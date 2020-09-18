Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sarÄ± lacivertli taraftarlarÄ± gelecek iÃ§in heyecanlandÄ±rdÄ± fakat Avrupa devlerinin peÅŸinde olduÄŸu Ã–mer Faruk Beyaz'Ä±n sezon sonunda bitecek sÃ¶zleÅŸmesini uzatmaya sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
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ÅžOK AYRILIK KARARI
Fanatik'in haberine gÃ¶re; FenerbahÃ§e'nin genÃ§ oyuncusu Ã–mer Faruk Beyaz sezon sonunda takÄ±mdan ayrÄ±lma kararÄ± aldÄ±.
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RAMADANÄ° Ã–YLE BÄ°R HAMLE YAPTI KÄ°...
2021 Haziran ayÄ±nda sÃ¶zleÅŸmesi sona erecek 17 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z adayÄ±yla Schalke 04 ve Barcelona yakÄ±ndan ilgileniyor. FenerbahÃ§e'nin 17 yaÅŸÄ±ndaki yÄ±ldÄ±z adayÄ± Ã–mer Faruk Beyaz'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesi 2021 Haziran ayÄ±nda sona eriyor. Avrupa deplerini peÅŸine takan Ã–mer Faruk iÃ§in Schalke 04 ve Barcelona devrede.
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Ã–mer Faruk Beyaz'Ä±n son olarak Ãœmit Milli TakÄ±m kampÄ±nda da takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istediÄŸini sÃ¶ylediÄŸi belirtiliyor.
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'BENÄ° OYNATMAYACAKLAR'
GeÃ§en sezon FenerbahÃ§e formasÄ±yla 5 maÃ§ta sadece 147 dakika forma giyen Ã–mer Faruk Beyaz yakÄ±n Ã§evresine "Beni oynatacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum, o nedenle mutlaka sezon sonunda Avrupa'ya gitmek istiyorum" dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â
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Bir Ã§ok menajerin Ã–mer Faruk Beyaz'a Avrupa'dan teklif getirdiÄŸi bu tekliflerden Schalke 04 ve Barcelona'nÄ±n transferde bir adÄ±m Ã¶nde olduÄŸu gelen haberler arasÄ±nda.
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RAMADANÄ°'DEN BARÃ‡A HAMLESÄ°
Schalke 04 ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri Ã–mer'in abisi Ä°smail Beyaz'Ä±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼, Barcelona teklifini ise Ã¼nlÃ¼ menajer Fali Ramadani'nin getirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
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SADECE YETÄ°ÅžTÄ°RME BEDELÄ°
Ã–mer Faruk Beyaz 18 yaÅŸÄ±na girdikten sonra sÃ¶zleÅŸmesini uzatmadan Avrupa'ya transfer olursa FenerbahÃ§e'nin kasasÄ±na 230 bin Euro'luk yetiÅŸtirme bedeli girecek. SarÄ±-Lacivertli kulÃ¼bÃ¼n bu sÃ¼re iÃ§erisinde nasÄ±l bir yol izleyeceÄŸi ise merak konusu...
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2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana FenerbahÃ§e alt yapÄ±sÄ±nda forma giyen Ã–mer Faruk Beyaz geleceÄŸin bÃ¼yÃ¼k yÄ±ldÄ±zlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶steriliyor. GenÃ§ oyuncu ayrÄ±ca 36 kez de Ãœmit Milli olmak Ã¼zere diÄŸer yaÅŸ gruplarÄ±nda Milli TakÄ±m formasÄ± giydi.