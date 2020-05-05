MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Galatasaray'a transfer çalımı! Vedat Muriqi'nin ardından...
GeriFutbol Fenerbahçe'de Galatasaray'a transfer çalımı! Vedat Muriqi'nin ardından...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 09:20,

Fenerbahçe'de Galatasaray'a transfer çalımı! Vedat Muriqi'nin ardından...

Geçtiğimiz sezon ezeli rakibi Galatasaray'la girdiği Vedat Muriqi savaşını kazanan Fenerbahçe'nin bu sezon da sarı-kırmızılılara tarihi bir çalım atmaya daha hazırlandığı iddia edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Futbol kamuoyunda herkes Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığını ve gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceğini konuşurken, Fenerbahçe sessiz ve derinden çalışmalarını sürdürüyor.

2
Abone Olgoogle-news

Sarı- lacivertli kulüp, geçen yıl Çaykur Rizespor'dan aldığı Vedat Muriqi transferinde olduğu gibi Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a talip oldu.

3
Abone Olgoogle-news

Gerek kulübün mali durumu, gerekse corona virüsü salgını nedeniyle düşen gelirler nedeniyle bonservisi olmayan isimlere yönelme kararı alan Kanarya, Mert Hakan-Emre Kılınç ikilisi için cazip bir teklif hazırlığı içine girdi.

4EMRE BELÖZOĞLUNDAN TELEFON
Abone Olgoogle-news

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN TELEFON!

Gelecek sezon sportif direktör olacak Emre Belözoğlu'nun bu transferle bizzat ilgilendiği öğrenildi.

5
Abone Olgoogle-news

Fotomaç'ın haberine göre iki oyuncuyla telefonla iletişim kuran Emre Belözoğlu'nun, sarı-lacivertli kulüpteki ortamı, gelecek planlarını ve camianın büyüklüğünü anlattığı öğrenildi.

6
Abone Olgoogle-news

Başkan Ali Koç'un da Türk futbolunun gelecek vadeden iki ismi için bir bütçe hazırlığı içinde olduğu kaydedildi.

7SİVASIN TEMEL YAPI TAŞLARI
Abone Olgoogle-news

SİVAS'IN TEMEL YAPI TAŞLARI

Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Sivasspor'un iki yıldızı, takımın başarısında büyük pay sahibi oldu.

8
Abone Olgoogle-news

10 numara pozisyonunda oynayan Mert Hakan, 25 maçta 6 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

9
Abone Olgoogle-news

Sol açıkta oynayan, zaman zaman sağ açık ve forvet arkasında da görev yapabilen Emre Kılınç ise Yiğido'ya 21 karşılaşmada 7 gol, 4 asistlik katkı yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi