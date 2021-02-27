MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'de Ali Koç ve Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı öncesi toplantı
GeriFutbol Fenerbahçe'de Ali Koç ve Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı öncesi toplantı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 27 Şubat 2021 - 08:16 | 

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Erol Bulut'tan Trabzonspor maçı öncesi toplantı

Süper Lig'de Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçını birlikte takip etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan maçta dikkat çeken görüntüler oluştu.

2TÜRK DERBİSİNİ SALONDA İZLEDİLER
Abone Olgoogle-news

TÜRK DERBİSİNİ SALONDA İZLEDİLER

Trabzonspor ile Süper Lig'de kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile teknik direktör Erol Bulut, Türk derbisini salonda birlikte izledi.

3
Abone Olgoogle-news

Sportif direktör Emre Belözoğlu, idari koordinatör Selçuk Şahin ve idari menajer Volkan Ballı da karşılaşmayı Ali Koç ve Erol Bulut ile birlikte takip etti.

4DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Abone Olgoogle-news

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı, derbi maçını birlikte izlerken Ali Koç'un karşılaşmanın bir bölümünü tek başına izlemesi de dikkat çekti.

5
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mücadele sonunda Fenerbahçe futbol takımı sportif direktörü Emre Belözoğlu ve sportif direktör yardımcısı Selçuk Şahin ile bir süre sohbet etti.

6MAÇ SONU TRABZONSPOR TOPLANTISI
Abone Olgoogle-news

MAÇ SONU TRABZONSPOR TOPLANTISI

Karşılaşmanın bitmesinin ardından Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, Ali Koç'un locasına geçerken burada Trabzonspor maçı için toplantı yaptılar.

7
Abone Olgoogle-news

Toplantıda Selçuk Şahin ve Volkan Ballı da bulunurken Trabzonspor ile oynanacak kritik maçın detayları masaya yatırıldı.

810 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Abone Olgoogle-news

10 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Anadolu Efes, Türk derbisinde Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 106-74 mağlup ederken sarı lacivertli takımın 10 maçlık galibiyet serisi böylece sona erdi.

9
Abone Olgoogle-news

Anadolu Efes'te Micic, attığı 37 sayı ile maçın yıldızı olurken kariyer rekoru kırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi