Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel, Göztepe maçında çılgına döndü!

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-1 yendiği karşılaşmaya Volkan Demirel damgasını vurdu.Süper Lig'de Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-1 mağlup edip üst üste 2. galibiyetini aldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin puanı 49 oldu. Göztepe ise 38 puanda kaldı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.Fenerbahçe, ayrıca 54 yıl sonra ilk kez Göztepe'yi iç sahada üst üste 3. kez mağlup etmeyi başardı.Sarı lacivertliler, bu galibiyetle birlikte Avrupa kupalarına katılma yarışında da avantajlı bir skor elde etmiş oldu.Bir maç fazlasıyla Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte Avrupa potasının 3 puan uzağında bulunuyor.Fenerbahçe'de maçın yıldızı attığı 2 golle Ferdi Kadıoğlu olurken kaleci Altay Bayındır da son bölümlerde yaptığı kurtarışlarla galibiyetin mimarlarından oldu.Fenerbahçe'nin eski kalecisi, şimdi ise yardımcı antrenör olan Volkan Demirel ise özellikle ikinci yarıda saha kenarından verdiği tepkilerle dikkat çekti.Karşılaşma esnasında oldukça hırslı yapısıyla dikkat çeken Volkan Demirel, birçok karara itiraz etti.Demirel'in maç boyunca oldukça heyecanlı olduğu görüldü.Saha kenardından itirazlarda bulunan Volkan Demirel'in dikkat çeken kareleri muhaberimiz Süleyman Arat'ın objektiflerine böyle yansıdı...