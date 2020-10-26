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Haber GiriÅŸ: 26 Ekim 2020 - 13:21 | 

Son Dakika | Fenerbahçe - Trabzonspor maçÄ±nda koridorlardan duyuldu! Soyunma odasÄ±nda Gökhan Gönül ve...

FenerbahÃ§e ile Trabzonspor'un karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi maÃ§ta duygusal kÄ±rÄ±lma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenen Jose Sosa, maÃ§a adapte olmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekerken Erol Bulut'un hamlesi sarÄ± lacivertlilerin maÃ§Ä± kazanmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. MÃ¼cadelenin devre arasÄ±nda ise soyunma odasÄ±nda yÃ¼ksek sesli tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±. Ä°ÅŸte detaylar...

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Bu sezon yaptÄ±ÄŸÄ± flaÅŸ transferlerle ÅŸampiyonluktaki iddiasÄ±nÄ± gÃ¶steren FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 6. haftasÄ±nda Trabzonspor'u sahasÄ±nda 3-1 maÄŸlup etti.

2JOSE SOSA Ã‡IKINCA...
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JOSE SOSA Ã‡IKINCA...

Ä°lk 45 dakikada pozisyon Ã¼retmekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§eken sarÄ± lacivertli takÄ±m Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¶lgede de Ã¼retkenlik gÃ¶steremeyince iÅŸler Ã§Ä±kmaza girdi. Jose Sosa kÄ±rÄ±lgan maÃ§larÄ±ndan birini oynarken mÃ¼cadeleye adapte olmakta bir hayli gÃ¼Ã§lÃ¼k yaÅŸadÄ±.

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Bu noktada teknik direktÃ¶r Erol Bulut'un maÃ§Ä± kazandÄ±ran hamlesi geldi. Bulut, Sosa'yÄ± ilk devrenin bitimiyle oyundan alÄ±rken Papiss Cisse'yi hÃ¼cumda gÃ¶revlendirdi.

4HAMLELER Ä°ÅžE YARADI
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HAMLELER Ä°ÅžE YARADI

Sosa hamlesiyle birlikte Samatta sol kanada, Pelkas forvet arkasÄ±na, Ozan Tufan da Arjantinli'nin yerine 8 numara bÃ¶lgesine geÃ§ti. FenerbahÃ§e ikinci yarÄ±da Ã¼stÃ¼n bir futbolla bordo mavili rakibine Ã¼Ã§ gol attÄ±.

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LEMOS Ä°LE SOSA ANLAÅžMAZLIK YAÅžADI

FenerbahÃ§e'de bu deÄŸiÅŸiklikler olumlu etki yaparken Sosa deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸan teknik patron Erol Bulut,Â "MaÃ§a iyi baÅŸladÄ±k, baskÄ±lÄ± baÅŸladÄ±k, pozisyonlar yakaladÄ±k ama golÃ¼ yapamadÄ±k. Lemos ile Sosa arasÄ±nda bir anlaÅŸmazlÄ±k oldu, golÃ¼ yedik ve daÄŸÄ±ldÄ±k. Ä°kinci yarÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z direkt deÄŸiÅŸiklikler etkili oldu, daha fazla hÃ¼cum yapmak istedik" dedi.

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Erol Bulut ayrÄ±ca "Soyunma odasÄ±nda birkaÃ§ sÃ¶zÃ¼mÃ¼ takÄ±mÄ± ikinci yarÄ±da kendine getirdi..." ifadelerini kullandÄ±. Soyunma odasÄ±ndaki o sÃ¶zler ve diÄŸer detaylar da ortaya Ã§Ä±ktÄ±

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Bulut, "Soyunma odasÄ±nda bazÄ± sÃ¶zler sÃ¶yledim ve bu takÄ±mÄ± etkiledi. 1'i attÄ±k, 2'yi istedik. Onu da attÄ±k, 3'Ã¼ istedik. 4'Ã¼ de atÄ±yorduk. Trabzonspor gibi bir takÄ±mÄ± geriden gelip yenmek Ã§ok zor. OyuncularÄ±mÄ± tebrik ediyorum." diye konuÅŸtu.

8GÃ–KHAN GÃ–NÃœL DEVREYE GÄ°RDÄ°
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GÃ–KHAN GÃ–NÃœL DEVREYE GÄ°RDÄ°

FenerbahÃ§e'de kÃ¶tÃ¼ geÃ§en ilk 45 dakika sonrasÄ± oyuncular kendi aralarÄ±nda yapÄ±lan hatalarÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±.

9CANER HAREKETSÄ°ZLÄ°KTEN YAKINDI
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CANER HAREKETSÄ°ZLÄ°KTEN YAKINDI

Caner Erkin, maÃ§ esnasÄ±nda olduÄŸu gibi devre biterken de hÃ¼cumdaki hareketsizlikten yakÄ±ndÄ±.

10GUSTAVO VE GÃ–KHAN BAÅžI Ã‡EKTÄ°
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GUSTAVO VE GÃ–KHAN BAÅžI Ã‡EKTÄ°

Luiz Gustavo arkadaÅŸlarÄ±nÄ± yÃ¼ksek sesle motive etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l de takÄ±mÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

11MAÃ‡I Ã‡EVÄ°RMEMÄ°Z GEREK BEYLER
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MAÃ‡I Ã‡EVÄ°RMEMÄ°Z GEREK BEYLER

Kaptan GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l pozisyon vermeyip maÃ§Ä± Ã§evirmeleri gerektiÄŸini ifade ederken Trabzonspor maÃ§Ä±nÄ±n Ã¶nemine vurgu yaptÄ±. YapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan kenetlenen FenerbahÃ§eli oyuncular maÃ§Ä± geriden gelerek kazanmayÄ± baÅŸardÄ±.

1214 PUANA YÃœKSELDÄ°
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14 PUANA YÃœKSELDÄ°

Erol Bulut'un motivasyon konuÅŸmasÄ±yla ikinci yarÄ±ya Ã§Ä±kan sarÄ± lacivertliler, oyun ÅŸablonundaki deÄŸiÅŸikliklerle beraber mÃ¼cadeleden 3-1 Ã¼stÃ¼n ayrÄ±larak 6 maÃ§ sonunda puanÄ±nÄ± 14'e yÃ¼kseltti.Â

13RAKÄ°P ANTALYA
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RAKÄ°P ANTALYA

FenerbahÃ§e, gelecek hafta Antalyaspor'la karÅŸÄ±laÅŸacak. Bir sonraki hafta KadÄ±kÃ¶y'de rakip Ä°smail Kartal'Ä±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Konyaspor olacak.

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