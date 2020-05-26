Fenerbahçe'de Aurelio'dan sonra bir efsane daha geri dönüyor!

Belözoğlu'nun yardımcısı Reçber Takım sportif direktörü de arttık ayyuka çıkan Emre Belözoğlu olacak. Ancak yeni bir gelişme var. Belözoğlu'nun yardımcılığını da yine 90'larda Fenerbahçe forması giyen Serkan Reçber'in olması bekleniyor.