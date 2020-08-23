Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Pazartesi günü İstanbul'da

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transfer döneminin en hareketli ekibi olarak göze çarpıyor. Sarı-lacivertliler, 6 Ağustos günü Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna katmıştı.Fenerbahçe daha sonra ise genç oyuncular İsmail Yüksek ve Barış Sungur'un transferini açıklamıştı.Dur durak bilmeyen Sarı-Lacivertliler, Mame Thiam ve Sinan Gümüş ve son olarak Jose Sosa'yı da alarak transfer şovunu sürdürmüştü.Ancak çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.Vedat Muriqi’i Lazio’ya satmaya hazırlanan Kanarya, bonservisi elinde olan Mario Mandzukic için bütün şartları zorluyor.Fenerbahçe’nin 2 yıl için 5 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği 34 yaşındaki golcünün kapıyı 8 milyon Euro’dan açtığı öğrenildi.Bu transferi bitirmeye karar olan yönetimin önümüzdeki günlerde Mandzukic'le bir kez daha masaya oturarak iknaya çalışacağı ifade ediliyor.Fenerbahçe'nin teklifini 6 milyon Euro'ya çıkaracağı, sözleşmeye bazı bonus maddeleri de koyacağı öğrenildi. Hırvat yıldızın da biraz fedakarlık yapması halinde anlaşma sağlanabileceği belirtiliyor.Bu arada stoper başta Diego Godin, Malang Sarr, Bastos ve Mauricio Lemos olmak üzere birçok stoperle temas halinde olan Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim daha girdi.Sarı-Lacivertliler, Bundesliga ekibi Wolfsburg'da forma giyen Marcel Tisserand için harekete geçti.Yönetimin 27 yaşındaki Kongolu yıldız için kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Wolfsburg kısa süre içinde kesin yanıtını verecek.Öte yandan Fenerbahçe'nin daha önce takımı ve kendisiyle her konuda anlaşmaya vardığı Mauricio Lemos, pazartesi günü İstanbul'a gelecek. (Takvim)