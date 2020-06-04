Kilo almaya mÃ¼sait bir vÃ¼cut yapÄ±sÄ± olan Ozanâ€™Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± Juventusâ€™un dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ golcÃ¼sÃ¼ Gonzalo Higuain de yaÅŸÄ±yor. Arjantinli futbolcunun fazla kilolarÄ± sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k yankÄ± yarattÄ±.Riva kampÄ±nÄ± iki maÃ§la bitirdilerFenerbahÃ§e, TFFâ€™nin Rivaâ€™daki tesislerinde yaptÄ±ÄŸÄ± kampÄ±, dÃ¼n 2 hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± oynayarak tamamladÄ±. Kovid-19 endiÅŸesi nedeniyle baÅŸka bir ekiple karÅŸÄ±laÅŸma oynamayÄ± uygun gÃ¶rmeyen sarÄ± lacivertliler, iki maÃ§Ä± da kendi kadrosundan oluÅŸturduÄŸu takÄ±mlarla yaptÄ±. YÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri Mustafa Kemal DanabaÅŸ ve Selahattin Bakiâ€™nin de izlediÄŸi maÃ§larda KosovalÄ± golcÃ¼ Vedat MuriÃ§â€™in kilo aldÄ±ÄŸÄ± dikkatli gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.