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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Kasım 2020 - 15:09 | 

Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer (32), memleketi Antalya'da toprağa verildi.

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Uzun süredir kanser tedavisi gören ve 2 gün önce hayatını kaybeden 32 yaşındaki FB TV spor spikeri Dilay Kemer, memleketi Antalya’da son yolculuğuna uğurlandı.

22 GÜN ÖNCE KANSERE YENİK DÜŞMÜŞTÜ
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2 GÜN ÖNCE KANSERE YENİK DÜŞMÜŞTÜ

Spor spikeri olan Antalyalı Dilay Kemer, uzun süredir tedavi gördüğü kansere 2 gün önce yenik düştü. Kemer’in cenazesi, Konyaaltı ilçesi Uncalı Kent Mezarlığı’na getirildi. Dilay Kemer’in tabutunun üzerine FB atkısı ve eşarp koyuldu.

3SENİ VE MÜCADELENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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''SENİ VE MÜCADELENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ''

Mezarlık duvarına bir grup taraftar tarafından "Seni ve mücadeleni asla unutmayacağız" yazılı pankart asıldı. Anne Serap Sevin ve babaanne Zeynep Kemer, tabutun önünde gözyaşı döktü.

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Üniversite eğitimi için gittiği İstanbul'da hem okulunu bitirip hem de en çok yapmak istediği sunuculuk- spikerlik üzerine eğitim alan Dilay Kemer, Fenerbahçe TV'nin sunuculuğunu yapmaya başladı.

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Bu süreçte kan kanserine yakalanan Kemer, uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Bir süre sonra halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede hastalığının nüksettiğini öğrenen Kemer, bu haberi sosyal medyadan paylaştı.

64 AYDIR MÜCADELE EDİYORDU
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4 AYDIR MÜCADELE EDİYORDU

Kemer, hastalıkla mücadelesinin 4'üncü ayında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Kemer'in cenazesi, memleketi Antalya'ya getirildi. Kemer’in Uncalı Kent Mezarlığı'ndaki cenazesine baba Hasan Kemer (62), anne Serap Sevin (55) ile çok sayıda yakını katıldı. Yakınları Kemer'in tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

8KIZIM BURADA YAŞAMAYI PLANLIYORDU
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''KIZIM BURADA YAŞAMAYI PLANLIYORDU''

Hasan Kemer, kızının çok mücadele ettiğini, güçlü durmasına rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi. Acılı baba kızının hayalinin iyileştikten sonra memleketi Antalya'ya gelmek olduğunu belirterek, "Kızım yakınlarına sarılıp burada yaşamayı planlıyordu. En son telefon konuşmamızda balık yediğini ve tarhana çorbası istediğini söylemişti. Ona çorba götürdüm ama nasip olmadı" dedi.

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Kemer'in kılınan cenaze namazının ardından tabutu omuzlanarak defnedileceği mezarlığa götürülmek istendi, ancak acılı anne musalla taşına çıkıp diz çökerek tabutun alınmasına izin vermedi.

10KİMSE DOKUNMASIN
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''KİMSE DOKUNMASIN''

Tabuta kimsenin dokunmasını istemeyen Serap Sevin, "Kimse dokunmasın, 2,5 yıl onun yanında ben vardım. Kimse yoktu. Dokunmayın" diyerek tabuta sarıldı.

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Uzun süre gözyaşı döken anneyi yakınları teskin etti. Annenin ikna edilmesiyle Dilay Kemer'in cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda defnedildi.

12DİLAY KEMER KİMDİR
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DİLAY KEMER KİMDİR?

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi.

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2009 yılında kendine bir moda bloğu açan ve 2 yıl bu bloğu hobi olarak yürüten Kemer, bir reklam ajansında staja başladı.

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Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başlayan Kemer, Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

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Omuzlara alınan Kemer’in cenazesi, aynı yerleşke içindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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Cenaze törenine Kemer’in ailesi ve yakınları, çalışma arkadaşları, FB ve Antalyaspor Adanaspor taraftarlar ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

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Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü, FB’li eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de çelenk gönderdi.

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