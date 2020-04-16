Fenerbahçe'de İtalyan teknik adam sürprizi! Milan'da tutunamamıştı...
İtalya onu konuşuyordu, şimdi Fenerbahçe'nin gündeminde...
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Son iddia sürpriz oldu
Ersun Yanal'la 3 Mart'ta oynanan Trabzonspor kupa maçından sonra yollarını ayıran Fenerbahçe, o günden bu yana teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.
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Koronavirüs (corona virüsü) gündemine rağmen gelecek sezonun yapısını şimdiden oluşturma hedefindeki sarı lacivertlilerin teknik direktör adayları her geçen gün değişiyor.
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Hüseyin Eroğlu yeşil ışık yakmıştı
Fenerbahçe ile ismi anılan adaylardan Hüseyin Eroğlu, Hürriyet'in "Ersun Yanal’ın istifasının ardından adınız sık sık Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Böyle bir teklif gelirse düşünceniz ne olur?" sorusunu cevaplamıştı.
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Hüseyin Eroğlu, "Sadece ben değil tüm Türk antrenörleri elbette ki Fenerbahçe’de çalışmak ister. Neden olmasın ki? Futbolda bu tür söylentiler de transferler de hep vardır. Benim futbolcum zirvedeki takımlarda oynuyorsa, onları yetiştiren bizler niye o takımları çalıştırmayalım?" açıklamasında bulunmuştu.
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Erol Bulut kırgın
Öte yandan Erol Bulut ise, Fenerbahçe için adı en çok geçen isimlerden biri ancak şu ana kadar genç teknik adam için resmi bir teklif yapılmamıştı.
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Yerli adaylar arasında en çok konuşulan isim olan Erol Bulut'a çok fazla sıcak bakılmadığı ve başarılı çalıştırıcının da şimdiye dek resmi teklif gelmemesinden dolayı Fenerbahçe'ye kırgın olduğu konuşuluyor.
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İhtimal kalmadı
Yalçın Koşukavak defterinin de karşılıklı resmi açıklamaların ardından kapanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin yabancı teknik adam arayışına başladığı fikri oluştu.
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Yabancı adaylar
Fransa basını, Fenerbahçe'nin 54 yaşındaki teknik direktör Laurent Blanc ile görüştünü öne sürmüştü. İspanya basını ise sarı lacivertlilerin Marcelino ile temasta olduğunu iddia etmişti.
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Bir dönem Roma'da da çalışan ve ismi İspanyol ekipleri ile anılan teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun Türkiye'deki bir takımdan teklif aldığını açıklamasının ardından yeni bir gelişme yaşanmış ve oklar Fenerbahçe'ye yönelmişti.
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Anlaşmanın yakın olduğu iddia edilmişti
Sarı lacivertli ekibin gündemindeki son isim ise Marc Wilmots olmuştu. Belçika basınından Voetbal24, başarılı teknik adamın Antwerp'in kendisine yaptığı teklifi Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeler nedeniyle reddettiğini öne sürmüştü.
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Voetbal24, Marc Wilmots'un farklı bir takımın başına geçeceğini ve bu takımın da Fenerbahçe olduğunu açıklarken iki taraf arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığını iddia etmişti.
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Sarı lacivertli takımda Blanc, Di Francesco ve Wilmots'ın ardından adaylar arasına bir isim daha katıldı.
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Marco Giampaolo iddiası
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin görüştüğü son teknik direktörün Milan'daki kariyeri çok kısa süren Marco Giampaolo olduğu iddia edildi.
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52 yaşındaki Giampaolo'nun oyuncu yetiştirici özelliğinin olması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ilgisini çekiyor.
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Bu sezon başında Sampdoria'dan Milan'a iddialı şekilde gelen İtalyan hoca 7 maçta sadece 3 galibiyet alınca gönderilmişti.
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Marco Giampaolo kimdir?
Marco Giampaolo, 2 Ağustos 1967 yılında doğdu. İsviçre'de doğan Marco Giampaolo, teknik direktörlük kariyerine Cagliari'de başladı. 2005 yılında Cagliari'de 19 maçta 1,16 puan ortalaması yakaladı.
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Daha sonra Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli ve Sampdoria'yı çalıştırdı. Sampdoria'nın başında 123 maça çıkan Marco Giampaolo, 1,41 puan ortalaması yakaladı.
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Milan kariyeri kısa süren Marco Giampaolo, sadece 7 maçta görevde kaldı. 1.29 puan ortalaması yakaladı. 19 Haziran'da göreve geldi. 8 Ekim 2019'de görevden ayrıldı.