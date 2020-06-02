Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım depremi! Yeni adresi Galatasaray mı?

'HAYROLA HASAN?' “Hayrola Hasan, ben maçtan önce gazeteye verdiğim muhtemel kadroda seni ilk 11’e yazmıştım ama 1 dakika bile oynayamadın, sakatlığın mı vardı?” diye sordum. 4 Çok dolu olduğu surat ifadesinden anlaşılan Hasan Ali, “Ben de anlamadım ağabey, sakat falan değilim. Tam tersine hazır ve çok istekliyim. Ersun hoca bugün beni neden oynatmadı hiç bilemiyorum. Ben de şaşırdım. Hem sakat olsam kulübede bile oturamam ki. Bak herkes duşa girdi ben sahaya çıkıp yarım saat antrenman yapıyorum. Sakat futbolcu böyle çalışabilir mı? Benim de anlayamadığım şeyler var demek ki.” cevabını vermişti.