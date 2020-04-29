Fenerbahçe'de bütün yollar Erol Bulut'a çıkıyor! Yardımcısı ve o madde...
Fenerbahçe'de rota yerli teknik direktöre çevrildi! İşte Erol Bulut'un 4 avantajı...
Spor Arena - Süleyman ARAT
Fenerbahçe'de seçenekler arasında çok sayıda yabancı teknik adamın adı sıralanmasına rağmen kulübün mali yapısının sıkıntılı olması, önümüzdeki sezonun gelir dengesinin de karanlık görünmesi, rotanın yerli hocaya çevrilmesi ihtimalini güçlendiriyor.
2- Kendi ekibiyle gelmek isteyecektir. En az bir yabancı yardımcı ve antrenörün gelmesi, mali yükün artmasına neden olacak.
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