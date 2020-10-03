Fenerbahçe'de inanılmaz tablo!

Gönderilen isimlerden Josef, Giuliano ve Fernandao’yu toplam 25 milyon 50 bin Euro’ya satan Koç, buna karşın Jailson, Zajc, Harun, Frey, Berke, Barış Alıcı, Sadık ve Ferdi’nin bonservislerine 23,14 milyon Euro harcadı.