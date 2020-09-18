SADECE YETÄ°ÅžTÄ°RME BEDELÄ° Ã–mer Faruk Beyaz 18 yaÅŸÄ±na girdikten sonra sÃ¶zleÅŸmesini uzatmadan Avrupa'ya transfer olursa FenerbahÃ§e'nin kasasÄ±na 230 bin Euro'luk yetiÅŸtirme bedeli girecek. SarÄ±-Lacivertli kulÃ¼bÃ¼n bu sÃ¼re iÃ§erisinde nasÄ±l bir yol izleyeceÄŸi ise merak konusu...