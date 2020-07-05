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GeriFutbol Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel, Göztepe maçında çılgına döndü!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Temmuz 2020 - 08:11,

Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel, Göztepe maçında çılgına döndü!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup ederken yardımcı antrenör Volkan Demirel'in verdiği tepkiler dikkat çekti.

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Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-1 yendiği karşılaşmaya Volkan Demirel damgasını vurdu.

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Süper Lig'de Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-1 mağlup edip üst üste 2. galibiyetini aldı.

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Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin puanı 49 oldu. Göztepe ise 38 puanda kaldı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

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Fenerbahçe, ayrıca 54 yıl sonra ilk kez Göztepe'yi iç sahada üst üste 3. kez mağlup etmeyi başardı.

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Sarı lacivertliler, bu galibiyetle birlikte Avrupa kupalarına katılma yarışında da avantajlı bir skor elde etmiş oldu.

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Bir maç fazlasıyla Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte Avrupa potasının 3 puan uzağında bulunuyor.

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Fenerbahçe'de maçın yıldızı attığı 2 golle Ferdi Kadıoğlu olurken kaleci Altay Bayındır da son bölümlerde yaptığı kurtarışlarla galibiyetin mimarlarından oldu.

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Fenerbahçe'nin eski kalecisi, şimdi ise yardımcı antrenör olan Volkan Demirel ise özellikle ikinci yarıda saha kenarından verdiği tepkilerle dikkat çekti.

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Karşılaşma esnasında oldukça hırslı yapısıyla dikkat çeken Volkan Demirel, birçok karara itiraz etti.

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Demirel'in maç boyunca oldukça heyecanlı olduğu görüldü.

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Saha kenardından itirazlarda bulunan Volkan Demirel'in dikkat çeken kareleri muhaberimiz Süleyman Arat'ın objektiflerine böyle yansıdı...

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