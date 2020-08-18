Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Mame Thiam için yapılan transfer görüşmesinde niye yok?

Yeşil sahalara vedasını duyurduğu mektubunda yol haritasına ilişkin hiçbir bilgi vermeyen Belözoğlu, artık kulübün transfer görüşmelerinde de ortada görünmüyor.
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KAFALARI KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ
Sportif direktörlüğe getirilip getirilmeyeceği netleşmeyen Belözoğlu, Başkan Ali Koç ile yöneticilerden Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş’ın, önceki gün Mame Thiam ile yaptığı transfer pazarlığında da yer almadı.
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COMOLLI İSTİFA ETMİŞTİ
Futbolcunun menajerleri Saffet Balkan ile Ahmet Bulut’un da oturduğu masada Belözoğlu’nun bulunmaması kafalardaki soru işaretlerini artırdı.
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Hatırlanacağı üzere Koç’un sportif direktörlüğe getirdiği Comolli, ocak ayında “Yönetim, Falette transferini benden habersiz yaptı” deyip ertesi gün istifa etmişti.
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Fenerbahçe'de bu sezon yapılan transferler şöyle:
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MERT HAKAN YANDAŞ
Sivasspor'dan geldi - Bonservis Bedeli: Yok
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GÖKHAN GÖNÜL
Beşiktaş'tan geldi - Bonservis Bedeli: Yok
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CANER ERKİN
Beşiktaş'tan geldi - Bonservis Bedeli: Yok
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FILIP NOVAK
Trabzonspor'dan geldi - Bonservis Bedeli: Yok
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İSMAİL YÜKSEK
Gölcükspor'dan geldi - Bonservis Bedeli: 65 bin euro