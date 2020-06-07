Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda hazırlık maçı oynadı

Fenerbahçe, hazırlıklarını Ülker Stadyumu'nda kendi kadrosundan oluşturduğu takımlarla oynadığı hazırlık maçıyla sürdürdü.Takım kadroları maç içinde karşılıklı olarak değişiklik gösterdi.Karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.6 golün kaydedildiği karşılaşmada Mevlüt Erdinç 2 gol kaydetti.Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Allahyar ve Ömer Faruk ise birer gol attı.Fenerbahçe, Süper Lig'de vuma günü Kayserispor'u sahasında ağırlayacak.Sarı-lacivertliler, 26 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlikle 40 puan topladı ve 7. sırada yer alıyor.