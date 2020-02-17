Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı yıkan 10 hata!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Sarı lacivertli takımın puan kayıplarında teknik patronun rolü büyük oldu. Hep aynı oyuncularda ısrar edip Adil Rami, Zajc, Mevlüt, Ekici gibi isimlere şans vermeyen Yanal, buna karşın kötü oynasalar da Altay, Jailson ve Tolga’dan vazgeçmedi.