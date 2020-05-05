Fenerbahçe'de Galatasaray'a transfer çalımı! Vedat Muriqi'nin ardından...
Geçtiğimiz sezon ezeli rakibi Galatasaray'la girdiği Vedat Muriqi savaşını kazanan Fenerbahçe'nin bu sezon da sarı-kırmızılılara tarihi bir çalım atmaya daha hazırlandığı iddia edildi.
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Futbol kamuoyunda herkes Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığını ve gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyeceğini konuşurken, Fenerbahçe sessiz ve derinden çalışmalarını sürdürüyor.
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Sarı- lacivertli kulüp, geçen yıl Çaykur Rizespor'dan aldığı Vedat Muriqi transferinde olduğu gibi Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a talip oldu.
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Gerek kulübün mali durumu, gerekse corona virüsü salgını nedeniyle düşen gelirler nedeniyle bonservisi olmayan isimlere yönelme kararı alan Kanarya, Mert Hakan-Emre Kılınç ikilisi için cazip bir teklif hazırlığı içine girdi.
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EMRE BELÖZOĞLU'NDAN TELEFON!
Gelecek sezon sportif direktör olacak Emre Belözoğlu'nun bu transferle bizzat ilgilendiği öğrenildi.
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Fotomaç'ın haberine göre iki oyuncuyla telefonla iletişim kuran Emre Belözoğlu'nun, sarı-lacivertli kulüpteki ortamı, gelecek planlarını ve camianın büyüklüğünü anlattığı öğrenildi.
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Başkan Ali Koç'un da Türk futbolunun gelecek vadeden iki ismi için bir bütçe hazırlığı içinde olduğu kaydedildi.
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SİVAS'IN TEMEL YAPI TAŞLARI
Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Sivasspor'un iki yıldızı, takımın başarısında büyük pay sahibi oldu.
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10 numara pozisyonunda oynayan Mert Hakan, 25 maçta 6 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.
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Sol açıkta oynayan, zaman zaman sağ açık ve forvet arkasında da görev yapabilen Emre Kılınç ise Yiğido'ya 21 karşılaşmada 7 gol, 4 asistlik katkı yaptı