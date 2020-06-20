Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu: 'Anlaşma sağlandı'
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sürpriz bir isimle anlaşma sağladığı belirtildi.
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Türkiye Kupası'ndan elenen ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar başladı.
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Teknik direktörlük görevine geçici olarak Tahir Karapınar getirilirken, Emre Belözoğlu da transfer konusunda sürpriz bir harekete imza attı.
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TAKVİYELER DEVAM EDİYOR
İlk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u takıma dahil ederek transfere hızlı bir giriş yapan Kanarya'da takviyeler devam ediyor.
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Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Mert Hakan Yandaş transferinde araya giren Fenerbahçe'nin, hücum hattını güçlendirmek için de önemli bir adım attığı belirtildi.
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MURIQI'İN YANINA MI?
Vedat Muriqi'in takımda kalıp kalmayacağı gelen tekliflere göre şekillenecek olsa da sarı-lacivertliler, bir golcüyle daha anlaşmaya vardı.
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2+1 YILLIK ANLAŞMA
Ajansspor'un haberine göre; Peru'nun Deportivo Binacional Kulübü'nde oynayan ve menajerliğini Turkovic Muso'nun yaptığı oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma için taraflar el sıkıştı.
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Sarı lacivertli kulüp, 25 yaşındaki Aldair ile geçen ara transferde de ilgilenmiş ancak yetiştirememişti.
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GÜÇLÜ VE POTANSİYELİ VAR
Bonservisi ve yıllık ücreti makul seviyelerde olduğu öğrenilen Aldair Rodriguez için scoutlar, "Güçlü ve potansiyeli olan bir yetenek" değerlendirmesi yapıyor.
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ALDAIR RODRIGUEZ KİMDİR?
Aldair Rodriguez, 6 Ağustos 1994 yılında Peru'nun Lima şehrinde dünyaya geldi. İlk olarak Alianza Lima takımında profesyonel olan 25 yaşındaki golcü futbolcu, 2013 yılında yine Peru'nun FBC Melgar takımına kiralandı
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Kariyerinde 148 maça çıkan Marco Aldair Rodriguez, 28 gol atarken 13 de asist yaptı.