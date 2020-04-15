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Futbol
Haber Giriş: 15 Nisan 2020 - 18:15,

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a bir dev talip daha! Bayern Münih'in ardından...

Fenerbahçe'nin sezon başında Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı genç kalecisi Altay Bayındır için Avrupa'dan flaş bir transfer iddiası gelirken, işte oyuncu için belirlenen rakam...

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Ankaragücü'nde gösterdiği başarılı performansla 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle sarı lacivertli takıma transfer olan 22 yaşındaki file bekçisinin talipleri artıyor.

2KALEYİ HARUNDAN ALDI

KALEYİ HARUN'DAN ALDI

Fenerbahçe transferinin ardından Harun Tekin'den kaleyi alan Altay, Süper Lig'de 25, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıktı.

3BAYERNLE DE ANILMIŞTI...

BAYERN'LE DE ANILMIŞTI...

Sarı lacivertli formayla gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çeken Altay'ın adı bir dönem Bayern Münih'le anılırken, Hollanda basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.

45 İSİM BELİRLENDİ

5 İSİM BELİRLENDİ

Hollanda basınında yer alan habere göre; Ajax'ta gösterdiği performansla Chelsea'nin gündemine giren Andre Onana'nın yerine 5 isim belirlendi.

5ONANANIN YERİNE ALTAY

ONANA'NIN YERİNE ALTAY

Ajax, Onana'yı Maviler'e satması halinde alternatif olarak belirdiği isimlerin arasına Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır'ı da dahil etti.

6EN AZ 10 MİLYON EURO

EN AZ 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Altay Bayındır'dan uzun süre yararlanmak isterken, bu transfere 10 milyon eurodan (yaklaşık 75 milyon TL) aşağı izin vermesi beklenmiyor.

7ALTAYDAN TRANSFER SÖZLERİ

ALTAY'DAN TRANSFER SÖZLERİ

22 yaşındaki genç file bekçisinin adı bir dönem Alman devi Bayern Münih'le de anılırken, Altay verdiği röportajda transferiyle ilgili şu sözleri kullanmıştı.

8TAKIMIMIN MENFAATLERİNE UYGUN...

"TAKIMIMIN MENFAATLERİNE UYGUN..."

"Şu anda Fenerbahçemizin sözleşmeli futbolcusuyum, tabii ki de bir durum söz konusu olduğunda, şartlar doğrultusunda, öncelikli olarak takımımın menfaatlerine uygun, takımın çıkarlarına uygun hareket etmek."

9ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK İSTERİM

"ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK İSTERİM"

"Ancak şu anda benim odaklandığım tek şey, Fenerbahçe'mizin ne kadar başarılı bir serüvene sokabilirim? Ya da Fenerbahçe'de kazanabileceğim kupalar. Düşündüğüm şey burası."

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"Ben kendimi geliştirebildiğim kadar geliştirip, dünya futbolunun en üst yerlerinde tabii ki de forma şansı giyip ülkemi temsil etmek isterim. Bunun olabilmesi için tek çıkar yolu Fenerbahçe'mizin menfaatleridir."

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