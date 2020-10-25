MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi dev sürpriz! İlk 11'de...
GeriFutbol Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi dev sürpriz! İlk 11'de...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 12:10 | 

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi dev sürpriz! İlk 11'de...

Süper Lig'de haftanın maçı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak olan dev maç öncesi sürpriz gelişmeler var...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor, kozlarını 19:00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

2
Abone Olgoogle-news

5 maçın 3'ünü kazanan Fenerbahçe, son 9 maçtır yenemediği Trabzonspor'u yenerek rakibi karşısındaki seriyi sonlandırmak istiyor. Trabzonspor ise Fenerbahçe'ye karşı yakaladığı seriyi sürdürmenin peşinde.

3SON 31 MAÇTA 2 GALİBİYET
Abone Olgoogle-news

SON 31 MAÇTA 2 GALİBİYET

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 31 maçta yalnızca 2 kez galip gelebildi. Kadıköy'de 20 Mart 1993'te yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı 28 lig, 2 Türkiye Kupası ve bir jübile maçı olmak üzere toplam 31 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 13'ünde berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazandı.

4
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor, bu süreçte rakibine karşı ikinci galibiyetini ise geçen sezon aldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor, böylece yaklaşık 23 yıl sonra sarı-lacivertlileri deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı.

59 MAÇTIR FENERBAHÇE KAZANAMIYOR
Abone Olgoogle-news

9 MAÇTIR FENERBAHÇE KAZANAMIYOR

Rakibi karşısında son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık skorla alan Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamadı. Söz konusu 9 maçın 5'i berabere tamamlandı, 4'ünü ise Trabzonspor kazandı.

6
Abone Olgoogle-news

Sarı-lacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 23 lig maçında 12 kez galip geldi, 11 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

7İŞTE TERCİHLER...
Abone Olgoogle-news

İŞTE TERCİHLER...

Zorlu maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri şekillenmeye başladı. İşte Erol Bulut ve Eddie Newton'ın tercihleri...

8LEMOS VE GÖKHAN DÖNÜYOR
Abone Olgoogle-news

LEMOS VE GÖKHAN DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos ile Gökhan Gönül, Trabzonspor maçıyla formasına kavuşacak. Sarı lacivertli takımda kaleyi Altay Bayındır korurken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand ve Caner Erkin'den oluşacak.

9GUSTAVO - OZAN
Abone Olgoogle-news

GUSTAVO - OZAN

Orta sahada ise son haftalardaki formda ikiliyi bozmak istemeyen Erol Bulut, yine Luiz Gustavo ve Ozan Tufan'a şans verecek.

10
Abone Olgoogle-news

Enner Valencia, Jose Sosa ve Pelkas üçlüsünü kullanmayı düşünen Bulut, forvette ise tercihini Samatta'dan yana kullanacak.

11TRABZONSPORDA SAVUNMA HATTI...
Abone Olgoogle-news

TRABZONSPOR'DA SAVUNMA HATTI...

Trabzonspor'da ise kalede her zamanki gibi Uğurcan Çakır olacak. Savunma dörtlüsünün ise Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo ve Marlos'tan oluşması bekleniyor.

12FLAVIONUN CEZASI BİTTİ
Abone Olgoogle-news

FLAVIO'NUN CEZASI BİTTİ

Kamil Ahmet ve Flavio orta sahasıyla Kadıköy'e çıkması beklenen Trabzonspor'da bu ikilinin önlerinde Baker, Abdülkadir Ömür ve Mwakaeme görev alacak.

13TEK FORVET AFOBE
Abone Olgoogle-news

TEK FORVET AFOBE

Eddie Newton, tek forvet olarak ise Afobe ile çıkmayı düşünüyor.

14
Abone Olgoogle-news

Ligde oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, 11 puanda. Trabzonspor ise bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı ve 5 puan alabildi.

15
Abone Olgoogle-news

Abdullah Ercan: Derbide favori Fenerbahçe

Futbolculuk yıllarında Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin uzun yıllar formasını giyen teknik direktör Abdullah Ercan iki takımın karşılaşacağı haftanın maçı öncesi sorularımızı yanıtladı. Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini iki takım açısından da yorumlayan deneyimli antrenör favorisini açıkladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi