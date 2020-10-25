Fenerbahçe - Trabzonspor maçı öncesi dev sürpriz! İlk 11'de...
Süper Lig'de haftanın maçı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak olan dev maç öncesi sürpriz gelişmeler var...
Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor, kozlarını 19:00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
SON 31 MAÇTA 2 GALİBİYET
Bordo-mavili takım, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 31 maçta yalnızca 2 kez galip gelebildi. Kadıköy'de 20 Mart 1993'te yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı 28 lig, 2 Türkiye Kupası ve bir jübile maçı olmak üzere toplam 31 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 13'ünde berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazandı.
9 MAÇTIR FENERBAHÇE KAZANAMIYOR
Rakibi karşısında son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık skorla alan Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamadı. Söz konusu 9 maçın 5'i berabere tamamlandı, 4'ünü ise Trabzonspor kazandı.
İŞTE TERCİHLER...
Zorlu maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri şekillenmeye başladı. İşte Erol Bulut ve Eddie Newton'ın tercihleri...
TRABZONSPOR'DA SAVUNMA HATTI...
Trabzonspor'da ise kalede her zamanki gibi Uğurcan Çakır olacak. Savunma dörtlüsünün ise Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo ve Marlos'tan oluşması bekleniyor.
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