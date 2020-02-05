Fenerbahçe'de Alper Potuk'a sezon sonuna kadar izin verildi!
Fenerbahçe'de geleceği soru işareti olan Alper Potuk'un babasından gelen haber taraftarları derinden sarstı.
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Süleyman ARAT - Ara transferde takasta kullanılacağı konuşulan ancak babasının hastalığı nedeniyle İstanbul’dan ayrılamayan Alper Potuk’la ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı.
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Sarı lacivertli kulüp, tecrübeli oyuncuya ligin ikinci yarısı için lisans çıkarmadı. Alper, sezon sonuna kadar forma giyemeyecek.
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ALi BiLGiN DE YAŞAMIŞTI
Kolon kanseri teşhisiyle uzun süredir hastanede yatan babası Mustafa Potuk’un başından ayrılamayan Alper’in iki haftadır takımla antrenmanlara dahi çıkamadığı kaydedildi.
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Bu özel durumu dikkate alan Fenerbahçe, futbolcuya sezon sonuna kadar izin vermiş oldu.
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Bu olayın bir benzerini Fenerbahçe’nin 2007’de Antalyaspor’dan aldığı Ali Bilgin de yaşamıştı.
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Alex’in yedeği olarak alınan Bilgin, geceleri, hastanede yatan babasının başında beklediği için antrenmanlara doğru dürüst uyuyamadan çıkmış ve bu nedenle de form tutamamış ve ayrılmak zorunda kalmıştı.
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2013 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk bu sezon Süper Lig’de 5, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 maçta oynama şansı buldu.
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GALATASARAY'DA DA DIAGNE'YE SEZON SONUNA İZİN VERİLDİ
Club Brugge ile bağlarını koparamadığı için Galatasaray’a dönme şansı bulunmayan Senegalli’nin bir aydır ülkesinde olduğu ve sezon sonuna dek izin verildiği ortaya çıkmıştı.
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Senegalli santrforu sezon başında 1 yıllığına kiralayan ancak 21 Kasım’da süresiz kadro dışı bırakan Club Brugge yönetimi, bu kararından geri adım atmadığı gibi, futbolcuyu antrenmana dahi almamak için elinden geleni yapıyor.
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Bu karar nedeniyle Belçika kulübünde antrenman yapma şansı kalmayan Diagne’nin 1 ay önce izin alarak ülkesi Senegal’e gittiği öğrenildi.
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28 yaşındaki futbolcu, Club Brugge ile bağlarını koparamadığı için şu an itibarıyla Galatasaray’a geri dönme şansı da bulunmuyor.
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Sezon sonuna kadar izinli olan iki futbolcunun geleceğinin yaz aylarında şekillenmesi bekleniyor.