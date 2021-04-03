Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi barbekü partisi! Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe'de teknik sorumluluk görevine getirilen Emre Belözoğlu'ndan sonra ilk kez tüm oyuncular ve yöneticiler bir araya geldi. Can Bartu Tesisleri'nda barbekü organizasyonu düzenlendi.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren takımla birlikte Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen barbekü organizasyonunda bir araya geldi.
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Öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen yemek organizasyonuna başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik ve idari heyet, oyuncular, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ile personel katıldı.
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Barbekü organizasyonunda keyifli anlar yaşanırken; başkan Ali Koç da yakından ilgilendiği futbolcularla sohbet etti.