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GeriFutbol Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transfer için düğmeye bastı! Sol beke dünya yıldızı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 07 Haziran 2020 - 18:57,

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transfer için düğmeye bastı! Sol beke dünya yıldızı...

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren ekiplerden Fenerbahçe'de operasyon başlıyor.

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Fenerbahçe'de gelecek sezon itibariyle sportif direktörlük koltuğuna oturması beklenen Emre Belözoğlu, yılın transferini bitirmek için düğmeye bastı.

2ŞAMPİYONLUK İÇİN TAKIM KURACAK
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ŞAMPİYONLUK İÇİN TAKIM KURACAK

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor.

3YENİ SOL BEK İÇİN SÜRPRİZ
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YENİ SOL BEK İÇİN SÜRPRİZ

Emre Belözoğlu'nun transferler için geniş çaplı bir çalışma başlattığı ve yeni sol bek için sürpriz bir adım attığı belirtildi.

4SÖZLEŞMESİ BİTECEK
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SÖZLEŞMESİ BİTECEK

Son yıllarda sol bek bölgesinde sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek.

5CANER ERKİN, NOVAK VE ASAMOAH DIŞINDA...
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CANER ERKİN, NOVAK VE ASAMOAH DIŞINDA...

Listeye Beşiktaş'tan Caner Erkin, Trabzonspor'dan Novak ve Inter'den Asamoah gibi isimler alınmıştı. Son aday ise Paris Saint-Germain'den oldu.

6SON ADAY PSGDEN
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SON ADAY PSG'DEN

Fransa basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Layvin Kurzawa ile ciddi şekilde ilgileniyor.

7BU HAFTA GÖRÜŞME YAPILACAK
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BU HAFTA GÖRÜŞME YAPILACAK

Sarı-lacivertli kulübün bu hafta harekete geçeceği ve bonservisi sorunu olmayan Kurzawa için menajeriyle görüşme yapacağı kaydedildi.

8KURZAWA KİMDİR
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KURZAWA KİMDİR?

Futbola, Stade Raphaëlois altyapısında başlayan Kurzawa, 2007 senesinde Monaco altyapısına geçti.

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2010-2015 yılları arasında Monaco'da forma giyen yıldız oyuncu, sonrasında PSG'ye transfer oldu.

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Kurzawa bu sezon PSG forması ile çıktığı 23 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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