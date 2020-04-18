Fenerbahçe'de büyük kriz! İndirimi kabul etmedi, takımdan ayrılıyor...
Corona virüsü salgını sebebiyle ekonomik açıdan önlemler almak isteyen ve oyunculardan maaş indirim talebinde bulunan Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan şoke eden bir yanıt geldi.
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Corona virüsü salgını sebebiyle ekonomik açıdan önlemler almak isteyen ve oyunculardan maaş indirim talebinde bulunan Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan şoke eden bir yanıt geldi.
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Corona virüsü nedeniyle futbol dünyasını bekleyen krize karşı alınan önlemler hayata geçirilmeye başlandı. Real Madrid, Barcelona ve Juventus gibi dünya devleri, oyuncularıyla maaş indirimi konusunda anlaştı.
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Birçok kulüp gibi Fenerbahçe de futbolculardan fedakarlık bekliyor. Maaş indirimi için bazı yıldızlarla görüşen sarı-lacivertli ekibe kötü bir haber geldi. Deneyimli yıldızın ücretinde indirim yapmak istemediği ve Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia ediliyor.
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Yönetim kurulu üyeleri Semih Özsoy ve Selahattin Baki ile toplantılar yapan Başkan Ali Koç, çözüm önerileri üzerinde görüş alış verişinde bulunuyor.
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Başkan Koç ve kurmaylarının, Real Madrid, Barcelona ve Juventus gibi dev kulüpleri örnek alarak futbolcuların ücretlerinde indirim yapma konusunda görüş birliğine vardığı ve önümüzdeki hafta bunun için harekete geçileceği bildirildi.
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Fenerbahçe yönetimi, futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol şubelerinde de yüksek ücretler alan oyuncuların menajerleriyle ücret indirimini görüşecek.
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LUİZ GUSTAVO VE JAİLSON
Ancak Fenerbahçe'ye beklenmedik bir haber geldi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Türkiye'de forma giyen Brezilyalı oyuncular maaş indirimi konusunda tek ses olmak üzere harekete geçti. Fenerbahçe'den Luiz Gustavo ve Jailson da bu gruba dahil oldu.
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ALACAKLARI İÇİN ISRARCI OLDU
Brezilyalılar ekonomik durumun farkında olduklarını, kulüplerini bu dönemde zorlamanın anlamı olmadığı konusunda anlaştılar. Ancak Brezilyalı futbolcular ortak bir karar verdiler ve eski dönemden kalan paralarını alma konusunda ısrarcı olacaklar.
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BREZİLYA'DAKİ ALT LİG FUTBOLCULARINA DESTEK
Özellikle alt liglerde oynayan Brezilyalı oyuncular, eski alacaklarını bırakma şansları olmadığı için özelikle büyük takımlarda oynayan vatandaşlarından bu konuda destek istediler. Üst liglerde oynayan Brezilyalılar da bu isteği kabul etti
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Fransız basını, Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo dahil tüm takımdan yüzde 30 indirim istediğini iddia etti. Yıllık 2.7 milyon euro kazanan Brezilyalı oyuncunun ise bu indirimi kabul etmeyerek, Fransa'ya dönmek için kulübe başvurduğu yazıldı.
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Gustavo'ya Marsilya ve Lyon'un yanı sıra Arap kulüplerinin de talip olduğu ifade ediliyor.
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Sezon başında 6 milyon Euro karşılığı Marsilya'dan transfer edilen Gustavo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.