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GeriFutbol Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu: 'Anlaşma sağlandı'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 19:38,

Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu: 'Anlaşma sağlandı'

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sürpriz bir isimle anlaşma sağladığı belirtildi.

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Türkiye Kupası'ndan elenen ve Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar başladı.

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Teknik direktörlük görevine geçici olarak Tahir Karapınar getirilirken, Emre Belözoğlu da transfer konusunda sürpriz bir harekete imza attı.

3 TAKVİYELER DEVAM EDİYOR
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TAKVİYELER DEVAM EDİYOR

İlk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u takıma dahil ederek transfere hızlı bir giriş yapan Kanarya'da takviyeler devam ediyor.

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Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Mert Hakan Yandaş transferinde araya giren Fenerbahçe'nin, hücum hattını güçlendirmek için de önemli bir adım attığı belirtildi.

5MURIQIİN YANINA MI
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MURIQI'İN YANINA MI?

Vedat Muriqi'in takımda kalıp kalmayacağı gelen tekliflere göre şekillenecek olsa da sarı-lacivertliler, bir golcüyle daha anlaşmaya vardı.

62+1 YILLIK ANLAŞMA
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2+1 YILLIK ANLAŞMA

Ajansspor'un haberine göre; Peru'nun Deportivo Binacional Kulübü'nde oynayan ve menajerliğini Turkovic Muso'nun yaptığı oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma için taraflar el sıkıştı.

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Sarı lacivertli kulüp, 25 yaşındaki Aldair ile geçen ara transferde de ilgilenmiş ancak yetiştirememişti.

8GÜÇLÜ VE POTANSİYELİ VAR
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GÜÇLÜ VE POTANSİYELİ VAR

Bonservisi ve yıllık ücreti makul seviyelerde olduğu öğrenilen Aldair Rodriguez için scoutlar, "Güçlü ve potansiyeli olan bir yetenek" değerlendirmesi yapıyor.

9ALDAIR RODRIGUEZ KİMDİR
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ALDAIR RODRIGUEZ KİMDİR?

Aldair Rodriguez, 6 Ağustos 1994 yılında Peru'nun Lima şehrinde dünyaya geldi. İlk olarak Alianza Lima takımında profesyonel olan 25 yaşındaki golcü futbolcu, 2013 yılında yine Peru'nun FBC Melgar takımına kiralandı

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Kariyerinde 148 maça çıkan Marco Aldair Rodriguez, 28 gol atarken 13 de asist yaptı.

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