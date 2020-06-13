Fenerbahçe'de Luiz Gustavo attı, teknik direktör Tahir Karapınar coştu!

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 7 maç sonra kazandı.
2
Abone Ol
PUANINI 43'E ÇIKARDI
Milli futbolcusu Ozan Tufan'ın 14. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, 59. dakikada Mensah'ın golüne engel olamadı. Sarı-lacivertliler, 87. dakikada Vedat Muric'in penaltısıyla skoru eşitlerken, 88. dakikada da Luiz Gustavo'nun golüyle de sahadan 2-1 galip ayrıldı. Süper Lig'de 7 maçın arından galip gelen sarı-lacivertliler, puanını 43'e çıkardı.
3
Abone Ol
DİREKLER İZİN VERMEDİ, VOLKAN ÇILDIRDI
İlk yarıda üst üste gol pozisyonlarından yararlanamayan sarı-lacivertlilerin devre sonunda iki şutu direkten döndü. Fenerbahçe'de 45 1. dakikada Mevlüt Erdinç, 45 2. dakikada da Luiz Gustavo'nun şutları rakip kale direğine çarptı.
4
Abone Ol
Gustavo'nun kaçırdığı pozisyon sonrasında Volkan Demirel, yerinden kalkarak tepki gösterdi.
5
Abone Ol
BÜYÜK SEVİNÇ
Luis Gustavo'nun 88. dakikada attığı golden sonra Fenerbahçe yedek kulübesinde büyük sevinç yaşadı.
6
Abone Ol
TÜM FUTBOLCULAR KULÜBEYE
Tüm futbolcular, golün sevincini yeni teknik adam Tahir Karapınar ile paylaştı.
7
Abone Ol
EMRE BELÖZOĞLU VE KARAPINAR
Kaptan Emre Belözoğlu da golün ardından Karapınar'a sarıldı.
8
Abone Ol
Fenerbahçe'deki ilk maçında galibiyet alan Tahir Karapınar da uzun süre sevinç yaşadı.
9
Abone Ol
Karapınar, maç sonunda "Maçtan önce bütün analizleri yaptık. 4 gündür buradayım. 13. dakikada kırmızı kart gördük ama sonuna kadar takım mücadele etti.
10
Abone Ol
Bu galibiyette büyük katkısı olan teknik ekiptir, onlara teşekkür ederim" şeklinde açıklama yaparak oyuncularını övdü.