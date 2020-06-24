Fenerbahçe'de Obradovic'in yerine gelecek yeni hoca...

"SAYEMDE EVLENDİN, HAYATINI KURTARDIM" Her zaman aramız çok iyi olmuştur. Belli bir süre içerisinde fark ettim ki, Obradovic kimseye mesaj atmıyor. Ona bu durumu sordum, "Sadece sana telefondan mesaj attım, çünkü sen başkasın." cevabını verdi. Ardından, Obradovic ile bir akşam yemeğindeyken kızı yanımıza gelip, "Sana çok mesaj attım." deyince gerçeği anlamış oldum. Obradovic, bana her seferinde, "Senin hayatını kurtardım. Benim sayemde evlendin. Atina gibi çok güzel bir şehirde yaşadın. Mutlusun ve iki çocuğun var." derdi."