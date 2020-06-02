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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 07:28,

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım depremi! Yeni adresi Galatasaray mı?

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı lacivertliler ayrılık kararı aldı, ipleri koparan maç ortaya çıktı. Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi netleşti.

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Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım dönemi sona eriyor...

2YILLAR SONRA AYRILIK KARARI
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YILLAR SONRA AYRILIK KARARI

Sarı-Lacivertliler, 2012 yılında 3 milyon 750 bin Euro karşılığında Kayserispor'dan transfer edilen milli futbolcu ile yollarını ayırıyor.

3SÖZLEŞMESİ UZATILMIYOR
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SÖZLEŞMESİ UZATILMIYOR

Yönetim, performansı sürekli tartışma konusu olan, bu sezon da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şimşekleri üzerine çeken 30 yaşındaki sol bekin sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

4TEMASA DAHİ GEÇİLMEDİ
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TEMASA DAHİ GEÇİLMEDİ

Sarı lacivertliler, Haziran ayına dek Kaldırım ve menajeriyle hiçbir temasta bulunmamıştı.

5MENAJERİNE İLETİLDİ
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MENAJERİNE İLETİLDİ

Tecrübeli yıldıza da menajeri aracılığıyla alınan kararın bildirildiği öğrenildi.

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Sözleşmesi biten bir başka isim olan Mauricio Isla gibi Hasan Ali'ye ligin kalan 8 haftasında mecbur kalınmadıkça forma verilmeyecek.

7İPLERİ KOPARAN MAÇ
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İPLERİ KOPARAN MAÇ

Bu sezon Ankaragücü maçı önce muhabirimiz Süleyman Arat, Hasan'la saha içinde yaşadığı diyaloğu şöyle aktarmıştı;

8HAYROLA HASAN
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'HAYROLA HASAN?'

“Hayrola Hasan, ben maçtan önce gazeteye verdiğim muhtemel kadroda seni ilk 11’e yazmıştım ama 1 dakika bile oynayamadın, sakatlığın mı vardı?” diye sordum. 4 Çok dolu olduğu surat ifadesinden anlaşılan Hasan Ali, “Ben de anlamadım ağabey, sakat falan değilim. Tam tersine hazır ve çok istekliyim. Ersun hoca bugün beni neden oynatmadı hiç bilemiyorum. Ben de şaşırdım. Hem sakat olsam kulübede bile oturamam ki. Bak herkes duşa girdi ben sahaya çıkıp yarım saat antrenman yapıyorum. Sakat futbolcu böyle çalışabilir mı? Benim de anlayamadığım şeyler var demek ki.” cevabını vermişti.

9CANER HARİCİ BİR İSİM DAHA
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CANER HARİCİ BİR İSİM DAHA

Fenerbahçe yönetiminin yeni sezon öncesi Caner Erkin'in dışında bir de yabancı sol bek almayı hedeflediği ifade ediliyor.

10YENİ ADRESİ
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YENİ ADRESİ

Bu flaş gelişme sonrasında Hasan Ali'nin yeni yol haritası da merak konusu.

11GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİRİN DIŞINDA
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GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR'İN DIŞINDA

İsmi Galatasaray ve Başakşehir ile anılan milli futbolcuya Almanya'dan da iki teklif olduğu belirtiliyor. Hasan Ali'nin ilk tercihinin kariyerini yurt dışında sürdürmek olduğu öğrenildi.

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Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde sadece 11 maçta forma giyebilen Hasan Ali Kaldırım takımına gol ve asist katkısı yapamadı.

13HASAN ALİDEN İTİRAF
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HASAN ALİ'DEN İTİRAF

Virüs sürecinde yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan Hasan Ali, "Pek iyi bir sezon geçiremedim. 2 kez aynı sakatlığı yaşadım. Bu süreç benim için de kolay değil ama maalesef bu salgını mental olarak en iyi şekilde atlatabilmek için direncimizin en iyi şekilde kalması lazım. Neyden mutluluk duyuyorsanız onu yapmanızı tavsiye edebilirim." diye konuşmuştu

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Hasan Ali 3-3'lük Beşiktaş derbisi sonrası neler demişti?

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