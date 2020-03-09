Haber Giriş: 09 Mart 2020 - 10:04,
Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu gerçek anlamda sahaya iniyor...
Denizlispor maçında tam anlamıyla teknik direktör gibi hareket eden 39 yaşındaki futbolcu, Konyaspor deplasmanında eşofmanını çıkarıp formasını giymeye hazırlanıyor.
’Konuşacağımız zaman gelecek’
Emre Belözoğlu, Denizlispor maçında stattan ayrılırken gazetecilere açıklamada bulundu. Tecrübeli futbolcu, “Her şeyi doğru zamanda yapmaya çalışıyoruz. Susmamızın özellikle bir nedeni yok. İşimizi yapıyoruz. Bizim de konuşacak zamanlarımız gelecek. Önemli olan doğru yerde, doğru açıklamayı yapmak” ifadelerini kullandı.
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