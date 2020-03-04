Fenerbahçe'de herkes Emre Belözoğlu'nu beklerken takımın başındaki isim...

Fenerbahçe'nin akşam antrenmanında dikkat çeken bir olay yaşandı.
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Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları başlarken takımı sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağı iddia edilmişti.
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Sarı lacivertli takımın akşam antrenmanını Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirmesi beklenirken herkesi ters köşe yapan bir gelişme yaşandı.
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Fenerbahçe Kulübü, akşam antrenman fotolarını paylaşırken Emre'nin antrenör değil, futbolcu olarak idmanlara devam etmesi dikkat çekti.
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Fenerbahçe'nin antrenmanını yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde yapıldı.
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Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’da Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
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Antrenman, yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirildi.
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Trabzonspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.
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Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
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Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenman sona erdi.
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Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını 5 Mart Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, 2-1 kaybedilen Trabzonspor maçı sonrası, "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var." açıklamasını yapmıştı. Semih Özsoy, "Denizlispor maçına yetişmez sanırım?" şeklindeki soruya "Burası Fenerbahçe" cevabını vermişti.
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Bu ifadeler sonrası gözler Fenerbahçe'nin başına geçecek isme çevrilirken Ali Koç ve yönetimi yeni teknik direktör konusunda mesaiye başladı.
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Son iki sezonda sistemin oturmadığını düşünen idareciler bir yandan da Alman ekolünü düşünüyor.