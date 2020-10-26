LEMOS Ä°LE SOSA ANLAÅžMAZLIK YAÅžADI FenerbahÃ§e'de bu deÄŸiÅŸiklikler olumlu etki yaparken Sosa deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸan teknik patron Erol Bulut,Â "MaÃ§a iyi baÅŸladÄ±k, baskÄ±lÄ± baÅŸladÄ±k, pozisyonlar yakaladÄ±k ama golÃ¼ yapamadÄ±k. Lemos ile Sosa arasÄ±nda bir anlaÅŸmazlÄ±k oldu, golÃ¼ yedik ve daÄŸÄ±ldÄ±k. Ä°kinci yarÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z direkt deÄŸiÅŸiklikler etkili oldu, daha fazla hÃ¼cum yapmak istedik" dedi.