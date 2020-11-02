Fenerbahçe'de Erol Bulut, Antalyaspor maçı için 11 kararını verdi! Orta sahada...

Fenerbahçe, Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı kazanması halinde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek.
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KAZANIRSA LİDER
Haftaya lider giren Alanyaspor'un bu haftayı bay geçmesi ile sarı lacivertli takıma liderlik şansı geldi.
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NAMAĞLUP İLERLİYOR
Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Kanarya geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamadı. 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Kadıköy ekibi son 3 maçtaki 3 puan serisini sürdürüp zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor.
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ANTALYASPOR EKSİK
Ev sahibi Antalyaspor ise Tamer Tuna ile yollarını ayırdı. Antalyaspor'da eksik sayısı hayli fazla. Kırmızı kart cezalısı Sidney Sam ve Amilton'un yanı sıra, sakatlıkları olan Drole, Serdar Gürler, Doğukan, Hakan Özmert ve Eren Albayrak forma giyemeyecek.