Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut ve Christoph Daum...

'BİRLİKTE KAYBETTİK' Erol Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamalarda ''Oynadığımız futboldan ders çıkarmalıyız. Milli arada hatalarımızı gözden geçireceğiz. Sonuçta benim sezon başından beri söylediğim cümle var. Biz birlikte kazanıyoruz. Bugün birlikte kaybettik. Birlikte kazanmayı bileceğiz bundan sonra.'' sözlerini kullanmıştı.