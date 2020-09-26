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GeriFutbol Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'dan iddialı derbi sözleri! "İntikam maçı olacak"
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Eylül 2020 - 19:01 | 

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'dan iddialı derbi sözleri! "İntikam maçı olacak"

Fenerbahçe'nin, Almanya Bundesliga takımlarından Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı Marcel Tisserand, kulüp ve derbi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, savunma hattını Mauricio Lemos'un ardından Marcel Tisserand transferiyle güçlendirdi.

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Kongolu savunmacı; kulüp, transfer ve derbi hakkında özel açıklamalar yaptı.

3SPORTİF DİREKTÖR, BAŞKAN VE FUTBOLCULAR...
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"SPORTİF DİREKTÖR, BAŞKAN VE FUTBOLCULAR..."

Galatasaray derbisi hakkında bilgilendirildiği belirten Tisserand, "Pandemi dolayısıyla dışarıda taraftarları göremedim ama imzadan sonra yoğun ilgilerini hissettim. Ne zaman sosyal medyaya baksam Fenerbahçeli taraftarların sevgisini görüyorum. Buraya geldiğim zaman, bana hemen Galatasaray ile olan rekabetten bahsettiler. Taksici Fenerbahçeliydi ve Galatasaray'ı mutlaka yenmemiz gerektiğini söyledi. Sportif Direktör, başkan ve futbolcular bana derbiyi anlattılar." diye konuştu.

4GALATASARAYA KARŞI SAKIN KAYBETME
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"GALATASARAY'A KARŞI SAKIN KAYBETME"

Taksiciyle yaşadığı diyalogdan bahseden Kongolu savunmacı, "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi çok özel. Biraz Paris - Marsilya derbisi gibi. Çok özel ve çok farklı bir rekabet, bunu önceden de biliyordum. Taksici bana, 'İstediğin maçı kaybet ama Galatasaray'a karşı sakın kaybetme.' dedi. Fenerbahçeli taraftarlar, tribünde olamasa bile kalpleriyle bu maçta bize destek olacaklarını söylediler." ifadelerini kullandı.

5GOMİS, ÇOK ÖZEL BİR MAÇ DEDİ
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"GOMİS, 'ÇOK ÖZEL BİR MAÇ' DEDİ"

Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'ten derbiyle alakalı bilgi aldığını belirten yıldız savunmacı, "Bafe Gomis arkadaşım, onunla konuştum. Bu maçın çok özel bir maç olduğunu ve yaşayınca anlayacağımı söyledi. Hafta boyunca taraftarlar sosyal medyadan desteklerini ilettiler. Bafe, maçtan önceki hazırlıkları ve atmosferin ne kadar olağanüstü olduğunu anlattı. Bu kez seyirci olmayacak ama sahada rekabet yine de üst düzeyde olacak." şeklinde konuştu.

6ÇOK BÜYÜK BİR MAÇ
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"ÇOK BÜYÜK BİR MAÇ"

Derbinin mutlak kazanılması gereken maçlardan biri olduğunu belirten Tisserand, "Bu maçın çok agresif olacağını ve tüm futbolcuların çok sert olacağını bekliyorum. Çünkü, bu çok büyük bir maç! Diğer tüm maçlardan çok daha rekabetçi olacak herkes. Tüm futbolcular bu maçın mutlaka kazanılması gerektiğini biliyor." diye konuştu.

7İNTİKAM MAÇI OLACAK
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"İNTİKAM MAÇI OLACAK"

Bu hafta oynanacak derbinin geçen sezon Kadıköy'de kaybedilen maçın intikamı olacağını söyleyen Tisserand, "Geçen sezon Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmiş. Bu maç bizim için kesinlikle intikam maçı olacak. Onları evlerinde yeneceğiz." dedi.

8BU MAÇTA OYNAMAK İSTİYORUM
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"BU MAÇTA OYNAMAK İSTİYORUM"

Derbide oynamayı arzuladığını ifade eden Tisserand, "Buraya henüz yeni geldim ama hazırım. Umarım, teknik direktörümüz beni ilk 11'de başlatır. Bu maçta oynamak istiyorum." dedi. (Sporx)

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