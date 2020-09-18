MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz ÅŸoku! Merih Demiral... Son Dakika Transfer Haberi
GeriFutbol Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz ÅŸoku! Merih Demiral... Son Dakika Transfer Haberi
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HÃ¼rriyet
SÄ±radaki Galeri :

Futbol
Haber GiriÅŸ: 18 Eylül 2020 - 12:41 | 

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz ÅŸoku! Merih Demiral... Son Dakika Transfer Haberi

FenerbahÃ§e'de Ã–mer Faruk Beyaz ÅŸoku... ÃœnlÃ¼ menajer Fali Ramadani ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Ä°ÅŸte detaylar...

2F.BAHÃ‡EYE Ä°MZA ATTI
Abone Olgoogle-news

F.BAHÃ‡E'YE Ä°MZA ATTI

FenerbahÃ§e iki sezon Ã¶nce Ã–mer Faruk Beyaz'la profesyonel sÃ¶zleÅŸme imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

3ALÄ° KOÃ‡ VE COMOLLÄ° KATILDI
Abone Olgoogle-news

ALÄ° KOÃ‡ VE COMOLLÄ° KATILDI

Ã–mer Farukâ€™un sÃ¶zleÅŸme ve doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ±na Ali KoÃ§, dÃ¶nemin sportif direktÃ¶rÃ¼ Damien Comolli ve yÃ¶neticiler katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

4
Abone Olgoogle-news

Ã–mer Faruk Beyaz kendisini 2021â€™e kadar FenerbahÃ§e'ye baÄŸlayan sÃ¶zleÅŸmeye imza atarken geleceÄŸin yÄ±ldÄ±z adaylarÄ±ndan gÃ¶sterilen oyuncuyla ilgili tartÄ±ÅŸmalar alevlendi.

5MERÄ°H DEMÄ°RAL VAKASI
Abone Olgoogle-news

MERÄ°H DEMÄ°RAL VAKASI

Camiada, FenerbahÃ§e altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen ve Ã§ok fazla forma ÅŸansÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sarÄ± lacivertli kulÃ¼pten ayrÄ±lan Merih Demiral'de yaÅŸanan durumun bir benzerinin Ã–mer Faruk Beyaz'da yaÅŸanacaÄŸÄ± endiÅŸesi hakim. Ortaya atÄ±lan iddialar ise Ã§ok konuÅŸulacak cinsten.

616 YAÅžINDA KAPTAN
Abone Olgoogle-news

16 YAÅžINDA KAPTAN

FenerbahÃ§e'de futbolu bÄ±rakan Emre BelÃ¶zoÄŸlu, son Rizespor maÃ§Ä±nÄ±n 64. dakikasÄ±nda oyundan Ã§Ä±karken kaptanlÄ±k bandÄ±nÄ± 16 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ yÄ±ldÄ±z adayÄ± Ã–mer Faruk Beyaz'a bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

7
Abone Olgoogle-news

Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sarÄ± lacivertli taraftarlarÄ± gelecek iÃ§in heyecanlandÄ±rdÄ± fakat Avrupa devlerinin peÅŸinde olduÄŸu Ã–mer Faruk Beyaz'Ä±n sezon sonunda bitecek sÃ¶zleÅŸmesini uzatmaya sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

8ÅžOK AYRILIK KARARI
Abone Olgoogle-news

ÅžOK AYRILIK KARARI

Fanatik'in haberine gÃ¶re; FenerbahÃ§e'nin genÃ§ oyuncusu Ã–mer Faruk Beyaz sezon sonunda takÄ±mdan ayrÄ±lma kararÄ± aldÄ±.

9RAMADANÄ° Ã–YLE BÄ°R HAMLE YAPTI KÄ°...
Abone Olgoogle-news

RAMADANÄ° Ã–YLE BÄ°R HAMLE YAPTI KÄ°...

2021 Haziran ayÄ±nda sÃ¶zleÅŸmesi sona erecek 17 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z adayÄ±yla Schalke 04 ve Barcelona yakÄ±ndan ilgileniyor. FenerbahÃ§e'nin 17 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z adayÄ± Ã–mer Faruk Beyaz'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesi 2021 Haziran ayÄ±nda sona eriyor. Avrupa deplerini peÅŸine takan Ã–mer Faruk iÃ§in Schalke 04 ve Barcelona devrede.

10
Abone Olgoogle-news

Ã–mer Faruk Beyaz'Ä±n son olarak Ãœmit Milli TakÄ±m kampÄ±nda da takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istediÄŸini sÃ¶ylediÄŸi belirtiliyor.

11BENÄ° OYNATMAYACAKLAR
Abone Olgoogle-news

'BENÄ° OYNATMAYACAKLAR'

GeÃ§en sezon FenerbahÃ§e formasÄ±yla 5 maÃ§ta sadece 147 dakika forma giyen Ã–mer Faruk Beyaz yakÄ±n Ã§evresine "Beni oynatacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum, o nedenle mutlaka sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istiyorum" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

12
Abone Olgoogle-news

Bir Ã§ok menajerin Ã–mer Faruk Beyaz'a Avrupa'dan teklif getirdiÄŸi bu tekliflerden Schalke 04 ve Barcelona'nÄ±n transferde bir adÄ±m Ã¶nde olduÄŸu gelen haberler arasÄ±nda.

13RAMADANÄ°DEN BARÃ‡A HAMLESÄ°
Abone Olgoogle-news

RAMADANÄ°'DEN BARÃ‡A HAMLESÄ°

Schalke 04 ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã–mer'in abisi Ä°smail Beyaz'Ä±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼, Barcelona teklifini ise Ã¼nlÃ¼ menajer Fali Ramadani'nin getirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

14SADECE YETÄ°ÅžTÄ°RME BEDELÄ°
Abone Olgoogle-news

SADECE YETÄ°ÅžTÄ°RME BEDELÄ°

Ã–mer Faruk Beyaz 18 yaÅŸÄ±na girdikten sonra sÃ¶zleÅŸmesini uzatmadan Avrupa'ya transfer olursa FenerbahÃ§e'nin kasasÄ±na 230 bin Euro'luk yetiÅŸtirme bedeli girecek. SarÄ±-Lacivertli kulÃ¼bÃ¼n bu sÃ¼re iÃ§erisinde nasÄ±l bir yol izleyeceÄŸi ise merak konusu...

15
Abone Olgoogle-news

2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana FenerbahÃ§e alt yapÄ±sÄ±nda forma giyen Ã–mer Faruk Beyaz geleceÄŸin bÃ¼yÃ¼k yÄ±ldÄ±zlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶steriliyor. GenÃ§ oyuncu ayrÄ±ca 36 kez de Ãœmit Milli olmak Ã¼zere diÄŸer yaÅŸ gruplarÄ±nda Milli TakÄ±m formasÄ± giydi.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi