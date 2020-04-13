Fenerbahçe'de Cenk Renda corona virüsle mücadelesini anlattı! 'Yan odadaki Fatih Terim...'

Koronavirüs kaptığını öğrenince yıkıldığını söyleyen Renda, şöyle devam etti: “Tarih 20 Mart’tı ve henüz özel hastaneler pandemi hastanesi ilan edilmemişti. ABD, İtalya, İspanya’da yatan hastaların görüntüleri gözümün önüne geldi. Beni bir hastaneye nakledip makineye bağlayacaklar sandım. Panik halindeydim. Eve gitmek için ısrar ettim, her şeyi yaptım. Bu, tarifi zor bir his. Sosyal medyada gördüklerim nedeniyle bir daha iyileşemeyeceğimi, çocuklarımı, Fenerbahçe’yi, dostlarımı göremeyeceğim sandım. ‘Buraya kadarmış Cenk’ dedim. Doktorlar eve gitme konusunda beni hiç dinlemediler bile, hemen yatırdılar.”