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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Ağustos 2020 - 19:17,

Fenerbahçe'de Erol Bulut ve yeni transferlerler sahaya çıktı! İlk idmanda uyarılar...

Fenerbahçe, yeni teknik direktör Erol Bulut ile sezonu açtı. Yeni transferler antrenmanda yer alırken Bulut, oyunculara önemli uyarılarda bulundu.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesislerinde başladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştiren idman sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

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Sarı lacivertli ekipte yeni transferlerden Novak, ülkesindeki karantina şartlarından dolayı antrenmanda yer almazken, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin ise antrenmanda yer aldı.

3İDMAN ÖNCESİ TOPLANTI
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İDMAN ÖNCESİ TOPLANTI

Erol Bulut, idman öncesinde saha ortasında bir toplantı yaparak yeni sezon öncesinde görev alacak teknik ekipten yardımcıları Mehmet Yozgatlı, kondisyoner Pantelis Pantelopoulos ve Alman kaleci antrenörü Michael Kraftı futbolcularla tanıştırdı

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Öte yandan sarı lacivertli ekiple sözleşmeleri sona eren Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici ile kiralık sözleşmesi sona eren Simon Falette, antrenmanda yer almadı.

5EROL BULUTTAN UYARILAR
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EROL BULUT'TAN UYARILAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, gerçekleştirdikleri idman öncesinde yaptığı toplantıda futbolcularına, "Öncelikle hepiniz hoşgeldiniz. Bugünden itibaren birlikte çok zaman geçireceğiz. ’Ben’ kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, Biz olacağız. Biz olduğumuz sürece başarılı oluruz.

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Saygı ve disiplin benim için çok önemli. Hepimiz birbirimize, buradaki profesyonellere ve personele saygılı olacak. Futboldan para kazanıyoruz, futbolun tüm unsurlarına ve tabii ki Fenerbahçemize saygı duyacağız.

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Bol toplantılarımız olacak, toplu ve bire bir görüşmelerle birbirimizden beklentilerimizi ortaya koyup maksimum verim için çalışacağız. Hepinize başarılar ile dolu bir sezon diliyorum" dedi.

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Öte yandan Bulut, idmanı takip eden basın mensuplarının da yanına gerelek, "İki günde bir antrenman açacağız. İletişimimizin iyi olmasını umut ediyorum. Sosyal mesafe kurallarını koruyarak birbirimizi inşallah anlayacağız. Bol bol röportajlarımız olacak. İnşallah hayırlı bir sezon olur herkes için" diye konuştu.

9NOVAK YOK, GÖKHAN VE CANER...
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NOVAK YOK, GÖKHAN VE CANER...

Fenerbahçenin yeni sezon ilk çalışmasında Çek futbolcu Filip Novak yer almadı. Ülkesindeki koronavirüs karantinasından dolayı özel izinli olan Novakın dışında takıma yeni katılan Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül ise idmanda yer aldı.

10OĞUZ KAĞAN, FREY VE ZANKA GERİ DÖNDÜ
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OĞUZ KAĞAN, FREY VE ZANKA GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezonda başka takımlarda kiralık olarak forma giyen Oğuz Kağan Güçtekin, İsviçreli golcü Michael Frey ile Danimarkalı stoper Zanka, Fenerbahçeye döndü. 3 futbolcu takımın ilk çalışmasında yer alırken, durumları ilerleyen zamanlarda belli olacak.

11SAAT 18.15E ALINDI
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SAAT 18.15'E ALINDI

Fenerbahçeli futbolcu Gary Rodrigues, İstanbula gelir gelmez idmana yetişti. Yurt dışından bugün dönen Rodrigues için idman saati değiştirildi. Daha önce planlanan 17.30 olan idman saati, Rodriguesin yetişmesi için 18.15e alındı.

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