Fenerbahçe'de büyük kriz! İndirimi kabul etmedi, takımdan ayrılıyor...

LUİZ GUSTAVO VE JAİLSON Ancak Fenerbahçe'ye beklenmedik bir haber geldi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Türkiye'de forma giyen Brezilyalı oyuncular maaş indirimi konusunda tek ses olmak üzere harekete geçti. Fenerbahçe'den Luiz Gustavo ve Jailson da bu gruba dahil oldu.