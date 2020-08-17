Fenerbahçe'de son dakika | Emre Belözoğlu ortaya çıktı, transfer bombası patladı
2 haftadır kayıplarda olan Emre Belözoğlu'nun ortaya çıkmasıyla birlikte, Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yeniden yaşanmaya başladı. İki yıldız golcü ile anlaşan Fenerbahçe'de, Emre Belözoğlu'nun asıl bombası ise ortaya çıktı.
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Fenerbahçe'de hayal kırıklıklarıyla geçilen 2 sezonun ardından bu yıl sadece tek bir hedef var, o da şampiyonluk...
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Bu parolayla yola çıkan Sarı-Lacivertliler, transfer döneminin açılmasıyla birlikte imzaları peş peşe attırdı.
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6 AĞUSTOS'TA TÜM TRANSFERLER AÇIKLANDI
Fenerbahçe, Erol Bulut'u göreve getirmesinin ardından aynı gün içerisinde (6 Ağustos) Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak transferlerini açıkladı.
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Kanarya ayrıca 1928 Bucaspor'dan 18 yaşındaki santrfor Barış Sungur ve Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i de kadrosuna kattı.
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EMRE BELÖZOĞLU 2 HAFTA ORTALIKTA GÖZÜKMEDİ
Fenerbahçe'de teknik direktörün netleşmesinin ardından cevap bekleyen bir diğer konu ise Emre Belözoğlu'nun futbola devam edip etmeyeceğiydi...
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Tecrübeli futbolcu 2 hafta boyunca idmanlarda yer almazken, kameralara da görüntü vermekten kaçındı.
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İSTANBULSPOR MAÇINI İZLEDİ
15 Ağustos günü futbolu bıraktığını açıklayan Emre Belözoğlu, aynı gün İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında Erol Bulut ve Volkan Ballı ile yanyana maçı izlerken görüntülendi.
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Emre Belözoğlu'nun ortaya çıkmasıyla Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yeniden başladı.
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VEDAT GİDİYOR, SMOLOV GELİYOR
Sarı-Lacivertliler, Vedat Muriqi'yi bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya Lazio'ya satmaya hazırlanırken, Lokomotiv Moskova forması giyen Rus golcü Fedor Smolov ile de her konuda anlaşmaya vardı.
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Vedat Muriqi'nin satılır satılmaz, 1 milyon euro kiralama ve 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla Smolov transferinin resmen açıklanacağı belirtildi.
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MAME THIAM DA BİTMEK ÜZERE
Fenerbahçe, Fedor Smolov dışında Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mame Thiam transferini de bitirmek üzere...
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Başkan Ali Koç ve Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile menajer Ahmet Bulut ve Mame Thiam bir otelde transfer görüşmesi yaptı.
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HARUN TEKİN + BİR MİKTAR PARA
Fenerbahçe'nin Mame Thiam ile her konuda anlaşmaya vardığı, Kasımpaşa ile görüşmelerde de son aşamaya gelindiği belirtildi.
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Sarı-Lacivertliler'in Kasımpaşalı Thiam transferini, Harun Tekin artı bir miktar para karşılığında sonuçlandırması bekleniyor.
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EMRE'NİN BOMBASI JOSE SOSA
Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev almaya hazırlanan Emre Belözoğlu'nun asıl transfer bombasını ise Jose Sosa ile patlatmaya hazırlandığı iddia edildi.
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2 haftadır ortalarda gözükmeyen Emre'nin Arjantinli futbolcu ve menajeri ile sürekli iletişim halinde olduğu ve yıldız ismi ikna etmeye çalıştığı belirtildi.