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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 13:25,

Fenerbahçe'de bir ilk! Kayserispor maçına saatler kala...

Tahir Karapınar yönetiminde ilk maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de şimdiye dek görülmemiş bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde bu akşam Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

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Sarı lacivertli ekip, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 21.00'da başlayacak karşılaşma öncesinde ilginç bir karara imza attı.

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Tahir Karapınar yönetiminde ilk müsabakasına çıkan olan Fenerbahçe, bugün maç günü olmasına rağmen idman yaptı.

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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, günün sahada aktivasyon çalışması yapılarak geçirildiği belirtildi.

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Isınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

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Can Bartu Tesisleri'nde kampta bulunan futbolcular, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

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İşte o idmandan kareler...

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