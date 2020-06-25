Fenerbahçe'de Mert Hakan'dan sonra bir transfer bombası daha! 'Ağabey Galatasaray...'
Futbolseverler çok şaşıracak...
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Volkan Demirel ile birlikte yerli oyuncularla görüşmeler yapan Emre Belözoğlu'nun telefon ettiği yeni isim ortaya çıktı.
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EMRE BELÖZOĞLU İLE VOLKAN DEMİREL'İN YENİ HAMLESİ
Mert Hakan'ın transferinde büyük rol oynayan ve gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu yeni transfer bombalarına daha hazırlanıyor.
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F.Bahçe sıkıntılı geçen son iki sezonun ardından 2020-21’e güçlü bir giriş yapmak isterken ligde havlu atan Galatasaray da sarı lacivertliler de özellikle sözleşmeleri sona eren yerli oyunculara rotaya çevirmiş durumda.
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MERT HAKAN, EMRE KILINÇ DERKEN...
Bu doğrultuda Kanarya, Emre Belözoğlu’nun girişimleriyle sarı kırmızılılarla anlaştığı iddia edilen Mert Hakan Yandaş’ı renklerine katarken Emre Kılınç düellosunda ise kazanan Galatasaray oldu ve skoru eşitledi.
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CANER ERKİN
İki takım arasındaki transfer rekabetinde gündeme gelen futbolculardan biri Caner Erkin olmuştu ancak...
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OĞULCAN ÇAĞLAYAN'A TELEFON
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni sezon öncesi transfer rekabetindeki son isim Oğulcan Çağlayan oldu.
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Özellikle Emre Belözoğlu ile birlikte Volkan Demirel’in yerli oyuncu transferinde şimdiden önemli rol oynarken bu ikilinin hedefindeki son isim Çaykur Rize’nin golcüsüydü.
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EMRE BELÖZOĞLU ÇOK AKTİF
Yıllardır futbol dünyasında yer alan iki ismin de Türkiye Futbol Federasyonu’nun yabancı kuralı ile alakalı yapacağı değişiklik nedeniyle Fenerbahçe’nin yerli oyuncu kadrosunu genişletmek adına kolları sıvadığı belirtildi.
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ARAYIP BİLGİ ALDI
Sarı lacivertlilerin, uzun süredir kamuoyunda Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Oğulcan’ı arayarak durumu, transfer planları hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı.
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Mert Hakan Yandaş transferinde önemli rol oynayan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu’nun Oğulcan Çağlayan’ı da telefonla aradığı öğrenildi.
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BEN GALATASARAY'LA ANLAŞTIM AĞABEY
Artık spor yöneticiliğine ve idareciliğe hazırlanan Emre’nin, Oğulcan ile görüştüğü ancak mart ayında sarı kırmızılı kulüple söz kesen Oğulcan Çağlayan’ın ise Belözoğlu’na “Teşekkürler, ben Galatasaray ile anlaştım ağabey” dediği ifade edildi.
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Oğulcan Çağlayan’ın da sarı kırmızılıları tercih etmesiyle rekabette Galatasaray 2-1 öne geçse de bu iki ezeli rakibin transfer sezonu boyunca daha çok karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
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RİZE UZATTI AMA OĞULCAN FESHEDECEK
Fenerbahçe’nin nabız yoklama girişimine kapıyı kapatan Oğulcan Çağlayan, Rizespor’un da opsiyon hamlesine jet hızı ile yanıt verdi. Rizespor’un, Galatasaray’a transferini engellemek adına tek taraflı opsiyon maddesini devreye soktuğu 24 yaşındaki futbolcu kendisinin bilgisi ve haberi olmadan sözleşmedeki opsiyon maddesinin devreye sokulması üzerine avukatları aracılığı ile resmi başvurusunu yaptı.
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Bu durumun bir sorun teşkil etmeyeceği ve sezon sonunda Rizespor ile fesihin gerçekleşeceği bilgisi Oğulcan Çağlayan’a iletildiği öğrenildi.
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Fenerbahçe, Mert Hakan'ı Galatasaray'ın elinden böyle aldı!
Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Mert Hakan Yandaş transferinin perde arkasını anlattı