Fenerbahçe'de Isla ve Kruse'den sonra 11 isim daha gidiyor | Transfer Haberleri
Yeni sezonda şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Fenerbahçe transferde kolları sıvadı. Sarı-Lacivertli yönetim, Mauricio Isla ve Max Kruse'nin ardından tam 11 isimle daha yollarını ayırma kararı aldı.
Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer hazırlıklarına şimdiden başladı. Yaşanan mali sıkıntılar ve corona virüsü salgınının getirdiği maddi zarar nedeniyle yerli ve genç transferine yönelen sarı-lacivertliler, transferde ilk somut adımlarını attı. İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Bucaspor forması giyen Barış Sungur ile de her konuda anlaşma sağladı.
Kanarya, gelecek sezonda yerli rotasyonunu genişletmek için çalışmalarını sürdürürken, iç transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok oyuncusunu takımdan gönderecek olan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde tecrübeli futbolcusu Mauricio Isla ile yollarını ayırmıştı. Adı Boca Juniors ile anılan 32 yaşındaki sağ bekin futbola başladığı takım olan CD Universidad Catolica'ya da dönebileceği konuşuluyor.
Isla'nın ayrılığının ardından takımdan gönderilecek diğer isimler merak konusu olurken, sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman orta saha oyuncusu Max Kruse, sözleşmesini tek taraflı feshetti.
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