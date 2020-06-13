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GeriFutbol Fenerbahçe'de Luiz Gustavo attı, teknik direktör Tahir Karapınar coştu!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 00:18,

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo attı, teknik direktör Tahir Karapınar coştu!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tahir Karapınar'ın, Luiz Gustavo'nun attığı goldeki sevinci dikkat çekti.

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Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 7 maç sonra kazandı.

2PUANINI 43E ÇIKARDI
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PUANINI 43'E ÇIKARDI

Milli futbolcusu Ozan Tufan'ın 14. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, 59. dakikada Mensah'ın golüne engel olamadı. Sarı-lacivertliler, 87. dakikada Vedat Muric'in penaltısıyla skoru eşitlerken, 88. dakikada da Luiz Gustavo'nun golüyle de sahadan 2-1 galip ayrıldı. Süper Lig'de 7 maçın arından galip gelen sarı-lacivertliler, puanını 43'e çıkardı.

3DİREKLER İZİN VERMEDİ, VOLKAN ÇILDIRDI
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DİREKLER İZİN VERMEDİ, VOLKAN ÇILDIRDI

İlk yarıda üst üste gol pozisyonlarından yararlanamayan sarı-lacivertlilerin devre sonunda iki şutu direkten döndü. Fenerbahçe'de 45 1. dakikada Mevlüt Erdinç, 45 2. dakikada da Luiz Gustavo'nun şutları rakip kale direğine çarptı.

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Gustavo'nun kaçırdığı pozisyon sonrasında Volkan Demirel, yerinden kalkarak tepki gösterdi.

5BÜYÜK SEVİNÇ
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BÜYÜK SEVİNÇ

Luis Gustavo'nun 88. dakikada attığı golden sonra Fenerbahçe yedek kulübesinde büyük sevinç yaşadı.

6TÜM FUTBOLCULAR KULÜBEYE
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TÜM FUTBOLCULAR KULÜBEYE

Tüm futbolcular, golün sevincini yeni teknik adam Tahir Karapınar ile paylaştı.

7EMRE BELÖZOĞLU VE KARAPINAR
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EMRE BELÖZOĞLU VE KARAPINAR

Kaptan Emre Belözoğlu da golün ardından Karapınar'a sarıldı.

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Fenerbahçe'deki ilk maçında galibiyet alan Tahir Karapınar da uzun süre sevinç yaşadı.

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Karapınar, maç sonunda "Maçtan önce bütün analizleri yaptık. 4 gündür buradayım. 13. dakikada kırmızı kart gördük ama sonuna kadar takım mücadele etti.

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Bu galibiyette büyük katkısı olan teknik ekiptir, onlara teşekkür ederim" şeklinde açıklama yaparak oyuncularını övdü.

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