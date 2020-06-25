Fenerbahçe'de Mert Hakan'dan sonra bir transfer bombası daha! 'Ağabey Galatasaray...'

BEN GALATASARAY'LA ANLAŞTIM AĞABEY Artık spor yöneticiliğine ve idareciliğe hazırlanan Emre’nin, Oğulcan ile görüştüğü ancak mart ayında sarı kırmızılı kulüple söz kesen Oğulcan Çağlayan’ın ise Belözoğlu’na “Teşekkürler, ben Galatasaray ile anlaştım ağabey” dediği ifade edildi.