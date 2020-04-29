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GeriFutbol Fenerbahçe'de bütün yollar Erol Bulut'a çıkıyor! Yardımcısı ve o madde...
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Futbol
Haber Giriş: 29 Nisan 2020 - 08:58,

Fenerbahçe'de bütün yollar Erol Bulut'a çıkıyor! Yardımcısı ve o madde...

Fenerbahçe'de rota yerli teknik direktöre çevrildi! İşte Erol Bulut'un 4 avantajı...

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1Spor Arena - Süleyman ARAT

Spor Arena - Süleyman ARAT

Fenerbahçe'de seçenekler arasında çok sayıda yabancı teknik adamın adı sıralanmasına rağmen kulübün mali yapısının sıkıntılı olması, önümüzdeki sezonun gelir dengesinin de karanlık görünmesi, rotanın yerli hocaya çevrilmesi ihtimalini güçlendiriyor.

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Sarı lacivertlilerde bu noktada başarı şansı en yüksek isim olarak Bulut’un adı öne çıkıyor.

3Yabancı hocanın handikapları

Yabancı hocanın handikapları

Yabancı hamlesinin mali açıdan zora sokacağı net biçimde görülüyor. Yabancı teknik adam ihtimalinin zor görülmesine neden olan maddeler:

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1- Maaşı Euro üzerinden olacak. Korona nedeniyle Euro’daki artışa bakınca yabancı hoca ücreti dudak uçuklatıcı olacak.

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2- Kendi ekibiyle gelmek isteyecektir. En az bir yabancı yardımcı ve antrenörün gelmesi, mali yükün artmasına neden olacak.

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3- Yabancı hocalar kariyerlerini riske attıklarını bahane göstererek kontratlarına Euro cinsi tazminat koydurdukları için işler kötü gittiğinde bile mali yük olmaya devam ediyorlar.

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4- Olası bir yabancının en az 4-5 iyi takviye isteyeceği gün gibi ortada.

8Erol Bulutun avantajları

Erol Bulut'un avantajları

Mali durum kötüyken yerli hoca daha gerçekçi bir çözüm gibi durmakta. Başarı şansı en yüksek görünen yerli hoca adayı Erol Bulut’un avantajlarını ise şöyle sıralayabiliriz:

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1- İyi bir F.Bahçeli olduğu bilinen Bulut, kulübün menfaatlerini düşünerek imza atacaktır. Alacağı ücret de TL üzerinden olacaktır.

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2- Yardımcı olarak sadece Mehmet Yozgatlı’yı getirecek. Diğer yardımcısı ise kulübün içindeki Volkan Demirel.

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3- Ayrılık durumunda kontratına kulübü zorlayacak bir tazminat maddesi koydurmaz.

12Ligde 1.65 ortalama yakaladı

Ligde 1.65 ortalama yakaladı

Erol Bulut, bu sezon başında olduğu Alanyaspor ile 26 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Bulut böylece takımıyla 1,65 puan ortalaması yakaladı.

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