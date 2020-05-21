Fenerbahçe'de Omar Elabdellaoui sesleri! Galatasaray da devreye girdi...
Sarı lacivertli ekip, aradığı sağ beki Yunanistan'da buldu...
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle askıya alınan Süper Lig, 12 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak.
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Başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere tüm takımlar, 26 Temmuz'da sona ermesi planlanan ligin bitiminin ardından transfer operasyonlarına teker teker başlayacaklar.
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Yaz transfer döneminde yeni sezon için daha iddialı ve derin kadrolar kurmak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı oyuncuya talip olduğu ortaya çıktı.
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Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek Şilili Mauricio Isla'nın yerine koyacağı oyuncuyu Yunanistan'da buldu.
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Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile ilgilenirken sezon sonunda serbest kalacak olan 28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray da devrede.
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EVET DERSE HEMEN ÜÇ YILLIK İMZA
Elabdelloui, kulübüyle ile birtakım temaslarda bulundu ancak istediği kontratı bulamadı. Bu nedenle takımdan ayrılması yüksek ihtimal.
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Oyuncuyu Fenerbahçe'ye öneren temsilcileri, 3 yıllık maliyetin imza parası dahil 5 milyon Euro olduğunu ifade etti.
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Sarı- lacivertliler, transfere olumlu bakarken, nihai görüşmeler için sezon sonunu bekleme kararı aldı.
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İSTIKRAR ABIDESİ
Bu sezon ligde 21, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maça ilk 11'de çıkan Norveçli sağ bek, milli takımda da 44 kez forma giydi