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GeriFutbol Fenerbahçe'de Isla ve Kruse'den sonra 11 isim daha gidiyor | Transfer Haberleri
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 08:31,

Fenerbahçe'de Isla ve Kruse'den sonra 11 isim daha gidiyor | Transfer Haberleri

Yeni sezonda şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Fenerbahçe transferde kolları sıvadı. Sarı-Lacivertli yönetim, Mauricio Isla ve Max Kruse'nin ardından tam 11 isimle daha yollarını ayırma kararı aldı.

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Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer hazırlıklarına şimdiden başladı. Yaşanan mali sıkıntılar ve corona virüsü salgınının getirdiği maddi zarar nedeniyle yerli ve genç transferine yönelen sarı-lacivertliler, transferde ilk somut adımlarını attı. İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Bucaspor forması giyen Barış Sungur ile de her konuda anlaşma sağladı.

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Kanarya, gelecek sezonda yerli rotasyonunu genişletmek için çalışmalarını sürdürürken, iç transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte birçok oyuncusunu takımdan gönderecek olan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde tecrübeli futbolcusu Mauricio Isla ile yollarını ayırmıştı. Adı Boca Juniors ile anılan 32 yaşındaki sağ bekin futbola başladığı takım olan CD Universidad Catolica'ya da dönebileceği konuşuluyor.

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Isla'nın ayrılığının ardından takımdan gönderilecek diğer isimler merak konusu olurken, sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman orta saha oyuncusu Max Kruse, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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6SIMON FALETTE (KİRALIK)
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SIMON FALETTE (KİRALIK)

Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği Zanka'yı kiralaması, Rami ile de sözleşmesini feshetmesi sonrası ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Simon Falette'i takımda tutmayı düşünmüyor. Gineli stoper, sezon sonunda Eintracht Frankfurt'a geri dönecek.

7HASAN ALİ KALDIRIM
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HASAN ALİ KALDIRIM

Yönetim, 2012 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda biten Hasan Ali Kaldırım'a yeni kontrat önermedi. Gelecek sezon takımda düşünülmeyen tecrübeli sol bekin adı Galatasaray ile anılıyor.

8JAILSON
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JAILSON

Ersun Yanal döneminde sıkça stoper bölgesinde görev alan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Jailson, transfer listesine konuldu. Takviye çalışmaları için kaynak yaratmak isteyen yönetim, Brezilyalı oyuncu için gelen teklifleri değerlendirecek.

9TOLGAY ARSLAN
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TOLGAY ARSLAN

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Beşiktaş'tan transfer edilen ancak isteneni veremeyen Tolgay Arslan, yeni sezonda takımda düşünülmüyor. 29 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'den taliplerinin olduğu öne sürüldü.

10TOLGA CİĞERCİ
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TOLGA CİĞERCİ

Geçtiğimiz sezon transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle ilk sezonunda forma giyemeyen Tolga Ciğerci, sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla beğeni toplamış ancak ikinci yarıda kanat bölgesinde görev almaya başlamasıyla performansında düşüş yaşamıştı. Sözleşmesi sezon sonunda biten Tolga'nın Wolfsburg'a transfer olacağı iddia edildi.

11MIHA ZAJC
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MIHA ZAJC

Fenerbahçe, 2019-20 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak istenen performansı bir türlü veremeyen Miha Zajc'ı da satış listesine koydu. Sloven futbolcunun İngiltere, İtalya ve Rusya'dan taliplerinin olduğu öne sürüldü.

12ALPER POTUK
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ALPER POTUK

Fenerbahçe, sözleşmesi 2022 yılına devam eden Alper Potuk'u yeni sezon planlamasında düşünmüyor. Sezonun ikinci yarısında TFF'ye bildirilen 28 kişilik listede yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun, Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ün transferi için takasta kullanılacağı belirtildi.

13MEHMET EKİCİ
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MEHMET EKİCİ

Kanarya, sezonun ilk yarısında kadro dışı bıraktığı ve ikinci yarıda yeniden takıma dahil edilen Mehmet Ekici'yi takımdan gönderecek. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren futbolcuya yeni mukavele önermeme kararı aldı.

14VEDAT MURIQI
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VEDAT MURIQI

Bu sezon Luiz Gustavo ile birlikte Fenerbahçe'nin en başarılı ismi olan Vedat Muriqi, transfere kaynak yaratmak adına satış listesine konuldu. Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcunun adı Tottenham, Lazio ve Napoli gibi takımlarla anılıyor.

15MEVLÜT ERDİNÇ
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MEVLÜT ERDİNÇ

Fenerbahçe, sezon başında Muriqi'ye alternatif olarak transfer ettiği ancak isteneni veremeyen Mevlüt Erdinç'i yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 11'i Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası olmak üzere 18 maça çıkan Mevlüt, 4 gol kaydetti.

16ALLAHYAR SAYYADMANESH
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ALLAHYAR SAYYADMANESH

Fenerbahçe'nin sezon başında İran ekibi Esteghlal FC'den transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh, büyük hayal kırıklığı yarattı. Geçtiğimiz eylül ayında İstanbulspor'a kiralanan İranlı forvet, TFF 1. Lig ekibinde de isteneni veremedi ve ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma döndü. Yönetim, sezon sonunda Allahyar için gelecek teklifleri değerlendirecek. (A Spor)

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