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Futbol
Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 10:20,

Fenerbahçe'de Omar Elabdellaoui sesleri! Galatasaray da devreye girdi...

Sarı lacivertli ekip, aradığı sağ beki Yunanistan'da buldu...

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle askıya alınan Süper Lig, 12 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak.

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Başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere tüm takımlar, 26 Temmuz'da sona ermesi planlanan ligin bitiminin ardından transfer operasyonlarına teker teker başlayacaklar.

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Yaz transfer döneminde yeni sezon için daha iddialı ve derin kadrolar kurmak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı oyuncuya talip olduğu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek Şilili Mauricio Isla'nın yerine koyacağı oyuncuyu Yunanistan'da buldu.

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Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile ilgilenirken sezon sonunda serbest kalacak olan 28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray da devrede.

6EVET DERSE HEMEN ÜÇ YILLIK İMZA
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EVET DERSE HEMEN ÜÇ YILLIK İMZA

Elabdelloui, kulübüyle ile birtakım temaslarda bulundu ancak istediği kontratı bulamadı. Bu nedenle takımdan ayrılması yüksek ihtimal.

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Oyuncuyu Fenerbahçe'ye öneren temsilcileri, 3 yıllık maliyetin imza parası dahil 5 milyon Euro olduğunu ifade etti.

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Sarı- lacivertliler, transfere olumlu bakarken, nihai görüşmeler için sezon sonunu bekleme kararı aldı.

9İSTIKRAR ABIDESİ
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İSTIKRAR ABIDESİ

Bu sezon ligde 21, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maça ilk 11'de çıkan Norveçli sağ bek, milli takımda da 44 kez forma giydi

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