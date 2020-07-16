Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 3 yıldızın transferi için düğmeye bastı! Fatih Terim de istiyor ama...
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Mert Hakan Yandaş ile anlaşan Fenerbahçe, Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği 3 yıldızın daha transferi için düğmeye bastı.
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Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kolları sıvadı ve sürpriz bir hamle yaptı.
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Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle 2020-2021 sezonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
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TERİM'İ KIZDIRACAK HAMLE
Gelecek seneden itibaren sportif direktörlük görevini üstlenmesi beklenen Emre Belözoğlu, Fatih Terim'i kızdıracak bir transfer harekatı daha yapmayı planlıyor.
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BELÖZOĞLU KOLLARI SIVADI
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş'ı ikna eden Belözoğlu, Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in de takımda görmek istediği 3 yıldızı daha takıma kazandırmak için kolları sıvadı.
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Fenerbahçe, Fatih Terim'in uzun süredir kadrosuna katmak istediği Aston Villa'nın yıldızı Trezeguet'nin transferi için harekete geçti.
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Sarı-lacivertliler ayrıca, kiralık sözleşmesi bitince apar topar Monaco'ya dönen Onyekuru'nun transferini bitirmekte kararlı.
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Emre Belözoğlu, son olarak Galatasaray'la el sıkıştığı belirtilen Sivassporlu orta saha Emre Kılınç için adeta taarruz başlattı.
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EMRE KILINÇ'A 60 MİLYON TL
Galatasaray ile yıllık 4 milyon liradan 4 sene için 32 milyon liraya anlaştığı kaydedilen Emre Kılınç'a bu rakamın yaklaşık iki katı olan 60 milyon lira önerdi.
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TREZEGUET VE ONYEKURU PLANI
Başkan Ali Koç, Trezeguet ve Onyekuru'nun ortak menajerleriyle görüşmesi için yönetici Selahattin Baki'yi görevlendirdi.
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Sivasspor'da bu sezon 29 maça çıkan Emre Kılınç, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.
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Trezeguet ise Aston Villa'da 38 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.