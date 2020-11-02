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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Erol Bulut, Antalyaspor maçı için 11 kararını verdi! Orta sahada...
GeriFutbol Fenerbahçe'de Erol Bulut, Antalyaspor maçı için 11 kararını verdi! Orta sahada...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 15:08 | 

Fenerbahçe'de Erol Bulut, Antalyaspor maçı için 11 kararını verdi! Orta sahada...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Erol Bulut, maç öncesi son kararını verdi...

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Fenerbahçe, Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı kazanması halinde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek.

2KAZANIRSA LİDER
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KAZANIRSA LİDER

Haftaya lider giren Alanyaspor'un bu haftayı bay geçmesi ile sarı lacivertli takıma liderlik şansı geldi.

3NAMAĞLUP İLERLİYOR
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NAMAĞLUP İLERLİYOR

Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Kanarya geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamadı. 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Kadıköy ekibi son 3 maçtaki 3 puan serisini sürdürüp zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor.

4ANTALYASPOR EKSİK
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ANTALYASPOR EKSİK

Ev sahibi Antalyaspor ise Tamer Tuna ile yollarını ayırdı. Antalyaspor'da eksik sayısı hayli fazla. Kırmızı kart cezalısı Sidney Sam ve Amilton'un yanı sıra, sakatlıkları olan Drole, Serdar Gürler, Doğukan, Hakan Özmert ve Eren Albayrak forma giyemeyecek.

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İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

6Altay Bayındır
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Altay Bayındır

7Gökhan Gönül
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Gökhan Gönül

8Mauricio Lemos
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Mauricio Lemos

9Marcel Tisserand
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Marcel Tisserand

10Caner Erkin
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Caner Erkin

11Luiz Gustavo
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Luiz Gustavo

12Ozan Tufan
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Ozan Tufan

13Jose Sosa
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Jose Sosa

14Enner Valencia
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Enner Valencia

15Dimitris Pelkas
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Dimitris Pelkas

16Mbwana Samatta
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Mbwana Samatta

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