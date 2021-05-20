Fenerbahçe transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri.. Dorukhan kafaları karıştırdı.. Ozan Tufan gidiyor mu? İşte öne çıkan iddialar

O dönem 22 yaşındaki Ozan Tufan’ın kafasına Premier Lig’i hedef olarak sokan Sergen Yalçın’ın onu bu şekilde motive ettiği ve İngiltere’ye gidebilmesi için mutlak suretle kendini toparlayıp milli takıma yükselmesi gerektiğini öğütlemişti. Ozan’ın yeni rotasında hedefe ulaşması için İngiltere’nin A.B dışındaki ülkeler için koyduğu kritere uygun olmak büyük önem taşıyordu.