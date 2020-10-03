Fenerbahçe'de inanılmaz tablo!

Fenerbahçe'de Ali Koç’un başkanlığa seçildiği 3 Haziran 2018’den bu yana müthiş bir futbolcu sirkülasyonu yaşanıyor.
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Koç yönetimi bugüne dek (kiralık gidip gelen gençler hariç) 45 transfer yaptı, 43 oyuncuyu gönderdi.
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Transfermarkt verilerine göre 19 futbolcu toplam 48.97 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilirken, satılan 7 oyuncudan 63.32 milyon Euro gelir elde edildi.
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Aynı dönemde 18 oyuncu bedavaya geldi.
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İLK SEZON SATIŞTAN 2 MİLYON EURO KAR ETTİ
Koç, 2018-19 sezonunda 15 futbolcu transfer ederken, Aziz Yıldırım döneminden kalan 13 oyuncuyla yollarını ayırdı.
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Gönderilen isimlerden Josef, Giuliano ve Fernandao’yu toplam 25 milyon 50 bin Euro’ya satan Koç, buna karşın Jailson, Zajc, Harun, Frey, Berke, Barış Alıcı, Sadık ve Ferdi’nin bonservislerine 23,14 milyon Euro harcadı.
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Aynı sezon Slimani, Moses, Ayew ve Benzia’yı kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, Serdar Aziz, Tolga ve Diego Reyes’i ise bedelsiz olarak renklerine bağladı.
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EN PAHALI TRANSFERİ GUSTAVO: 6 MİLYON EURO
2019-20 sezonunda 14 oyuncu alıp 17 ismi gönderen Fenerbahçe, 18,51 milyon Euro’luk bonservis harcamasına karşılık, 16,27 milyon Euro’yu kasasına koydu.
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Gustavo’ya 6, Muriç’e 5.6 milyon Euro ödeyen sarı lacivertliler, Deniz, Zanka, Altay, Allahyar ve alıp hemen Kayserispor’a sattığı Yasir Subaşı’nı da çeşitli miktarlarda bonservis ücretiyle transfer etti.
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Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Kruse, Mevlüt ve Rami’yi bedelsiz alan Fenerbahçe, Rodrigues ve Falette’le de kiralık anlaşma yaptı.
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BU SEZON TRANSFERDE 'GARANTİCİ' DAVRANDI
İlk iki sezonunda hayal kırıklığı yaşayan Ali Koç, 2020-21 sezonunda garantici davranıp, tecrübeli isimlerin ağırlıkta olduğu transferler yaptı.
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Gökhan, Caner, Sosa, Novak, Mert Hakan, Sinan’ın yanı sıra Valencia, Cisse, Thiam, Barış Sungur bedelsiz olarak kadroya dahil edildi.
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Tisserand, Sangare, Lemos ve İsmail Yüksek ise bonservis bedeli karşılığında alındı, Samatta da satın alma opsiyonlu olarak kiralandı.
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Bonservis için 7,32 milyon Euro harcayan Fenerbahçe, satıştan 22 milyon Euro gelir elde etti.