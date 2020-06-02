Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım depremi! Yeni adresi Galatasaray mı?

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım dönemi sona eriyor...
2
Abone Ol
YILLAR SONRA AYRILIK KARARI
Sarı-Lacivertliler, 2012 yılında 3 milyon 750 bin Euro karşılığında Kayserispor'dan transfer edilen milli futbolcu ile yollarını ayırıyor.
3
Abone Ol
SÖZLEŞMESİ UZATILMIYOR
Yönetim, performansı sürekli tartışma konusu olan, bu sezon da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şimşekleri üzerine çeken 30 yaşındaki sol bekin sözleşmesini uzatmama kararı aldı.
4
Abone Ol
TEMASA DAHİ GEÇİLMEDİ
Sarı lacivertliler, Haziran ayına dek Kaldırım ve menajeriyle hiçbir temasta bulunmamıştı.
5
Abone Ol
MENAJERİNE İLETİLDİ
Tecrübeli yıldıza da menajeri aracılığıyla alınan kararın bildirildiği öğrenildi.
6
Abone Ol
Sözleşmesi biten bir başka isim olan Mauricio Isla gibi Hasan Ali'ye ligin kalan 8 haftasında mecbur kalınmadıkça forma verilmeyecek.
7
Abone Ol
İPLERİ KOPARAN MAÇ
Bu sezon Ankaragücü maçı önce muhabirimiz Süleyman Arat, Hasan'la saha içinde yaşadığı diyaloğu şöyle aktarmıştı;
8
Abone Ol
'HAYROLA HASAN?'
“Hayrola Hasan, ben maçtan önce gazeteye verdiğim muhtemel kadroda seni ilk 11’e yazmıştım ama 1 dakika bile oynayamadın, sakatlığın mı vardı?” diye sordum. 4 Çok dolu olduğu surat ifadesinden anlaşılan Hasan Ali, “Ben de anlamadım ağabey, sakat falan değilim. Tam tersine hazır ve çok istekliyim. Ersun hoca bugün beni neden oynatmadı hiç bilemiyorum. Ben de şaşırdım. Hem sakat olsam kulübede bile oturamam ki. Bak herkes duşa girdi ben sahaya çıkıp yarım saat antrenman yapıyorum. Sakat futbolcu böyle çalışabilir mı? Benim de anlayamadığım şeyler var demek ki.” cevabını vermişti.
9
Abone Ol
CANER HARİCİ BİR İSİM DAHA
Fenerbahçe yönetiminin yeni sezon öncesi Caner Erkin'in dışında bir de yabancı sol bek almayı hedeflediği ifade ediliyor.
10
Abone Ol
YENİ ADRESİ
Bu flaş gelişme sonrasında Hasan Ali'nin yeni yol haritası da merak konusu.
11
Abone Ol
GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR'İN DIŞINDA
İsmi Galatasaray ve Başakşehir ile anılan milli futbolcuya Almanya'dan da iki teklif olduğu belirtiliyor. Hasan Ali'nin ilk tercihinin kariyerini yurt dışında sürdürmek olduğu öğrenildi.
12
Abone Ol
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde sadece 11 maçta forma giyebilen Hasan Ali Kaldırım takımına gol ve asist katkısı yapamadı.
13
Abone Ol
HASAN ALİ'DEN İTİRAF
Virüs sürecinde yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan Hasan Ali, "Pek iyi bir sezon geçiremedim. 2 kez aynı sakatlığı yaşadım. Bu süreç benim için de kolay değil ama maalesef bu salgını mental olarak en iyi şekilde atlatabilmek için direncimizin en iyi şekilde kalması lazım. Neyden mutluluk duyuyorsanız onu yapmanızı tavsiye edebilirim." diye konuşmuştu
14
Abone Ol
Hasan Ali 3-3'lük Beşiktaş derbisi sonrası neler demişti?