Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu modeli! Nasıl bir sportif direktör olacak?

Spor Arena - Süleyman Arat Fenerbahçe tarihinden bugüne kadar 3 sportif direktör geldi geçti. İlk denemenin yapıldığı Aykut Kocaman daha çok işin teknik bölümüyle ilgili bir portre çizerken, Terraneo ve Comolli transfer bazlı bir çalışmada görev almış, sonuçta üçü de bu görevde beklentilere yanıt verememişti.