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GeriFutbol Fenerbahçe'de Aurelio'dan sonra bir efsane daha geri dönüyor!
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Futbol
Haber Giriş: 26 Mayıs 2020 - 08:53,

Fenerbahçe'de Aurelio'dan sonra bir efsane daha geri dönüyor!

Mehmet Aurelio'nun ardından yeni sürpriz! Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacak...

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Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik kadrosu büyük ölçüde şekillendi. İş büyük ölçüde resmi açıklamalara kaldı.

2Aurelio resmen açıklandı
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Aurelio resmen açıklandı

Sarı lacivertliler, eski oyuncusu Mehmet Aurelio'nun yardımcı antrenör olarak göreve başladığını resmen duyurdu.

3Sürpriz olmazsa Bjelica göreve başlayacak
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Sürpriz olmazsa Bjelica göreve başlayacak

Son dakika bir sürpriz olmazsa gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak Nenad Bjelica olacak. Hırvat hocayla var olan bazı pürüzler de giderildi.

4Tuncay Şanlı da yuvaya dönüyor
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Tuncay Şanlı da yuvaya dönüyor

2021-22 sezonunda Bjelica'nın yardımcılarından birin de Tuncay Şanlı olması bekleniyor. Sarı lacivertliler, efsane futbolcularını da yeniden takıma kazandırmak istiyor.

5Volkan Demirel de teknik heyette kalacak
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Volkan Demirel de teknik heyette kalacak

Tuncay Şanlı'nın yanı sıra mevcut kadrodan Volkan Demirel'in de yine teknik heyette devam etmesi bekleniyor.

6Belözoğlunun yardımcısı Reçber
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Belözoğlu'nun yardımcısı Reçber

Takım sportif direktörü de arttık ayyuka çıkan Emre Belözoğlu olacak. Ancak yeni bir gelişme var. Belözoğlu'nun yardımcılığını da yine 90'larda Fenerbahçe forması giyen Serkan Reçber'in olması bekleniyor.

7Beşiktaşta da çalışmıştı
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Beşiktaş'ta da çalışmıştı

Halihazırda Kasımpaşa Kulübü'nde sportif direktör olan Reçber'in idari direktör sıfatıyla Belözoğlu'nun yardımcısı olması öngörülüyor. Reçber, 2018 yılında Beşiktaş'ta da scout departmanın başında yaklaşık 3 ay çalışmıştı.

8Ali Koçun hayali Zico dönemi Fenerbahçe
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Ali Koç'un hayali Zico dönemi Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Bjelica ve ekibinden Zico'lu Fenerbahçe döneminde futbol oynayan bir takım kurmasını bekliyor.

9Devler Liginde çeyrek final
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Devler Ligi'nde çeyrek final

Koç, ofansif, göze hoş gelen ve başarıyı da yakalayan bir sarı lacivertli takım istiyor. 2007'de yani 100. yılda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştıran Arthur Zico, 2008'de de Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale taşımıştı.

10Zico beğeni toplamıştı
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Zico beğeni toplamıştı

Zico'nun Fenerbahçe'si oynadığı futbolla tüm Türkiye'nin beğenisini kazanmıştı. (Ajansspor)

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