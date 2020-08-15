Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ortaya çıktı! Erol Bulut ve Gökhan Gönül...

'İYİ BAŞLADIK' “Antrenmanlara iyi başladık. Futbolcularımız yüksek tempoda çalışıyor, bizim isteğimiz de bu. Bir haftalık sürede ilk maçımızda tam anlamıyla istenilen olmasa da her maç bizim için önemli çünkü her maçı kazanmak için çıkarız sahaya.