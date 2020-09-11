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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 12:09 | 

Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi son dakika! Erol Bulut'un kararıyla...

Bu akşam Çaykur Rizespor maçıyla sezonu açacak olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor...

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Ve Süper Lig'de hasret bitti. Fenerbahçe, Süper Lig'de 2020-2021 sezonun açılış maçında bu akşam Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. 

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Fenerbahçe'nin, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı kafilesinde Mert Hakan Yandaş ve Novak yer almadı.

3HEPSİ KAFİLEDE YER ALDI
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HEPSİ KAFİLEDE YER ALDI

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos, Enner Valencia, Mame Thiam ve İsmail Yüksek Rize kafilesinde yer aldı.

4LEMOS DA TAMAM
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LEMOS DA TAMAM

Bankalar Birliği anlaşmasıyla yeni transferlere lisans çıkarılırken son olarak Mauricio Lemos'un da işlemleri tamamlandı.

5EROL BULUTTAN FLAŞ KARAR
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EROL BULUT'TAN FLAŞ KARAR

Sarı lacivertli taraftarlar yeni teknik direktör Erol Bulut'un ilk hafta tercihlerini merakla bekliyordu. Pandemi nedeniyle Çaykur Rize Stadı'nda seyircisiz oynanacak karşılaşma öncesi Erol Bulut kararını verdi.

6İŞTE MUHTEMEL 11
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İŞTE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'de kale bugün Altay'a emanet olacak.

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SERDAR AZİZ - ZANKA

Savunmanın ortasında Serdar Aziz ve Zanka forma giyecek.

8GÖKHAN GÖNÜL
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GÖKHAN GÖNÜL

Gökhan Gönül uzun zaman sonra Fenerbahçe formasıyla resmi bir maçta görev yapacak.

9CANER ERKİN
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CANER ERKİN

Caner Erkin de aynı şekilde sol bek pozisyonunda olacak. Bilindiği gibi aynı bölgedeki Novak'ın da bir sakatlığı var.

10LUİZ GUSTAVO
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LUİZ GUSTAVO

Fenerbahçe'de orta sahanın ortasında Luiz Gustavo kritik rol oynayacak.

11OZAN TUFAN - DENİZ TÜRÜÇ
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OZAN TUFAN - DENİZ TÜRÜÇ

Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ün orta alanın diğer iki ismi olması bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin flaş transferi Jose Sosa ise bu akşam görev yapamayacak. Henüz hazır olmayan Arjantinli'nin forma giymesi zor görünüyor.

13SİNAN GÜMÜŞ
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SİNAN GÜMÜŞ

Kanat forvet pozisyonunda sağ tarafta Sinan Gümüş görev yapacak.

14FERDİ KADIOĞLU
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FERDİ KADIOĞLU

Sol kanatta ise Ferdi Kadıoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.

15THİAM
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THİAM

İleri uçta da Thiam'ın tek forvet olarak görev yapması olası

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Erol Bulut, yeni transferlerden Enner Valencia'yı ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak kullanacak.

17ÇAYKUR RİZENİN MUHTEMEL 11İ İSE ŞÖYLE;
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ÇAYKUR RİZE'NİN MUHTEMEL 11'İ İSE ŞÖYLE;

Rizespor: Gökhan, Chatziisaias, Selim, Melnjak, Moroziuk, Abdullah, Vetrih, Baiano, Boldrin, Michalak, Skoda

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