Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ortaya çıktı! Erol Bulut ve Gökhan Gönül...

Fenerbahçe'de futbolu bıraktığını açıklayan Emre Belözoğlu'nun nerede olduğu merak konusuydu.
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UZUN SÜRE GÖZÜKMÜYORDU
Sarı lacivertli kulüpte sportif direktör olmaya hazırlanan Belözoğlu, uzun bir süredir gözükmüyordu.
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Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 4-0 yendiği hazırlık maçında Emre Belözoğlu ortaya çıktı...
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EROL BULUT'UN YANINDA...
Duygusal bir veda mektubuyla futbolculuk kariyerini noktaladığını açıklayan Emre Belözoğlu, İstanbulspor maçını Erol Bulut'un yanında takip etti.
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Belözoğlu, uzun bir süre karşılaşmayı Erol Bulut'un yanında oturarak izledi.
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GÖKHAN GÖNÜL KAPTAN
Fenerbahçe'de ayrıca yeni transfer Gökhan Gönül, İstanbulspor maçına kaptan olarak çıktı.
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CANER VE MERT HAKAN...
Diğer yeni transferler Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş da karşılaşmada forma giydiler.
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Fenerbahçe, İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederken karşılaşmanın gollerini Serdar Aziz, Vedat Muriqi, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç kaydetti.
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EROL BULUT'TAN AÇIKLAMALAR
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
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Erol Bulut, Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 4-0 yendiği maçın ardından Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.
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İlk maç olması sebebiyle İstanbulspor karşısında alınan 4-0’lık galibiyetin takımdaki eksikleri görme adına önemli olduğuna dikkat çeken Erol Bulut, şöyle konuştu;
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'İYİ BAŞLADIK'
“Antrenmanlara iyi başladık. Futbolcularımız yüksek tempoda çalışıyor, bizim isteğimiz de bu. Bir haftalık sürede ilk maçımızda tam anlamıyla istenilen olmasa da her maç bizim için önemli çünkü her maçı kazanmak için çıkarız sahaya.
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'İLK MAÇ İÇİN OLUMLU'
İlk maçımızı kazanmak çok güzel oldu. Tabii çok eksiklerimiz var. Bunları önümüzdeki haftalarda daha iyi çalışıp daha iyi bir noktaya getirmemiz lazım. Ama ilk maç için olumlu olduğunu söyleyebilirim.”
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'ŞU AN YETERSİZİZ AMA TEMPOYU ARTTIRACAĞIZ'
“Tempomuz iyi ve iyi bir başlangıç oldu. Futbolcularımız istekli ve arzulu çalışıyorlar. İlk haftaya baktığımızda şu an yetersiz ama tempomuzu arttıracağız
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Lige yaklaştığımızda lig haftası daha farklı olacak. Tempomuz inşallah istediğimiz seviyede olacak.
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İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oynayacağımız hazırlık maçları var. Burada da tempomuzu artırmamız lazım. İnşallah istediğimiz doğrultuda her şey gider.”