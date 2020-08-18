Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Mame Thiam için yapılan transfer görüşmesinde niye yok?

KAFALARI KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ Sportif direktörlüğe getirilip getirilmeyeceği netleşmeyen Belözoğlu, Başkan Ali Koç ile yöneticilerden Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş’ın, önceki gün Mame Thiam ile yaptığı transfer pazarlığında da yer almadı.