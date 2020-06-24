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Hürriyet
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Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 09:51,

Fenerbahçe'de Obradovic'in yerine gelecek yeni hoca...

Fenerbahçe, 7 yıldır basketbol takımını çalıştıran Sırp koç Zeljko Obradovic'in ayrılık kararı aldığını açıkladı. Sarı lacivertli ekibe tarihinin en unutulmaz anlarını yaşatan efsane ismin yerine gelecek isim ise...

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Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 27 Mart’ta ülkesine giden, seyahat yasaklarının esnemesi dolayısıyla 15 Haziran’da tekrar tarifeli uçakla Belgrad’dan İstanbul Havalimanı’na dönen Sırp çalıştırıcı, 4 gün Türkiye’de kalmıştı.

219 HAZİRANDA ÜLKESİNE DÖNDÜ
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19 HAZİRAN'DA ÜLKESİNE DÖNDÜ

4 günlük süreçte yönetimle Fenerbahçe Beko’daki geleceğiyle ilgili görüşmeler yapan Obradovic 19 Haziran'da tekrar ülkesine dönmüştü.

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ALİ KOÇ UĞURLADI AMA

Obradovic’i havalimanına bizzat Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç getirmiş ve uğurlamıştı. Fenerbahçe Beko, Obra'nın kararını yeni sezon ile alakalı geri dönüşünü ailesi ile görüştükten sonra vereceğini açıklamıştı.

4AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ
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AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 60 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla daha önce bir araya gelindiği ve Sırp başantrenörün son kararını ailesiyle görüştükten sonra vereceği hatırlatıldı.

5BURAYA KADAR...
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BURAYA KADAR...

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.

6VE YOLLAR RESMİ OLARAK AYRILDI
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VE YOLLAR RESMİ OLARAK AYRILDI

Sarı-lacivertli kulüpten dün gece yapılan açıklamada, ''Bilindiği üzere değerli koçumuz Zeljko Obradovic geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelmiş ve yeni sezon planlaması için Başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy ile bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmelerin ardından koçumuz geçtiğimiz cuma günü ülkesine dönmüş ve son kararını ailesi ile görüştükten sonra vermek istemiştir. Üzülerek belirtmek isteriz ki, koçumuz bugün itibarıyla yanıtını kulübümüze iletmiş ve bir yıl boyunca takım çalıştırmama kararı almıştır.

7OBRADAN TARAFTARA TEŞEKKÜR
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OBRA'DAN TARAFTARA TEŞEKKÜR

Obradovic veda mesajında ise bu kararı alma sürecinin çok zorlu olduğundan bahsederek, 7 yıllık süreçte kendisini destekleyen taraftarlara teşekkürlerini iletti.

81 YIL TAKIM ÇALIŞTIRMAMA KARARI
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1 YIL TAKIM ÇALIŞTIRMAMA KARARI

Sırp koçun 1 yıl takım çalıştırmama kararı sonrası gözler Fenerbahçe'nin yeni başantrenörüne çevrildi.

9AYRILIK SONRASI OBRADOVİCİN EVLADI JASİKEVICIUS
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AYRILIK SONRASI OBRADOVİC'İN 'EVLADI' JASİKEVICIUS

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Zalgiris Kaunas koçu Sarunas Jasikevicius'un ismi ayrılık sonrası gündeme geldi.

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Fenerbahçe'de oynadığı dönem lider karakteriyle taraftarların da sevgilisi olan Sarunas Jasikevicius, koçluk dönemine de çok iyi başlangıç yaptı.

11BÜYÜK TAKDİR KAZANDI
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BÜYÜK TAKDİR KAZANDI

Zalgiris'te düşük bütçeye rağmen takımından maksimum verimi alan Litvanyalı koç, oynattığı oyunla da takdir kazandı.

12F.BAHÇE TARAFTARI ONU İSTİYOR
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F.BAHÇE TARAFTARI ONU İSTİYOR

Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada takımın başına geçmesi için Sarunas Jasikevicius isminde birleşti.

13OBRADOVİC İLE İLİŞKİSİ
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OBRADOVİC İLE İLİŞKİSİ

Jasikevicius son olarak, Fenerbahçe koçu Zeljko Obradovic ile ilişkisinden şöyle bahsediyordu;
"Obradovic ile ilk dakikadan beri çok iyi bir ilişkimiz var. Ben Obradovic'in takımına, Panathinaikos'a transfer olmadan önce bana birçok mesaj attı. Bir süre sonra fark ettim ki mesajları atan kızıymış. Çünkü, Obradovic'in telefonla ilgili bazı problemleri varmış. Birkaç yıl sonra, ben hala oyuncuyken sıkı bir dostluk kuruldu aramızda. Onunla birlikte gece bara gitmeye başlamıştım."

14SAYEMDE EVLENDİN, HAYATINI KURTARDIM
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"SAYEMDE EVLENDİN, HAYATINI KURTARDIM"

Her zaman aramız çok iyi olmuştur. Belli bir süre içerisinde fark ettim ki, Obradovic kimseye mesaj atmıyor. Ona bu durumu sordum, "Sadece sana telefondan mesaj attım, çünkü sen başkasın." cevabını verdi. Ardından, Obradovic ile bir akşam yemeğindeyken kızı yanımıza gelip, "Sana çok mesaj attım." deyince gerçeği anlamış oldum. Obradovic, bana her seferinde, "Senin hayatını kurtardım. Benim sayemde evlendin. Atina gibi çok güzel bir şehirde yaşadın. Mutlusun ve iki çocuğun var." derdi."

15SANA EN BÜYÜK CEZAYI VERECEĞİM
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"SANA EN BÜYÜK CEZAYI VERECEĞİM!"

"Kitabımda da yazmıştım. Eski eşimle boşanmaya karar vermiştik. Moral olarak çökmütüm. Bir arkadaşım, derdimi paylaşmak için sık sık benimle vakit geçirirdi. Birlikte satranç oynar, dertleşirdik. Bir gece bana sinemeya gitme teklifi etti. Filme girdim ve orada Obradovic'i gördüm. Bana bağırmaya başladı. Daha önce hayatımda kimse bana öyle bağırmamıştı. "Sana daha önce hiçbir oyuncuya vermediğim kadar büyük, en büyük cezayı vereceğim." dedi. O kadar bağırdı ki, çok korkmuştum."

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Fenerbahçe başantrenörü Zeljko Obradovic‘in kendisine dair “muhteşem bir iş çıkarıyor” şeklindeki ifadeleriyle ilgili konuşan Jasikevicius, şunları söylemişti:
“Onur verici. Çok nazik. Özellikle de kariyerine yeni başlayan genç koçlar başta olmak üzere çoğumuz için örnek biri. Çoğumuz ona saygıyla bakıyoruz. Umarım başarılı olup iyi basketbol oynatmaya devam ederim.”

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