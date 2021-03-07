Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Luiz Gustavo için sakatlık gerçeği! En yetkili kişi açıkladı...

GALATASARAY’I DEĞiL FENERBAHÇE’Yi SEÇTi Geçmişte Galatasaray’ın bir şampiyonluk fotoğrafında yer aldığı için eleştirilen Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, konuyla ilgili olarak yakın çevresine şunları söylüyor: “Benim Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nde iken sevinirken fotoğraflarım var. Bizim için ekmek yediğimiz yer kutsaldır. Onu nerede kazanıyorsak orası bize kutsaldır. Profesyonelce yaklaşıyorum. Ancak 9 yılımı geride bıraktığım Fenerbahçe artık ailem gibi oldu. Şunu de belirtmemde fayda var. Galatasaray ile 4 yıllık sözleşmem varken mensubu olduğum hastane hem Galatasaray hem Fenerbahçe’ye sponsor oldu. Bana tercihim soruldu. Hiç düşünmeden Fenerbahçe’yi tercih ettim. Bunun da bir anlamı vardır sanırım.”