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Futbol
Haber Giriş: 19 Şubat 2020 - 11:48, /

Fenerbahçe'de paralar kulübeye gitti! Dudak uçuklatan rakam...

Fenerbahçe'de şimdiye kadar ligde sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı yapabilen 8 futbolcunun alacağı garanti ücret dudak uçuklattı.

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Süper Lig'in başında Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük görevini yürüten Damien Comolli, birçok yıldız ismi sarı-lacivertli takıma kazandırmıştı.

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Yapılan transferlerin ardından kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de hedef sezon sonu şampiyonluktu. Fakat Kanarya'da yapılan transferler bir türlü beklenen performans seviyesine gelemedi.

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A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde bulunan isimler ise tam bir hayal kırıklığı oldu. Sarı lacivertli ekipte yılda toplam 12 milyon 25 bin Euro kazanan 8 yedek futbolcunun skora katkısı 1 gol ve 1 asistte kaldı.

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Bu 1 gol ve 1 asistlik katkıyı yapan oyuncu da devre arasında Inter'in yolunu tutan Moses'dan geldi.

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Fenerbahçe bu sezon ligde az süre alan 8 futbolcu için 12 milyon 25 bin Euro garanti ödeyecek. Bu 8 futbolcu şimdiye kadar ligde sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı yapabildi.

6ALPER SEZONU KAPATTI

ALPER SEZONU KAPATTI

Bu oyuncular arasında 2. yarıda esame listesinde adı olmayan Alper Potuk sezonun kalanında oynamayacak. Aynı şekilde Mehmet Ekici de ligin ilk yarısında lig kadrosunda yer almamıştı.

7RAMI HALA HAZIR DEĞİL

RAMI HALA HAZIR DEĞİL

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Rami yılda 2 milyon Euro kazanacak olmasına karşın ligde sadece 1 maçta 45 dakika forma giyebildi. Yeni transfer Falette'nin ise ligde siftahı yok.

8ZAJC 84 DAKİKA OYNADI

ZAJC 84 DAKİKA OYNADI

Yılda 2.2 milyon Euro alan Tolgay ise 7 maçta 31 dakika oynadı. Hiç 11'de yer alamadı. Zajc ise 85 dakika süre aldı. Bu 8 isimden gelen 1 gol, 1 asistlik katkı ise Inter'e giden Victor Moses'a aitti.

9MEVLÜT ERDİNÇ

MEVLÜT ERDİNÇ

6 MAÇ 57 DAKİKA | 1.25 MİLYON EURO

10MEHMET EKİCİ

MEHMET EKİCİ

1 MAÇ 1 DAKİKA | 1.6 MİLYON EURO

11ALPER POTUK

ALPER POTUK

5 MAÇ 106 DAKİKA | 1.3 MİLYON EURO

12MIHA ZAJC

MIHA ZAJC

3 MAÇ 85 DAKİKA | 1.5 MİLYON EURO

13TOLGAY ARSLAN

TOLGAY ARSLAN

7 MAÇ 31 DAKİKA | 2.2 MİLYON EURO

14ADIL RAMI

ADIL RAMI

1 MAÇ 45 DAKİKA | 2.0 MİLYON EURO

15SIMON FALETTE

SIMON FALETTE

0 MAÇ 0 DAKİKA | 475 BİN EURO

16VICTOR MOSES

VICTOR MOSES

6 MAÇ 492 DAKİKA 1.7 MİLYON EURO

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