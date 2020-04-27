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GeriFutbol Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu modeli! Nasıl bir sportif direktör olacak?
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Futbol
Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 07:50,

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu modeli! Nasıl bir sportif direktör olacak?

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe’de nasıl bir sportif direktör portresi çizeceği netleşmeye başladı...

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1Spor Arena - Süleyman Arat

Spor Arena - Süleyman Arat

Fenerbahçe tarihinden bugüne kadar 3 sportif direktör geldi geçti. İlk denemenin yapıldığı Aykut Kocaman daha çok işin teknik bölümüyle ilgili bir portre çizerken, Terraneo ve Comolli transfer bazlı bir çalışmada görev almış, sonuçta üçü de bu görevde beklentilere yanıt verememişti.

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Önümüzdeki sezon ise sarı lacivertli camia yepyeni heyecanla, taptaze bir beklentiyle sportif direktörlük koltuğuna 4. isim olarak Emre Belözoğlu’nu oturtmaya hazırlanıyor.

3Kendisinden beklenti büyük

Kendisinden beklenti büyük

Sezon sonunda futbolu bırakıp tam yetkili olarak sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu’nun hem taze futbolculuk tecrübesi hem de çalıştığı sportif direktörleri analiz ederek bu noktaya gelmesi en büyük avantajı olarak görülüyor.

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Giuliano Terraneo ile birlikte Inter’de çalışan, Aykut Kocaman ve Damien Comolli’nin sportif direktörlüklerini bizzat futbolcu olarak tecrübe eden Belözoğlu’nun bu isimlerin geleceklerinin uzun soluklu olmamasının nedenlerini iyi tespit ederek farklı bir sportif direktör olarak görev yapması bekleniyor.

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Aykut Kocaman, Terraneo ve Comollı’nin yanlışlarını iyi analiz ederek aynı hataların tekrarlanmasına izin vermeyecek.

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Hem takımın içinde bir futbolcu hem de yönetimin içerisinde bir yönetici gibi yer alacak.

7Başkandan sonraki adam olacak

Başkandan sonraki adam olacak

Sportif direktörlük koltuğunda farklı bir yetkiyle çalışacak olan Emre Belözoğlu, başkan Ali Koç’tan sonra gelen en geniş yetkili isim olacak.

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Maçları protokol tribününden izleyeceği öğrenilen Belözoğlu, hem takımın içinde bir futbolcu hem de yönetimin içinde bir yönetici gibi yer alacak.

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Takıma alınacak futbolcular konusunda da farklı bir profil çizmesi beklenen Belözoğlu’nun hırslı, forma için oynayan, saygıya önem veren futbolcularla çok farklı bir kadro kurması hedefleniyor.

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Ali Koç’un da 2021 Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine takımı şampiyon sokabilmek için Emre’yi geniş yetkilerle donatarak başarılı olması için her türlü desteği vereceği biliniyor.

1123 yıllık tecrübesi en büyük avantajı

23 yıllık tecrübesi en büyük avantajı

23 yıllık futbolculuk kariyeri başarılarla dolu olan Emre Belözoğlu şu ana kadar Fatih Terim, Lucescu, Hector Cuper, Mancini, Simone, Sam Allardyce, Graeme Souness, Bobby Robson, Daum, Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Luis Aragones, İsmail Kartal, Abdullah Avcı, Ersun Yanal gibi teknik adamlarla çalışarak çok büyük birikimler elde etti.

12 Efsane hocalarla çalıştı, dünya yıldızlarıyla oynadı

Efsane hocalarla çalıştı, dünya yıldızlarıyla oynadı

Eski takım arkadaşlarıyla ve karşılıklı oynadığı yıldız futbolcularla da iyi ilişkilerini sürdüren Belözoğlu; Vieri, Cambiasso, Crespo, Zanetti, Obafemi Martins, Alan Shearer gibi dünya futboluna damga vurmuş isimlerle halen görüşerek dostluklarını sürdürmekte.

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Bobby Robson, Fatih Terim, Hector Cuper gibi ünlü hocalar ve Crespo, Vieri, Shearer gibi yıldızlardan elde ettiği birikimleri kulübe aktaracak.

143 dil biliyor

3 dil biliyor

Yurt dışı tecrübelerinden edindiği lisan bilgisini devam ettiren Emre Belözoğlu, “İkinci vatanım” dediği İtalya’ya sık sık giderek İtalyancası’nı unutmadı, üzerine İngilizce’yi de eklemeyi başardı.

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Atletico Madrid yıllarında öğrendiği İspanyolcası konuşma düzeyinde de olsa, 3 dil bilmesi Emre’nin başka bir artısı.

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