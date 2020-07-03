Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan ünlü yıldızın transferine veto! Yerine sürpriz tercih...

Fenerbahçe'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro oluşturmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.İsmail Yüksek ve Barış Sungur ile anlaşma sağladıktan sonra Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ı elinden kapan Fenerbahçe'ye sürpriz bir öner geldi.Emre Belözoğlu, şampiyonluğa oynayacak takım kadrosu kurulması konusunda kararları titizlikle alırken dünyaca ünlü futbolcunun transferini de veto etti.Kadroyu baştan aşağı yenilemeyi planlayan sarı-lacivertlilere bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa önerildi.Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, uzun süredir transfer listesinde yer alan Hatem Ben Arfa ile anlaşma noktasına geldi.Ancak önümüzdeki sezon sportif direktör olmaya hazırlanan ve transferde büyük rol sahibi olan Emre Belözoğlu'nun tecrübeli oyuncuyu istikrarsız performansı nedeniyle veto ettiği öğrenildi.Daha önce, Olympique Lyon, Marsilya, Newcastle United, PSG, Rennes, Nice, Hull City formaları da giyen Hatem kariyerinde 393 maçta 73 gol atıp, 58 asist gerçekleştirdi.Hollanda basınında yer alan haberde ise; Türkiye'den Fenerbahçe ile Başakşehir'in, Huddersfield forması giyen Junionho Bacuna'nın transferi için yarış halinde olduğu kaydedildi.Scout ekibi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Bacuna'nun maçlarını yakından takip ediyor.Bu sezon Championship'te 35 maça çıkan Bacuna, 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.