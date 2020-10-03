MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Erol Bulut, Karagümrük maçı öncesi 5 ismi kadroya almadı! Deniz Türüç ve Serdar Aziz kararı
GeriFutbol Fenerbahçe'de Erol Bulut, Karagümrük maçı öncesi 5 ismi kadroya almadı! Deniz Türüç ve Serdar Aziz kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 03 Ekim 2020 - 14:21 | 

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Karagümrük maçı öncesi 5 ismi kadroya almadı! Deniz Türüç ve Serdar Aziz kararı

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Fatih Karagümrük maçı öncesi 5 futbolcuyu kadroya almadı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, saat 19:00'da Ülker Stadı'nda ligin yeni takımlarından Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

2
Abone Olgoogle-news

Sarı lacivertli takım, yeni sezonda ilk iç saha galibiyetini almayı hedeflerken Fatih Karagümrük iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

3CISSE OYNAYACAK MI
Abone Olgoogle-news

CISSE OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'de 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Papiss Cisse'nin de bu maç öncesi lisansı çıkartıldı.

4
Abone Olgoogle-news

Senegalli futbolcu, teknik heyetin görev vermesi halinde Karagümrük karşısında formasını giyebilecek. Erol Bulut'un Cisse'yi yedek soyundurması ve gidişata göre oyuna dahil etmesi bekleniyor.

5
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla çıktığı son 11 maçı kaybetmedi. Sarı lacivertli ekip bu 11 maçın 6'sını kazandı.

6
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;

7Altay Bayındır
Abone Olgoogle-news

Altay Bayındır

8Gökhan Gönül
Abone Olgoogle-news

Gökhan Gönül

9Mauricio Lemos
Abone Olgoogle-news

Mauricio Lemos

10Marcel Tisserand
Abone Olgoogle-news

Marcel Tisserand

11Caner Erkin
Abone Olgoogle-news

Caner Erkin

12Luiz Gustavo
Abone Ol google-news

Luiz Gustavo

13Ozan Tufan
Abone Olgoogle-news

Ozan Tufan

14Jose Sosa
Abone Olgoogle-news

Jose Sosa

15Enner Valencia
Abone Olgoogle-news

Enner Valencia

16Mame Thiam
Abone Olgoogle-news

Mame Thiam

17Mbwana Samatta
Abone Olgoogle-news

Mbwana Samatta

18DENİZ TÜRÜÇ KARARI
Abone Olgoogle-news

DENİZ TÜRÜÇ KARARI!

Erol Bulut'un ekibinde geçen hafta Galatasaray derbisine ilk 11'de çıkan Deniz Türüç bu maçta ise kadroda yer almayacak.

195 İSİM KADRODA YOK
Abone Olgoogle-news

5 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Zanka, Rodrigues, Dirar, Deniz ve Serdar Aziz, Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi