Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a bir dev talip daha! Bayern Münih'in ardından...

"ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK İSTERİM" "Ancak şu anda benim odaklandığım tek şey, Fenerbahçe'mizin ne kadar başarılı bir serüvene sokabilirim? Ya da Fenerbahçe'de kazanabileceğim kupalar. Düşündüğüm şey burası."