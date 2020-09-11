Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi son dakika! Erol Bulut'un kararıyla...
Bu akşam Çaykur Rizespor maçıyla sezonu açacak olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor...
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Ve Süper Lig'de hasret bitti. Fenerbahçe, Süper Lig'de 2020-2021 sezonun açılış maçında bu akşam Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.
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Fenerbahçe'nin, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı kafilesinde Mert Hakan Yandaş ve Novak yer almadı.
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HEPSİ KAFİLEDE YER ALDI
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos, Enner Valencia, Mame Thiam ve İsmail Yüksek Rize kafilesinde yer aldı.
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LEMOS DA TAMAM
Bankalar Birliği anlaşmasıyla yeni transferlere lisans çıkarılırken son olarak Mauricio Lemos'un da işlemleri tamamlandı.
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EROL BULUT'TAN FLAŞ KARAR
Sarı lacivertli taraftarlar yeni teknik direktör Erol Bulut'un ilk hafta tercihlerini merakla bekliyordu. Pandemi nedeniyle Çaykur Rize Stadı'nda seyircisiz oynanacak karşılaşma öncesi Erol Bulut kararını verdi.
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İŞTE MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'de kale bugün Altay'a emanet olacak.
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SERDAR AZİZ - ZANKA
Savunmanın ortasında Serdar Aziz ve Zanka forma giyecek.
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GÖKHAN GÖNÜL
Gökhan Gönül uzun zaman sonra Fenerbahçe formasıyla resmi bir maçta görev yapacak.
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CANER ERKİN
Caner Erkin de aynı şekilde sol bek pozisyonunda olacak. Bilindiği gibi aynı bölgedeki Novak'ın da bir sakatlığı var.
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LUİZ GUSTAVO
Fenerbahçe'de orta sahanın ortasında Luiz Gustavo kritik rol oynayacak.
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OZAN TUFAN - DENİZ TÜRÜÇ
Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ün orta alanın diğer iki ismi olması bekleniyor.
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Fenerbahçe'nin flaş transferi Jose Sosa ise bu akşam görev yapamayacak. Henüz hazır olmayan Arjantinli'nin forma giymesi zor görünüyor.
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SİNAN GÜMÜŞ
Kanat forvet pozisyonunda sağ tarafta Sinan Gümüş görev yapacak.
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FERDİ KADIOĞLU
Sol kanatta ise Ferdi Kadıoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.
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THİAM
İleri uçta da Thiam'ın tek forvet olarak görev yapması olası
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Erol Bulut, yeni transferlerden Enner Valencia'yı ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak kullanacak.