Fenerbahçe'de bir ilk! Kayserispor maçına saatler kala...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde bu akşam Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.Sarı lacivertli ekip, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 21.00'da başlayacak karşılaşma öncesinde ilginç bir karara imza attı.Tahir Karapınar yönetiminde ilk müsabakasına çıkan olan Fenerbahçe, bugün maç günü olmasına rağmen idman yaptı.Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, günün sahada aktivasyon çalışması yapılarak geçirildiği belirtildi.Isınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla idmanı tamamladı.Can Bartu Tesisleri'nde kampta bulunan futbolcular, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.İşte o idmandan kareler...