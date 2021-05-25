GÃ¶rÃ¼ÅŸmede geÃ§en sezonu Futbol A TakÄ±m DirektÃ¶rÃ¼ olarak tamamlayan ve FenerbahÃ§eâ€™yi son haftaya kadar ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda tutan ancak sarÄ± lacivertlilerdeki geleceÄŸi belirsizliÄŸini koruyan Emre BelÃ¶zoÄŸlu da yer aldÄ±.