Haber Giriş: 19 Şubat 2020 - 11:48,
Fenerbahçe'de paralar kulübeye gitti! Dudak uçuklatan rakam...
Fenerbahçe'de şimdiye kadar ligde sadece 1 gol ve 1 asistlik katkı yapabilen 8 futbolcunun alacağı garanti ücret dudak uçuklattı.
Süper Lig'in başında Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük görevini yürüten Damien Comolli, birçok yıldız ismi sarı-lacivertli takıma kazandırmıştı.
A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde bulunan isimler ise tam bir hayal kırıklığı oldu. Sarı lacivertli ekipte yılda toplam 12 milyon 25 bin Euro kazanan 8 yedek futbolcunun skora katkısı 1 gol ve 1 asistte kaldı.
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