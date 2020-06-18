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GeriFutbol Fenerbahçe'de Max Kruse ayrılığındaki sürpriz gerçek: 'Türkiye'den bir kulüp...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 19:54,

Fenerbahçe'de Max Kruse ayrılığındaki sürpriz gerçek: 'Türkiye'den bir kulüp...'

Fenerbahçe'den sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılan Max Kruse'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe, gün içerisinde Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıklayarak sürpriz ayrılığı duyurmuştu.

2AYRILIK AÇIKLANMIŞTI
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AYRILIK AÇIKLANMIŞTI

Sarı-lacivertli kulüp, Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir." şeklinde açıklama yapmıştı.

310 MİLYON EURO ÖDEMEK ZORUNDA KALDI
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'10 MİLYON EURO ÖDEMEK ZORUNDA KALDI'

Fenerbahçe'de hukuktan sorumlu yönetici Alper Pirşen ise yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda "Lassana Diarra, Max Kruse'ün yaptığını aynısını yaptı; 10 milyon euro ödemek zorunda kaldı! Biz bu işin peşini bırakmayacağız

4KARAKTERİ BUYMUŞ
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'KARAKTERİ BUYMUŞ'

Max Kruse'yi zor bir dönem bekliyor. Biz Fenerbahçe camiası olarak mücadele edeceğiz. O tek başına. Max Kruse'a, 'feshetme, sıkıntı yaşarsın' derdim. Karakteri buymuş" ifadelerini kullanmıştı.

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Alman futbolcunun gelecek durağının neresi olacağı merak edilirken flaş bir iddia ortaya atıldı.

6KARİYERİNE SÜPER LİGDE DEVAM EDEBİLİR
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KARİYERİNE SÜPER LİG'DE DEVAM EDEBİLİR

A Spor'un haberine göre; Max Kruse kariyerine Süper Lig'de devam edebilir.

7BAŞKA TAKIMLARLA GÖRÜŞÜYOR
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BAŞKA TAKIMLARLA GÖRÜŞÜYOR

Yıldız oyuncunun Türkiye'den başka takımlarla görüşme halinde olduğunu ve gelecek sezon için anlaşma yapılabileceği belirtildi.

814. AYRILIK OLDU
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14. AYRILIK OLDU

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, Ali Koç döneminde takımdan bedelsiz ayrılan 14. futbolcu oldu

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Kruse, Fenerbahçe'de 23 maçta forma giydi ve 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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Alman oyuncu kariyerinde 488 maçta 136 gol attı ve 120 asist yaptı.

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