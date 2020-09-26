Fenerbahçe'de Marcel Tisserand'dan iddialı derbi sözleri! "İntikam maçı olacak"

"ÇOK BÜYÜK BİR MAÇ" Derbinin mutlak kazanılması gereken maçlardan biri olduğunu belirten Tisserand, "Bu maçın çok agresif olacağını ve tüm futbolcuların çok sert olacağını bekliyorum. Çünkü, bu çok büyük bir maç! Diğer tüm maçlardan çok daha rekabetçi olacak herkes. Tüm futbolcular bu maçın mutlaka kazanılması gerektiğini biliyor." diye konuştu.