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GeriFutbol Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynadı
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Hürriyet
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 07 Haziran 2020 - 22:50,

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynadı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Ülker Stadyumu'nda oynanan maçla hazırlandı.

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Fenerbahçe, hazırlıklarını Ülker Stadyumu'nda kendi kadrosundan oluşturduğu takımlarla oynadığı hazırlık maçıyla sürdürdü.

2TAKIMLAR DEĞİŞTİ
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TAKIMLAR DEĞİŞTİ

Takım kadroları maç içinde karşılıklı olarak değişiklik gösterdi.

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Karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.

42 GOL KAYDETTİ
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2 GOL KAYDETTİ

6 golün kaydedildiği karşılaşmada Mevlüt Erdinç 2 gol kaydetti.

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Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Allahyar ve Ömer Faruk ise birer gol attı.

6RAKİBİ KAYSERİSPOR
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RAKİBİ KAYSERİSPOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de vuma günü Kayserispor'u sahasında ağırlayacak.

7
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Sarı-lacivertliler, 26 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlikle 40 puan topladı ve 7. sırada yer alıyor.

8
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