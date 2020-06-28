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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 08:04,

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ardından; 'Yıllardır isyan ediyorum...'

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği karşılaşmayı yazarımız Uğur Meleke değerlendirdi...

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Dün 16:30 kuşağında Bundesliga’nın son hafta maçları vardı ve 18 takımın 12’si müsabakalara prestij maksatlı çıkmıştı. İki Şampiyonlar Ligi, iki Avrupa Ligi, iki de kümede kalma yarışı yapan vardı sadece.

2
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Ama müthiş bir futbol ziyafeti vardı iki saat boyunca. İddialısı-iddiasızı, herkesin onurlu ve yüksek tempolu mücadelesini izledik Bundesliga’da. Hiçbir iddiası olmayan Union Berlin, Fortuna Düsseldorf’u yenip küme düşürdü.

3
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İhtiyacı olmayan Bayern Münih de Wolfsburg’u yenerek Avrupa Ligi gruplarından etti. Bir Alman olsam o iki saatle gurur duyurdum. Bence bir turnuvayı büyük yapan, bu iki saatteki gerçek mücadeledir çünkü.

4DEVASA UZATMALAR
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DEVASA UZATMALAR!

O maçlar biter bitmez Kadıköy’deki Fenerbahçe-Malatyaspor müsabakasına döndüm. Sahada iddiasızlar değil, iddialılar var bu kez. Fenerbahçe’nin hâlâ Avrupa Ligi şansı var. Malatyaspor zaten can derdinde. Ama üzülerek söylüyorum ki, ilk 45 dakikadaki isteksiz, ruhsuz, temposuz futbol pes dedirtecek cinstendi.

5
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Yıllardır ısrarla isyan ediyorum, Türkiye’de oyun çok fazla kesiliyor. Topun oyunda kalma süreleri istatistiğinde Avrupa’nın 5 büyük ligiyle aramızda çok fazla fark olmamasının sebebi, devasa uzatmalar. Eğer dev uzatmalar dikkate alınmazsa, topun oyuna kalma süresi konusundaki fakirliğimiz çıkacak ortaya.

6
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Dün de ilk devrede klasik bir Süper Lig sıkıntısı vardı sahada: Ufacık darbe alan tok çığlıklarla ortalığı birbirine katıyor. Kendini kurşun yemişçesine yere bırakıyor. Düşen kalkmıyor.

7VAR İKİNCİ SARI KARTLARA DA BAKMALI
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'VAR' İKİNCİ SARI KARTLARA DA BAKMALI

İkinci devrede değişikliklerle tempo yükseldi ama Gökhan-Emre pozisyonu kesti ritmi. Tekrarlarda gördük, Gökhan’ın sarı kart görmesini gerektirecek bir durum yok. Statü gereği VAR’a da gidilemedi. Acaba IFAB, ‘sadece gösterilen ikinci sarı kartlar’ı, VAR incelemesi kapsamına sokmayı düşünür mü?

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Eğer verilmeyen ikinci sarı kartları kapsama sokarsanız, işin karışacağının farkındayım. Ancak ‘sadece verilen ikinci sarı kartlar’ kapsama sokulabilir bence.

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İlk devresinde adeta hiçbir şey oynanmayan maçta son bölümse bir çılgınlıktı adeta.

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Skoru kabullenmeyen, arayan Ozan, Muriç ve Rodrigues değiştirdiler sonucu. Ferdi, yine kısa süreye asist sığdırdı.

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Emre oyuna girdikten sonra öne gitme fırsatı artan Ozan’ın da son yarım saatteki hücum katkısının altını çizmek gerek.

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