MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Emre Belözoğlu ortaya çıktı! Erol Bulut ve Gökhan Gönül...
GeriFutbol Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ortaya çıktı! Erol Bulut ve Gökhan Gönül...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 15 Ağustos 2020 - 21:03,

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ortaya çıktı! Erol Bulut ve Gökhan Gönül...

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasında Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül detayı dikkat çekti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de futbolu bıraktığını açıklayan Emre Belözoğlu'nun nerede olduğu merak konusuydu.

2UZUN SÜRE GÖZÜKMÜYORDU
Abone Olgoogle-news

UZUN SÜRE GÖZÜKMÜYORDU

Sarı lacivertli kulüpte sportif direktör olmaya hazırlanan Belözoğlu, uzun bir süredir gözükmüyordu.

3
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 4-0 yendiği hazırlık maçında Emre Belözoğlu ortaya çıktı...

4EROL BULUTUN YANINDA...
Abone Olgoogle-news

EROL BULUT'UN YANINDA...

Duygusal bir veda mektubuyla futbolculuk kariyerini noktaladığını açıklayan Emre Belözoğlu, İstanbulspor maçını Erol Bulut'un yanında takip etti.

5
Abone Olgoogle-news

Belözoğlu, uzun bir süre karşılaşmayı Erol Bulut'un yanında oturarak izledi.

6GÖKHAN GÖNÜL KAPTAN
Abone Olgoogle-news

GÖKHAN GÖNÜL KAPTAN

Fenerbahçe'de ayrıca yeni transfer Gökhan Gönül, İstanbulspor maçına kaptan olarak çıktı.

7CANER VE MERT HAKAN...
Abone Olgoogle-news

CANER VE MERT HAKAN...

Diğer yeni transferler Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş da karşılaşmada forma giydiler.

8
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe, İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederken karşılaşmanın gollerini Serdar Aziz, Vedat Muriqi, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç kaydetti.

9EROL BULUTTAN AÇIKLAMALAR
Abone Olgoogle-news

EROL BULUT'TAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

10
Abone Olgoogle-news

Erol Bulut, Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 4-0 yendiği maçın ardından Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

11
Abone Olgoogle-news

İlk maç olması sebebiyle İstanbulspor karşısında alınan 4-0’lık galibiyetin takımdaki eksikleri görme adına önemli olduğuna dikkat çeken Erol Bulut, şöyle konuştu;

12İYİ BAŞLADIK
Abone Olgoogle-news

'İYİ BAŞLADIK'

“Antrenmanlara iyi başladık. Futbolcularımız yüksek tempoda çalışıyor, bizim isteğimiz de bu. Bir haftalık sürede ilk maçımızda tam anlamıyla istenilen olmasa da her maç bizim için önemli çünkü her maçı kazanmak için çıkarız sahaya.

13İLK MAÇ İÇİN OLUMLU
Abone Olgoogle-news

'İLK MAÇ İÇİN OLUMLU'

İlk maçımızı kazanmak çok güzel oldu. Tabii çok eksiklerimiz var. Bunları önümüzdeki haftalarda daha iyi çalışıp daha iyi bir noktaya getirmemiz lazım. Ama ilk maç için olumlu olduğunu söyleyebilirim.”

14ŞU AN YETERSİZİZ AMA TEMPOYU ARTTIRACAĞIZ
Abone Olgoogle-news

'ŞU AN YETERSİZİZ AMA TEMPOYU ARTTIRACAĞIZ'

“Tempomuz iyi ve iyi bir başlangıç oldu. Futbolcularımız istekli ve arzulu çalışıyorlar. İlk haftaya baktığımızda şu an yetersiz ama tempomuzu arttıracağız

15
Abone Olgoogle-news

Lige yaklaştığımızda lig haftası daha farklı olacak. Tempomuz inşallah istediğimiz seviyede olacak.

16
Abone Olgoogle-news

İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Oynayacağımız hazırlık maçları var. Burada da tempomuzu artırmamız lazım. İnşallah istediğimiz doğrultuda her şey gider.”

17
Abone Olgoogle-news
18
Abone Olgoogle-news
19
Abone Olgoogle-news
20
Abone Olgoogle-news
21
Abone Olgoogle-news
22
Abone Olgoogle-news
23
Abone Olgoogle-news
24
Abone Olgoogle-news
25
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi