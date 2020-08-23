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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Ağustos 2020 - 07:43 | 

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Pazartesi günü İstanbul'da

Kanarya transferde dur durak bilmiyor...

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Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transfer döneminin en hareketli ekibi olarak göze çarpıyor.

2AYNI GÜN 4 TRANSFER BİRDEN
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AYNI GÜN 4 TRANSFER BİRDEN

Sarı-lacivertliler, 6 Ağustos günü Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna katmıştı.

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Fenerbahçe daha sonra ise genç oyuncular İsmail Yüksek ve Barış Sungur'un transferini açıklamıştı.

4SON BOMBA SOSA OLDU
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SON BOMBA SOSA OLDU

Dur durak bilmeyen Sarı-Lacivertliler, Mame Thiam ve Sinan Gümüş ve son olarak Jose Sosa'yı da alarak transfer şovunu sürdürmüştü.

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Ancak çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.

6VEDATIN YERİNE MANDZUKIC
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VEDAT'IN YERİNE MANDZUKIC

Vedat Muriqi’i Lazio’ya satmaya hazırlanan Kanarya, bonservisi elinde olan Mario Mandzukic için bütün şartları zorluyor.

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Fenerbahçe’nin 2 yıl için 5 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği 34 yaşındaki golcünün kapıyı 8 milyon Euro’dan açtığı öğrenildi.

8KIRAN KIRANA PAZARLIK
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KIRAN KIRANA PAZARLIK

Bu transferi bitirmeye karar olan yönetimin önümüzdeki günlerde Mandzukic'le bir kez daha masaya oturarak iknaya çalışacağı ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'nin teklifini 6 milyon Euro'ya çıkaracağı, sözleşmeye bazı bonus maddeleri de koyacağı öğrenildi.

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Hırvat yıldızın da biraz fedakarlık yapması halinde anlaşma sağlanabileceği belirtiliyor.

11STOPERE YENİ ADAY TISSERAND
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STOPERE YENİ ADAY TISSERAND

Bu arada stoper başta Diego Godin, Malang Sarr, Bastos ve Mauricio Lemos olmak üzere birçok stoperle temas halinde olan Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim daha girdi.

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Sarı-Lacivertliler, Bundesliga ekibi Wolfsburg'da forma giyen Marcel Tisserand için harekete geçti.

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Yönetimin 27 yaşındaki Kongolu yıldız için kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Wolfsburg kısa süre içinde kesin yanıtını verecek.

14LEMOS, PAZARTESİ GELİYOR
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LEMOS, PAZARTESİ GELİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin daha önce takımı ve kendisiyle her konuda anlaşmaya vardığı Mauricio Lemos, pazartesi günü İstanbul'a gelecek. (Takvim)

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