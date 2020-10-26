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Son Dakika | Fenerbahçe - Trabzonspor maçÄ±nda koridorlardan duyuldu! Soyunma odasÄ±nda Gökhan Gönül ve...
FenerbahÃ§e ile Trabzonspor'un karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi maÃ§ta duygusal kÄ±rÄ±lma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenen Jose Sosa, maÃ§a adapte olmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekerken Erol Bulut'un hamlesi sarÄ± lacivertlilerin maÃ§Ä± kazanmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. MÃ¼cadelenin devre arasÄ±nda ise soyunma odasÄ±nda yÃ¼ksek sesli tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±. Ä°ÅŸte detaylar...
Bu sezon yaptÄ±ÄŸÄ± flaÅŸ transferlerle ÅŸampiyonluktaki iddiasÄ±nÄ± gÃ¶steren FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 6. haftasÄ±nda Trabzonspor'u sahasÄ±nda 3-1 maÄŸlup etti.
Bu noktada teknik direktÃ¶r Erol Bulut'un maÃ§Ä± kazandÄ±ran hamlesi geldi. Bulut, Sosa'yÄ± ilk devrenin bitimiyle oyundan alÄ±rken Papiss Cisse'yi hÃ¼cumda gÃ¶revlendirdi.
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