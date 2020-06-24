Spor Arena
Fenerbahçe'de Obradovic'in yerine gelecek yeni hoca...
Fenerbahçe, 7 yıldır basketbol takımını çalıştıran Sırp koç Zeljko Obradovic'in ayrılık kararı aldığını açıkladı. Sarı lacivertli ekibe tarihinin en unutulmaz anlarını yaşatan efsane ismin yerine gelecek isim ise...
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 27 Mart’ta ülkesine giden, seyahat yasaklarının esnemesi dolayısıyla 15 Haziran’da tekrar tarifeli uçakla Belgrad’dan İstanbul Havalimanı’na dönen Sırp çalıştırıcı, 4 gün Türkiye’de kalmıştı.
3