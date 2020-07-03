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GeriFutbol Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan ünlü yıldızın transferine veto! Yerine sürpriz tercih...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 18:48,

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan ünlü yıldızın transferine veto! Yerine sürpriz tercih...

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını yürüten Emre Belözoğlu, dünyaca ünlü futbolcunun transferini veto ederken hedefini sürpriz bir isme yöneltti.

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Fenerbahçe'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro oluşturmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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İsmail Yüksek ve Barış Sungur ile anlaşma sağladıktan sonra Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ı elinden kapan Fenerbahçe'ye sürpriz bir öner geldi.

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Emre Belözoğlu, şampiyonluğa oynayacak takım kadrosu kurulması konusunda kararları titizlikle alırken dünyaca ünlü futbolcunun transferini de veto etti.

4FENERBAHÇEYE ÖNERİLDİ
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FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Kadroyu baştan aşağı yenilemeyi planlayan sarı-lacivertlilere bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa önerildi.

5ANLAŞMA NOKTASINA GELİNDİ
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ANLAŞMA NOKTASINA GELİNDİ

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, uzun süredir transfer listesinde yer alan Hatem Ben Arfa ile anlaşma noktasına geldi.

6EMRE BELÖZOĞLU VETO ETTİ
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EMRE BELÖZOĞLU VETO ETTİ

Ancak önümüzdeki sezon sportif direktör olmaya hazırlanan ve transferde büyük rol sahibi olan Emre Belözoğlu'nun tecrübeli oyuncuyu istikrarsız performansı nedeniyle veto ettiği öğrenildi.

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Daha önce, Olympique Lyon, Marsilya, Newcastle United, PSG, Rennes, Nice, Hull City formaları da giyen Hatem kariyerinde 393 maçta 73 gol atıp, 58 asist gerçekleştirdi.

8YERİNE JUNINHO BACUNA TERCİHİ
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YERİNE JUNINHO BACUNA TERCİHİ

Hollanda basınında yer alan haberde ise; Türkiye'den Fenerbahçe ile Başakşehir'in, Huddersfield forması giyen Junionho Bacuna'nın transferi için yarış halinde olduğu kaydedildi.

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Scout ekibi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Bacuna'nun maçlarını yakından takip ediyor.

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Bu sezon Championship'te 35 maça çıkan Bacuna, 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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