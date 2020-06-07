Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transfer için düğmeye bastı! Sol beke dünya yıldızı...

Fenerbahçe'de gelecek sezon itibariyle sportif direktörlük koltuğuna oturması beklenen Emre Belözoğlu, yılın transferini bitirmek için düğmeye bastı.Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor.Emre Belözoğlu'nun transferler için geniş çaplı bir çalışma başlattığı ve yeni sol bek için sürpriz bir adım attığı belirtildi.Son yıllarda sol bek bölgesinde sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek.Listeye Beşiktaş'tan Caner Erkin, Trabzonspor'dan Novak ve Inter'den Asamoah gibi isimler alınmıştı. Son aday ise Paris Saint-Germain'den oldu.Fransa basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Layvin Kurzawa ile ciddi şekilde ilgileniyor.Sarı-lacivertli kulübün bu hafta harekete geçeceği ve bonservisi sorunu olmayan Kurzawa için menajeriyle görüşme yapacağı kaydedildi.Futbola, Stade Raphaëlois altyapısında başlayan Kurzawa, 2007 senesinde Monaco altyapısına geçti.2010-2015 yılları arasında Monaco'da forma giyen yıldız oyuncu, sonrasında PSG'ye transfer oldu. Kurzawa bu sezon PSG forması ile çıktığı 23 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.