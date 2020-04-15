Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a bir dev talip daha! Bayern Münih'in ardından...
Fenerbahçe'nin sezon başında Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı genç kalecisi Altay Bayındır için Avrupa'dan flaş bir transfer iddiası gelirken, işte oyuncu için belirlenen rakam...
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Ankaragücü'nde gösterdiği başarılı performansla 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle sarı lacivertli takıma transfer olan 22 yaşındaki file bekçisinin talipleri artıyor.
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KALEYİ HARUN'DAN ALDI
Fenerbahçe transferinin ardından Harun Tekin'den kaleyi alan Altay, Süper Lig'de 25, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıktı.
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BAYERN'LE DE ANILMIŞTI...
Sarı lacivertli formayla gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çeken Altay'ın adı bir dönem Bayern Münih'le anılırken, Hollanda basınından bomba bir iddia ortaya atıldı.
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5 İSİM BELİRLENDİ
Hollanda basınında yer alan habere göre; Ajax'ta gösterdiği performansla Chelsea'nin gündemine giren Andre Onana'nın yerine 5 isim belirlendi.
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ONANA'NIN YERİNE ALTAY
Ajax, Onana'yı Maviler'e satması halinde alternatif olarak belirdiği isimlerin arasına Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır'ı da dahil etti.
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EN AZ 10 MİLYON EURO
Fenerbahçe, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Altay Bayındır'dan uzun süre yararlanmak isterken, bu transfere 10 milyon eurodan (yaklaşık 75 milyon TL) aşağı izin vermesi beklenmiyor.
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ALTAY'DAN TRANSFER SÖZLERİ
22 yaşındaki genç file bekçisinin adı bir dönem Alman devi Bayern Münih'le de anılırken, Altay verdiği röportajda transferiyle ilgili şu sözleri kullanmıştı.
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"TAKIMIMIN MENFAATLERİNE UYGUN..."
"Şu anda Fenerbahçemizin sözleşmeli futbolcusuyum, tabii ki de bir durum söz konusu olduğunda, şartlar doğrultusunda, öncelikli olarak takımımın menfaatlerine uygun, takımın çıkarlarına uygun hareket etmek."
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"ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK İSTERİM"
"Ancak şu anda benim odaklandığım tek şey, Fenerbahçe'mizin ne kadar başarılı bir serüvene sokabilirim? Ya da Fenerbahçe'de kazanabileceğim kupalar. Düşündüğüm şey burası."
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"Ben kendimi geliştirebildiğim kadar geliştirip, dünya futbolunun en üst yerlerinde tabii ki de forma şansı giyip ülkemi temsil etmek isterim. Bunun olabilmesi için tek çıkar yolu Fenerbahçe'mizin menfaatleridir."