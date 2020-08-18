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GeriFutbol Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Mame Thiam için yapılan transfer görüşmesinde niye yok?
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 07:44,

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Mame Thiam için yapılan transfer görüşmesinde niye yok?

Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe getirilip getirilmediği bilmeceye dönüşen Emre Belözoğlu, Mame Thiam ile yapılan transfer görüşmesinde yoktu.

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Fenerbahçe'de futbolu bıraktığını açıklayan Emre Belözoğlu’nun kulüpteki geleceği konusundaki belirsizlik sürüyor.

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Yeşil sahalara vedasını duyurduğu mektubunda yol haritasına ilişkin hiçbir bilgi vermeyen Belözoğlu, artık kulübün transfer görüşmelerinde de ortada görünmüyor.

3KAFALARI KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ
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KAFALARI KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ

Sportif direktörlüğe getirilip getirilmeyeceği netleşmeyen Belözoğlu, Başkan Ali Koç ile yöneticilerden Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş’ın, önceki gün Mame Thiam ile yaptığı transfer pazarlığında da yer almadı.

4COMOLLI İSTİFA ETMİŞTİ
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COMOLLI İSTİFA ETMİŞTİ

Futbolcunun menajerleri Saffet Balkan ile Ahmet Bulut’un da oturduğu masada Belözoğlu’nun bulunmaması kafalardaki soru işaretlerini artırdı.

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Hatırlanacağı üzere Koç’un sportif direktörlüğe getirdiği Comolli, ocak ayında “Yönetim, Falette transferini benden habersiz yaptı” deyip ertesi gün istifa etmişti.

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Fenerbahçe'de bu sezon yapılan transferler şöyle:

7MERT HAKAN YANDAŞ
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MERT HAKAN YANDAŞ

Sivasspor'dan geldi - Bonservis Bedeli: Yok

8GÖKHAN GÖNÜL
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GÖKHAN GÖNÜL

Beşiktaş'tan geldi - Bonservis Bedeli: Yok

9CANER ERKİN
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CANER ERKİN

Beşiktaş'tan geldi - Bonservis Bedeli: Yok

10FILIP NOVAK
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FILIP NOVAK

Trabzonspor'dan geldi - Bonservis Bedeli: Yok

11İSMAİL YÜKSEK
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İSMAİL YÜKSEK

Gölcükspor'dan geldi - Bonservis Bedeli: 65 bin euro

12BARIŞ SUNGUR
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BARIŞ SUNGUR

1928 Bucaspor'dan geldi - Bonservis Bedeli: Bilinmiyor

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