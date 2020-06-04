Fenerbahçe'de Ozan Tufan son haliyle ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±! Ä°dmanda 'Survivor' detayÄ±...
FenerbahÃ§e'de dÃ¼n sona eren 8 gÃ¼nlÃ¼k Riva kampÄ±, 12 Haziranâ€™da yeniden baÅŸlayacak SÃ¼per Lig maÃ§larÄ± Ã¶ncesi sarÄ± lacivertli takÄ±mda futbolcularÄ±n ne durumda olduÄŸu ve ilk 11â€™de ne gibi deÄŸiÅŸiklikler olabileceÄŸi konusunda Ã¶nemli ipuÃ§larÄ± verdi.
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ÅžaÅŸÄ±rtan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ise Ozan Tufan'dan geldi. Ä°ÅŸte detaylar...
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Pandemi sÃ¼recinde evde yapÄ±lan antrenmanlardan en fit durumda dÃ¶nen futbolcu Serdar Azizâ€™di. Fizik kondisyonu mÃ¼kemmel dÃ¼zeyde olan tecrÃ¼beli stoper, Rivaâ€™daki kampÄ±n formda isimleri arasÄ±ndaydÄ±.
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Serdarâ€™Ä±n yanÄ± sÄ±ra, eski teknik direktÃ¶r Ersun Yanalâ€™Ä±n pek ÅŸans vermediÄŸi Miha Zajcâ€™Ä±n kendisine Ã§ok iyi baktÄ±ÄŸÄ± ve kampÄ± en iyi deÄŸerlendirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. HiÃ§ kilo fazlasÄ± olmayan Sloven futbolcunun bundan bÃ¶yle ilk 11â€™de gÃ¶rev almasÄ±nÄ±n sÃ¼rpriz olmayacaÄŸÄ± belirtildi.
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AynÄ± ÅŸekilde Mehmet Ekiciâ€™nin de idmanlarda Ã§ok istekli olduÄŸu dikkat Ã§ekti.Â
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Dirar yeniden saÄŸ bekte
Mauricio Islaâ€™nÄ±n idari izinli sayÄ±larak kamp kadrosundan Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Nabil Dirar yeniden saÄŸ beke Ã§ekilirken, devre arasÄ±nda takÄ±ma katÄ±lan Simon Falette Ã§ift kale maÃ§larda stoperde en fazla gÃ¶rev yapan isim oldu. Jailsonâ€™un da zaman zaman defansÄ±n ortasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± antrenmanlarda sol bekte Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m ile Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ denendi.
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Orta sahada ise Ferdi KadÄ±oÄŸlu, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Luiz Gustavo ve Tolga CiÄŸerci dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ olarak oynatÄ±ldÄ±.
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Ã–MER FARUK KÄ°MLÄ°K DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°
RiVA kampÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na ise takÄ±mÄ±n en genÃ§ ismi Ã–mer Faruk Beyaz imza attÄ±. Uzun sÃ¼redir sÃ¼redir A takÄ±mla antrenmanlara Ã§Ä±kmasÄ±na raÄŸmen aÄŸabeylerine karÅŸÄ± Ã§ekingen davrandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenen 16 yaÅŸÄ±ndaki on numara, takÄ±m kaptanÄ± Emre BelÃ¶zoÄŸluâ€™nun Ã¶ÄŸÃ¼tleriyle bu kampta adeta kimlik deÄŸiÅŸtirdiÄŸi dikkat Ã§ekti.
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Ã–nceleri Ã§ift kale maÃ§larda Ã¼rkek davranan genÃ§ oyuncu, kaptanÄ±n telkinleriyle cesur hamleler yapmaya ve yeteneklerini sergilemeye baÅŸladÄ±.
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OZAN KÄ°MLÄ°K DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°
F.BahÃ§e'de Riva kampÄ±nÄ±n en Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtan ismi, yine kilo aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenen Ozan Tufan oldu.
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Kilo almaya mÃ¼sait bir vÃ¼cut yapÄ±sÄ± olan Ozanâ€™Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± Juventusâ€™un dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ golcÃ¼sÃ¼ Gonzalo Higuain de yaÅŸÄ±yor. Arjantinli futbolcunun fazla kilolarÄ± sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k yankÄ± yarattÄ±.Riva kampÄ±nÄ± iki maÃ§la bitirdilerFenerbahÃ§e, TFFâ€™nin Rivaâ€™daki tesislerinde yaptÄ±ÄŸÄ± kampÄ±, dÃ¼n 2 hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± oynayarak tamamladÄ±. Kovid-19 endiÅŸesi nedeniyle baÅŸka bir ekiple karÅŸÄ±laÅŸma oynamayÄ± uygun gÃ¶rmeyen sarÄ± lacivertliler, iki maÃ§Ä± da kendi kadrosundan oluÅŸturduÄŸu takÄ±mlarla yaptÄ±. YÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri Mustafa Kemal DanabaÅŸ ve Selahattin Bakiâ€™nin de izlediÄŸi maÃ§larda KosovalÄ± golcÃ¼ Vedat MuriÃ§â€™in kilo aldÄ±ÄŸÄ± dikkatli gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.