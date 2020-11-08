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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Kasım 2020 - 09:39 | 

Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut ve Christoph Daum...

Fenerbahçe'nin Konyaspor'a yenilmesinin ardından dikkat çeken detay ortaya çıktı...

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Fenerbahçe, Kadıköy'de Konyaspor'a 2-0 mağlup olurken bu sene ilk yenilgisini yaşadı. Sarı lacivertliler, üst üste 5. galibiyetini almak için çıktığı maçta beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından ise ilginç detaylar ortaya çıktı.

3TARİHİ FIRSAT KAÇTI
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TARİHİ FIRSAT KAÇTI

Erol Bulut, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe kariyerindeki ilk 8 maçta mağlubiyet almayan ilk yerli teknik direktör olma fırsatını Konyaspor karşısında kaçırdı.

4İLK YERLİ TEKNİK DİREKTÖR OLACAKTI
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İLK YERLİ TEKNİK DİREKTÖR OLACAKTI

Sarı lacivertli ekibin başında ilk 7 maçını kaybetmeyen Erol Bulut, Fenerbahçe kariyerindeki ilk 8 maçta mağlubiyet almayan ilk yerli teknik direktör olma fırsatını kullanamamış oldu.

5DAUMU YAKALAYAMADI
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DAUM'U YAKALAYAMADI

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Konyaspor maçının kaybedilmesinin ardından Christoph Daum'un başarısını yakalama şansını da kullanamadı.

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2009-10'da Daum ile 8'de 8 yaparak 24 puan toplayan sarı-lacivertliler, o günden sonra ilk 8 haftalar itibariyle en fazla 19 puanı görmüştü.

7KAZANSA SON 11 SEZONUN EN İYİSİ...
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KAZANSA SON 11 SEZONUN EN İYİSİ...

Fenerbahçe, Konyaspor'u yenmesi halinde 20 puana ulaşacak ve son 11 sezonun en iyi başlangıcına imza atacaktı...

817 PUANDA KALDI
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17 PUANDA KALDI

2009-10 sezonunda ilk 7 haftada 21 puan toplayan Daum, 2004-05'te ise 19 puan toplamıştı. Ancak Konyaspor mağlubiyetinin ardından Erol Bulut 17 puanda kaldı.

9YANALA GEÇİLDİ
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YANAL'A GEÇİLDİ

Erol Bulut, Fenerbahçe'ye son şampiyonluğu yaşatan Ersun Yanal'ı ilk 7 haftaya bakıldığında sollamayı başarmıştı. Ancak ilk 8 haftaya bakıldığında Yanal'ın arkasına düştü. Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda Ersun Yanal, ilk 8 haftada 19 puan toplamıştı.

10BİRLİKTE KAYBETTİK
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'BİRLİKTE KAYBETTİK'

Erol Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamalarda ''Oynadığımız futboldan ders çıkarmalıyız. Milli arada hatalarımızı gözden geçireceğiz. Sonuçta benim sezon başından beri söylediğim cümle var. Biz birlikte kazanıyoruz. Bugün birlikte kaybettik. Birlikte kazanmayı bileceğiz bundan sonra.'' sözlerini kullanmıştı.

11İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK
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'İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK'

Yedikleri 2 golde de önemli hatalar yaptıklarını vurgulayan Bulut, "Bugün yakaladığımız birkaç pozisyonu değerlendiremedik. Takım olarak istediklerimizi sahaya iyi bir şekilde yansıtamadık. Rakibin kapanacağını biliyorduk. Yön değiştirmelerle pozisyon bulabileceğimizi söylemiştik, nitekim onu sahaya yansıtamadık." ifadelerini kullanmıştı.

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