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GeriFutbol Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı yıkan 10 hata!
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Futbol
Haber Giriş: 17 Şubat 2020 - 07:00, /

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı yıkan 10 hata!

İstifanın eşiğine gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal aynı yanlışlarda ısrar ediyor.

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Spor Arena / Süleyman ARAT - Sarı lacivertli takımın puan kayıplarında teknik patronun rolü büyük oldu. Hep aynı oyuncularda ısrar edip Adil Rami, Zajc, Mevlüt, Ekici gibi isimlere şans vermeyen Yanal, buna karşın kötü oynasalar da Altay, Jailson ve Tolga’dan vazgeçmedi.

2ÇOK FAZLA ISRARCI

ÇOK FAZLA ISRARCI

1- En büyük hatası ısrarcılığı. Aynı oyuncular ve aynı oyun sisteminde devam ediyor, değişiklik yapmıyor.

3NEDEN HEP ALTAY

NEDEN HEP ALTAY

2- Kritik hatalar yapmasına rağmen kaleci Altay’da ısrar etti. Harun’a şans vermeyi hiç düşünmedi.

4JAILSON KUMARI

JAILSON KUMARI

3- Jailson stoper yaratma sevdası pahalıya patladı. Jailson’un yaptığı hatalar 18 puana mal oldu.

5ZANKAYI GEÇ TANIDI

ZANKA'YI GEÇ TANIDI

4- Zanka'nın fazlasıyla ağır bir stoper olduğunu çok geç anladı ve bu süreçte bir sürü puan heba oldu.

6RAMIYİ UNUTTU

RAMI'Yİ UNUTTU

5- Takım stoper krizi yaşarken, Adil Rami gibi bir tecrübe abidesine ligde oynatmamaya devam etti.

7SOL BEK KRİZİ

SOL BEK KRİZİ

6- Hasan Ali yokken, daha önce sol bek oynamış olan Gustavo’ya şans verebilirdi ama Dirar’da ısrar etti.

8ÇÖZÜM ÜRETEMEDİ

ÇÖZÜM ÜRETEMEDİ

7- Orta sahadan hızlı çıkıp kontrataklarla gol arayan takımlar karşısında çaresizleri oynadı, çözüm üretemedi.

9MURAT NEREDE

MURAT NEREDE?

8- Elinde Murat Sağlam gibi bir alternatif olmasına rağmen sağ bek Isla’ya alternatif bulamadı.

10ZAJC VE EKİCİ

ZAJC VE EKİCİ

9- Tolga bazen iyi maçlar çıkarmasına rağmen çoğunlukla vasattı. Zajc ve Ekici’ye hiç şans vermedi.

11MURIQI SUSUNCA

MURIQI SUSUNCA

10- Bütün gol ümidini Muriç’e bağladı, o susunca takım skor üretemedi. Mevlüt’ü kazanamadı.

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