±z ile dÃ¼n bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirildi.

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GÃ¶rÃ¼ÅŸmede geÃ§en sezonu Futbol A TakÄ±m DirektÃ¶rÃ¼ olarak tamamlayan ve FenerbahÃ§eâ€™yi son haftaya kadar ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda tutan ancak sarÄ± lacivertlilerdeki geleceÄŸi belirsizliÄŸini koruyan Emre BelÃ¶zoÄŸlu da yer aldÄ±.

5Ä°PLER KOPUYOR

Ä°PLER KOPUYOR

Sosa, tercÃ¼manla birlikte kulÃ¼be gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye gitti. GeÃ§en sezon baÅŸÄ±nda 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalanan Jose Sosa ile ipler kopma noktasÄ±na geldi.Â 

6TEKRAR BULUÅžACAKLAR

TEKRAR BULUÅžACAKLAR

HÃ¼rriyet Gazetesi FenerbahÃ§e muhabiri SÃ¼leyman Arat'Ä±n haberine gÃ¶re; SarÄ± lacivertli yÃ¶netimin 35 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun yaklaÅŸÄ±k 2 milyon Euroâ€™luk yÃ¼ksek Ã¼cretini ve yaÅŸam tarzÄ±ndan duyduklarÄ± memnuniyetsizliÄŸi dile getirdiÄŸi ve taraflar arasÄ±nda ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸanabileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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TaraftarlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmede anlaÅŸmaya varamadÄ±ÄŸÄ± ve kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde tekrar bir araya geleceÄŸi dile getirildi.

8HAYALÄ° ESTUDÄ°ANTES

HAYALÄ° ESTUDÄ°ANTESÂ

Aktif futbolculuk kariyerinin son dÃ¶nemlerini yaÅŸayan Jose Sosaâ€™nÄ±n gÃ¶nlÃ¼nde ise futbolu altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸtiÄŸi Ã¼lkesi Arjantinâ€™in kÃ¶klÃ¼ takÄ±mlarÄ±ndan Estudiantesâ€™te noktalamak yer alÄ±yor.

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2007â€™de Estudiantesâ€™ten 9 milyon Euro bonservis bedeli ile Bayern MÃ¼nihâ€™e transfer olan Sosa, Emre BelÃ¶zoÄŸluâ€™nun takÄ±mda kalmamasÄ± durumunda Ã¼lkesine dÃ¶nmek istediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â 

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FenerbahÃ§e'de baÅŸkan Ali KoÃ§ Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde basÄ±n toplantÄ±sÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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KoÃ§'un, futbolcular ve BelÃ¶zoÄŸlu ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin detaylarÄ± merak konusu oldu.

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Jose Sosa sarÄ± lacivertli takÄ±mda 34 maÃ§a Ã§Ä±karken 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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