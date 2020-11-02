Fenerbahçe'de Erol Bulut, Antalyaspor maçı için 11 kararını verdi! Orta sahada...

ANTALYASPOR EKSİK Ev sahibi Antalyaspor ise Tamer Tuna ile yollarını ayırdı. Antalyaspor'da eksik sayısı hayli fazla. Kırmızı kart cezalısı Sidney Sam ve Amilton'un yanı sıra, sakatlıkları olan Drole, Serdar Gürler, Doğukan, Hakan Özmert ve Eren Albayrak forma giyemeyecek.