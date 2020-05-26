Fenerbahçe'de Aurelio'dan sonra bir efsane daha geri dönüyor!
Mehmet Aurelio'nun ardından yeni sürpriz! Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacak...
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Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik kadrosu büyük ölçüde şekillendi. İş büyük ölçüde resmi açıklamalara kaldı.
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Aurelio resmen açıklandı
Sarı lacivertliler, eski oyuncusu Mehmet Aurelio'nun yardımcı antrenör olarak göreve başladığını resmen duyurdu.
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Sürpriz olmazsa Bjelica göreve başlayacak
Son dakika bir sürpriz olmazsa gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak Nenad Bjelica olacak. Hırvat hocayla var olan bazı pürüzler de giderildi.
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Tuncay Şanlı da yuvaya dönüyor
2021-22 sezonunda Bjelica'nın yardımcılarından birin de Tuncay Şanlı olması bekleniyor. Sarı lacivertliler, efsane futbolcularını da yeniden takıma kazandırmak istiyor.
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Volkan Demirel de teknik heyette kalacak
Tuncay Şanlı'nın yanı sıra mevcut kadrodan Volkan Demirel'in de yine teknik heyette devam etmesi bekleniyor.
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Belözoğlu'nun yardımcısı Reçber
Takım sportif direktörü de arttık ayyuka çıkan Emre Belözoğlu olacak. Ancak yeni bir gelişme var. Belözoğlu'nun yardımcılığını da yine 90'larda Fenerbahçe forması giyen Serkan Reçber'in olması bekleniyor.
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Beşiktaş'ta da çalışmıştı
Halihazırda Kasımpaşa Kulübü'nde sportif direktör olan Reçber'in idari direktör sıfatıyla Belözoğlu'nun yardımcısı olması öngörülüyor. Reçber, 2018 yılında Beşiktaş'ta da scout departmanın başında yaklaşık 3 ay çalışmıştı.
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Ali Koç'un hayali Zico dönemi Fenerbahçe
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Bjelica ve ekibinden Zico'lu Fenerbahçe döneminde futbol oynayan bir takım kurmasını bekliyor.
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Devler Ligi'nde çeyrek final
Koç, ofansif, göze hoş gelen ve başarıyı da yakalayan bir sarı lacivertli takım istiyor. 2007'de yani 100. yılda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştıran Arthur Zico, 2008'de de Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale taşımıştı.
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Zico beğeni toplamıştı
Zico'nun Fenerbahçe'si oynadığı futbolla tüm Türkiye'nin beğenisini kazanmıştı. (Ajansspor)