Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ı yıkan 10 hata!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Sarı lacivertli takımın puan kayıplarında teknik patronun rolü büyük oldu. Hep aynı oyuncularda ısrar edip Adil Rami, Zajc, Mevlüt, Ekici gibi isimlere şans vermeyen Yanal, buna karşın kötü oynasalar da Altay, Jailson ve Tolga’dan vazgeçmedi.
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ÇOK FAZLA ISRARCI
1- En büyük hatası ısrarcılığı. Aynı oyuncular ve aynı oyun sisteminde devam ediyor, değişiklik yapmıyor.
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NEDEN HEP ALTAY
2- Kritik hatalar yapmasına rağmen kaleci Altay’da ısrar etti. Harun’a şans vermeyi hiç düşünmedi.
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JAILSON KUMARI
3- Jailson stoper yaratma sevdası pahalıya patladı. Jailson’un yaptığı hatalar 18 puana mal oldu.
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ZANKA'YI GEÇ TANIDI
4- Zanka'nın fazlasıyla ağır bir stoper olduğunu çok geç anladı ve bu süreçte bir sürü puan heba oldu.
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RAMI'Yİ UNUTTU
5- Takım stoper krizi yaşarken, Adil Rami gibi bir tecrübe abidesine ligde oynatmamaya devam etti.
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SOL BEK KRİZİ
6- Hasan Ali yokken, daha önce sol bek oynamış olan Gustavo’ya şans verebilirdi ama Dirar’da ısrar etti.
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ÇÖZÜM ÜRETEMEDİ
7- Orta sahadan hızlı çıkıp kontrataklarla gol arayan takımlar karşısında çaresizleri oynadı, çözüm üretemedi.
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MURAT NEREDE?
8- Elinde Murat Sağlam gibi bir alternatif olmasına rağmen sağ bek Isla’ya alternatif bulamadı.
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ZAJC VE EKİCİ
9- Tolga bazen iyi maçlar çıkarmasına rağmen çoğunlukla vasattı. Zajc ve Ekici’ye hiç şans vermedi.
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MURIQI SUSUNCA
10- Bütün gol ümidini Muriç’e bağladı, o susunca takım skor üretemedi. Mevlüt’ü kazanamadı.