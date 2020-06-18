Fenerbahçe'de Max Kruse ayrılığındaki sürpriz gerçek: 'Türkiye'den bir kulüp...'
Fenerbahçe'den sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılan MaxKruse'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Fenerbahçe, gün içerisinde Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıklayarak sürpriz ayrılığı duyurmuştu.
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AYRILIK AÇIKLANMIŞTI
Sarı-lacivertli kulüp, Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir." şeklinde açıklama yapmıştı.
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'10 MİLYON EURO ÖDEMEK ZORUNDA KALDI'
Fenerbahçe'de hukuktan sorumlu yönetici Alper Pirşen ise yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda "Lassana Diarra, Max Kruse'ün yaptığını aynısını yaptı; 10 milyon euro ödemek zorunda kaldı! Biz bu işin peşini bırakmayacağız
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'KARAKTERİ BUYMUŞ'
Max Kruse'yi zor bir dönem bekliyor. Biz Fenerbahçe camiası olarak mücadele edeceğiz. O tek başına. Max Kruse'a, 'feshetme, sıkıntı yaşarsın' derdim. Karakteri buymuş" ifadelerini kullanmıştı.
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Alman futbolcunun gelecek durağının neresi olacağı merak edilirken flaş bir iddia ortaya atıldı.
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KARİYERİNE SÜPER LİG'DE DEVAM EDEBİLİR
A Spor'un haberine göre; Max Kruse kariyerine Süper Lig'de devam edebilir.
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BAŞKA TAKIMLARLA GÖRÜŞÜYOR
Yıldız oyuncunun Türkiye'den başka takımlarla görüşme halinde olduğunu ve gelecek sezon için anlaşma yapılabileceği belirtildi.
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14. AYRILIK OLDU
Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, Ali Koç döneminde takımdan bedelsiz ayrılan 14. futbolcu oldu
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Kruse, Fenerbahçe'de 23 maçta forma giydi ve 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
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Alman oyuncu kariyerinde 488 maçta 136 gol attı ve 120 asist yaptı.